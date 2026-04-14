Červená karta z druhé strany, té mediální

Disciplinární komise posvětila červenou kartu. Úmysl nejde prokázat. Jenže když o tom celém přemýšlím, napadají mne úplně jiné souvislosti.

Červená karta dnes není trest. Je to upgrade.
Je to jako když vás vyhodí z práce: a cestou ke dveřím vám ještě podají mikrofon, světla se rozsvítí a někdo zařve: „A teď to řekni všem, jaký jsi vlastně chudák!“

Hráč opustí hřiště? Prosím vás. To je jen logistika. Skutečné hřiště začíná až tam, kde stojí tři loga sponzorů a alespoň jeden PR manažer.

A teď k tomu plivání:

Uvolněný tok slin na zem: hygienický přešlap.
Uvolněný tok slin na soupeře: lidsky společenská sebevražda.
Plivnout na systém, tam už úmyslně, tady úmysl nejde popřít: to je jackpot. To je moment, kdy se z provinilce stává prorok. Systém se rozzáří jako vánoční stromeček, protože ví, že teď přijde ta nejlepší část — přepis reality v přímém přenosu.

„Rozhodčí mě nepochopil.“ „Byl jsem v běhu.“ „Tohle je proti duchu hry.“ „Já nic, já muzikant.“ „Já jsem ....

To nejsou výmluvy. To je obsah. To je to, co drží tenhle cirkus v chodu. Systém nepotřebuje fair play, vážně nepotřebuje, systém potřebuje kontroverzní story, který se dá rozstříhat na krátká videa a pustit mezi reklamu na sázkovku a proteinové tyčinky.

A komentátoři? Ti už ani nepředstírají.
„Emoce k tomu patří.“ „Tohle je těžké posoudit.“
„Hráč je frustrovaný a ten rozhodčí tomu nepomohl.“

Ne, hráč není frustrovaný. Hráč je vysvobozený. Konečně může říct všechno, co by si na hřišti netroufl. Konečně může spustit svůj malý stand up o tom, jak je svět nespravedlivý. Zejména k němu, a už tolikrát...

Červená karta je dnes spíš pozvánka do talk show než disciplinární opatření. Je to jako ukrást auto a místo zatčení dostat nabídku na vlastní pořad o dopravní politice.A jestli to takhle půjde dál, příští sezónu už to ani nebudou skrývat:

„Vyloučen? Gratulujeme! Tady máte mikrofon, světla, a tady je hashtag, pod kterým se to bude sdílet.“

Autor: Milan Hausner | úterý 14.4.2026 7:09

Milan Hausner

  • Počet článků 455
  • Celková karma 9,36
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.