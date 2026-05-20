Čáp a raketa
aneb Tragikomedie o tom, jak se dva světy soudí, až z toho bolí bránice
Jednání první: Kde se to proboha děje?
Když se z velké ziskové firmy udělá malá nezisková, papíry najednou vypadají jako prosba o milost. Stačí pár škrtnutých řádků a z korporátu je skromný žadatel, který „jen potřebuje trochu pomoci“. Neziskovost se tu nosí jako maska, lev se převlékne za kočku a čeká, kdo si toho všimne. Dotace se rozsvítí, protože systém miluje ty, kteří se tváří slabě.
Kulisy levé strany jeviště:
Okresní soud v Pelhřimově. Věčně zaprášená vitrína s modelem traktoru Zetor. Na stěně kalendář od Agrofertu z roku 2015. Soudce si zapaluje druhou cigaretu, přestože je to zakázané. Předseda senátu drží v ruce tlustý spis a ptá se: „Kdo to vlastně tedy postavil?“
Kulisy pravé strany jeviště:
Futuristická soudní síň v Delaware. Skleněné stěny, holografické důkazy, konferenční stolky z recyklovaného vesmírného odpadu. Advokáti nosí brýle bez obrouček a účtují 4 000 dolarů za hodinu. Porotci si dávají matcha latté. Uprostřed sedí Sam Altman a Elon Musk. Nikdo neví, o co vlastně jde, ale všichni vědí, že je to nejdůležitější proces v dějinách lidstva.
Jednání druhé: Hlavní hrdinové
Levý stůl: Andrej Babiš
Vchází do síně jako buldozer, který si právě uvědomil, že mu někdo ukradl návěští. Tvrdí, že farmu Čapí hnízdo vlastnily jeho děti, což je mimochodem úplně stejně uvěřitelné jako tvrzení, že si koupil Agrofert v bazaru. „Já jsem na to úplně zapomněl! Byla to investice! Nebo dar? Nebo omyl? Každopádně to není podvod, protože já jsem Andrej Babiš a mám rád zvířátka.“ Státní zástupce se ho zeptá, proč tedy firma, která žádala o dotaci pro malé a střední podniky, najednou vlastnila 30 tisíc hektarů půdy.
Babiš vytáhne eso z rukávu: Poslanecká imunita. Usměje se jako želva, která právě zjistila, že žije 200 let. „Soudit mě můžete tak za pět let, až mě voliči pošlou do důchodu. A nebo taky nemusíte. Čau.“
Pravý stůl: Elon Musk a Sam Altman
Elon Musk sedí na židli, která vypadá jako Tesla Cybertruck, hranatá, neohrabaná a všichni se jí bojí dotknout. „Podali jsme žalobu! OpenAI lže! Já jsem to založil! Já do toho dal peníze! A oni z toho udělali ziskovku! To je jako kdyby svatý František založil charitu a pak z ní udělal řetězec heren!“
Sam Altman se naopak tváří jako mučedník, který zrovna přišel na to, že být mučedníkem se docela vyplácí. „Elone, ty jsi odešel v roce 2018, protože jsi chtěl být diktátor. My jen chráníme lidstvo. A k tomu potřebujeme Microsoft. A kapitalismus. A zisk. A soukromý ostrov. Ale jinak jsme pořád neziskovka, slibuju.“
Porota se sejde na tři hodiny, sní tři croissanty a vrátí se s verdiktem: „Promlčeno. Muskova žaloba je starší než jeho poslední tweet o zachránění lidstva.“ Musk vyskočí: „Tohle je precedent pro drancování charit! Budu se odvolávat! A napíšu o tom na X! A Tesla založí vlastní AI! A pojmenuju ji... X-Čáp-AI!“ Altman jen pokrčí rameny a objedná si další model GPT, který bude stát 500 dolarů měsíčně, protože „bezpečnost stojí peníze“.
Mezihra: Srovnání tragikomických protikladů
A teď si to, dámy a pánové, porovnejme, protože ta nesourodost vás rozesměje i k pláči.
