Červená karta z druhé strany, té mediální
Červená karta dnes není trest. Je to upgrade.
Je to jako když vás vyhodí z práce: a cestou ke dveřím vám ještě podají mikrofon, světla se rozsvítí a někdo zařve: „A teď to řekni všem, jaký jsi vlastně chudák!“
Hráč opustí hřiště? Prosím vás. To je jen logistika. Skutečné hřiště začíná až tam, kde stojí tři loga sponzorů a alespoň jeden PR manažer.
A teď k tomu plivání:
Uvolněný tok slin na zem: hygienický přešlap.
Uvolněný tok slin na soupeře: lidsky společenská sebevražda.
Plivnout na systém, tam už úmyslně, tady úmysl nejde popřít: to je jackpot. To je moment, kdy se z provinilce stává prorok. Systém se rozzáří jako vánoční stromeček, protože ví, že teď přijde ta nejlepší část — přepis reality v přímém přenosu.
„Rozhodčí mě nepochopil.“ „Byl jsem v běhu.“ „Tohle je proti duchu hry.“ „Já nic, já muzikant.“ „Já jsem ....
To nejsou výmluvy. To je obsah. To je to, co drží tenhle cirkus v chodu. Systém nepotřebuje fair play, vážně nepotřebuje, systém potřebuje kontroverzní story, který se dá rozstříhat na krátká videa a pustit mezi reklamu na sázkovku a proteinové tyčinky.
A komentátoři? Ti už ani nepředstírají.
„Emoce k tomu patří.“ „Tohle je těžké posoudit.“
„Hráč je frustrovaný a ten rozhodčí tomu nepomohl.“
Ne, hráč není frustrovaný. Hráč je vysvobozený. Konečně může říct všechno, co by si na hřišti netroufl. Konečně může spustit svůj malý stand up o tom, jak je svět nespravedlivý. Zejména k němu, a už tolikrát...
Červená karta je dnes spíš pozvánka do talk show než disciplinární opatření. Je to jako ukrást auto a místo zatčení dostat nabídku na vlastní pořad o dopravní politice.A jestli to takhle půjde dál, příští sezónu už to ani nebudou skrývat:
„Vyloučen? Gratulujeme! Tady máte mikrofon, světla, a tady je hashtag, pod kterým se to bude sdílet.“
Milan Hausner
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.