V Česku soud řeší, jestli farma s osmi zaměstnanci patřila do holdingu, který vlastnil polovinu republiky. V Americe soud řeší, jestli parta kalifornských programátorů smí přepsat své vlastní poslání z „zachraňme lidstvo“ na „získejme miliardy a dělejme, že se nic neděje“.
U nás se jako důkaz ukazuje scan faktury za seno od družstva z Humpolce. U nich je klíčovým důkazem série textových zpráv, v nichž si Sam Altman stěžuje, že ho nepustili na poradu představenstva, zatímco Elon Musk píše dramatické „Už toho mám dost“ jako hrdina z hororu, který zrovna objevil, že dveře nejdou otevřít.
Právní zádrhel v Pelhřimově? Imunita expremiéra, který se může soudit, až když na to bude mít čas mezi dvěma mítinky ve Sněmovně. Právní zádrhel v Delaware? Promlčení: Musk čekal tak dlouho, až soud řekl: „Promiň, Elone, měl jsi přijít dřív, teď už si to vyřešte na Twitteru.“
A co na to veřejnost? Češi už jsou unavení. „Dejte mu podmínku, ať se to vyřeší, a hlavně ať nám nezdraží pivo.“ Američané jsou zmatení. „Počkat, kdo je tady ten padouch? Musk? Altman? Microsoft? Všichni? Aha. Tak já objednám další pizzu.“
Největší ironie českého případu: Dotace pro „malý a střední podnik“ šla firmě, která vlastnila pole od Pelhřimova až po slovenské hranice. Největší ironie amerického případu: Nezisková organizace, která kdysi varovala před tím, že peníze a moc zkorumpují umělou inteligenci, byla nakonec zkorumpována penězi a mocí. A nikdo se ani trochu netváří překvapeně.
A pak tu máme postavy druhého plánu. Jana Nagyová dostala tři roky podmínky a pokutu půl milionu korun. Stala se tak hlavní obětí,tedy vlastně viníkem celé kauzy, zatímco její šéf zatím zůstává nedotknutelný. V americké verzi žádná Nagyová není. Tamní obětí je Musk, který prohrál u soudu a teď se mstí na sociálních sítích. Anebo je obětí Altman, který prošel peklem veřejného zostuzení a vyšel z něj silnější, bohatší a s větším podílem v Microsoftu. Těžko říct. V tomhle cirkuse nepoznáte, kdo je klaun a kdo principál,protože to jsou často ty samé osoby.
Závěr: Ponaučení pro dnešní dobu
Dámy a pánové, pokud jste si mysleli, že český justiční systém je absurdní, podívejte se do Delaware. A pokud jste si mysleli, že ten americký je vrchol racionality, podívejte se na Pelhřimov.
Čech se dívá na kauzu Čapí hnízdo a říká: „Tak on ten Babiš fakt ukradl padesát mega? Ale vždyť je to Buldozer, co čekáte? Hlavně ať nám nezvednou daně.“
Američan se dívá na Musk vs. Altman a říká: „Tak oni ti kluci fakt zradili ideály? Ale vždyť jsou to techbroši, co čekáte? Hlavně ať mi ten ChatGPT napíše e-mail šéfovi do práce.“
A uprostřed sedí soudce z Pelhřimova, který dostal nabídku, aby jel do Delaware školit americké kolegy, jak se dělá pořádný soudní cirkus. Podíval se na ně, uculil se a řekl:
„Vy jste ještě nikoho nesoudili na dobu, kdy mu skončí imunita, zatímco jeho sekretářka dostane podmínku? To si teprve užijete. My tady v Pelhřimově máme Čapí hnízdo jako divadlo pro celou republiku. Vy máte teprve čekárnu.“ A pak si zapálil další cigaretu. I když to bylo zakázané. A i když mu všichni říkali, že v Delaware se nekouří ani v předsálí.
P.S.: Nikdo nedostal rozum. Všichni dostali, co si objednali. A čápi si mezitím postavili nové hnízdo, tentokrát na střeše Microsoftu, protože tam je teplo a nikdo nekontroluje, komu patří větve.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.