Caffé Confusio: Příběh, kde šlo o víc než o kávu
Je to již mnoho let, co se mi stala tato humorná příhoda. (Vsuvka: můj nynější manžel si v životě užíval ještě s jinou). Moje dcera žila v Německu, a mé návštěvy u ní byly poměrně časté i s mým tehdejším přítelem. Rituály tvoří běh života, proto jsme bez ohledu na rodinné obsazení posádky auta dělaly delší pauzu na hranicích mezi oběma státy v jedné příjemné restauraci. Šlo většinou o malé občerstvení, něco k pití, ale především o dobrou kávu na povzbuzení před další cestou.
Já si zašla na toaletu, dcera měla účet zaplatit. Když jsem přišla zpět, nestačila jsem se divit...
Dcera značně rozčílená se dohadovala s mladým číšníkem. Chudák chlapec, byl celý zarudlý...až za ušima. Scénka se stala v Aši... Mladík toho z němčiny taky moc nepobral...
Číšník sděloval: „třikrát presso, polévka, džus, minerálka.“ Slovo „presso“ bylo pro v Německu naturalizovanou mojí dceru naprosto neznámé. Místo toho jí okamžitě vytanula na mysli česká, tehdy velmi oblíbená novinka: kuřecí prsa s broskví“, která nebyla zrovna levná. Kdyby viděla dnešní ceny, to by teprv koukala... Jenže my jsme žádnou kuřecí specialitu prostě neměli...
„Prso, prso, prso,... cože?“ kroutila očima dcera a její neprávě malý dekolt se dal do pohybu...!
A v rámci plynule se linoucích slov se zvýšenou kadencí se také hrudní koš začal zvedat rychleji a rychleji. Ruměnec v tváří šokovaného mladíka nabíral na síle.
Jeho tiché špitnutí, že v této kavárně žádná prsa nedělají, tomu nasadik příslovečnou korunu. A tak jsem to musela zachránit já, jako vždycky kdy jsem dceru tahala z průšvihů...
Účet byl šťastně zaplacen. Málem jsme dál cestou nabourali, řidič se totiž v tom huronském smíchu uvnitř vozu nemohl soustředit. Zvláště když se při každém ohlédnutí do zpětného i bočního zrcátka na něj valily...
Lekce z praktické němčiny v kontextu příběhu:
Presso“ se v Německu nepoužívá, protože správný a jediný používaný termín je „Espresso“.
Proč tedy Češi říkají „presso“?
- Fonetická zjednodušení: Čeština má tendenci přizpůsobovat si cizí slova své výslovnosti. Slovo espresso“ začíná skupinou hlásek, která není pro Čechy přirozená. Výslovnost espresso vyžaduje trochu úsilí, zatímco presso je mnohem snazší a plynulejší. Je to podobné, jako když říkáme špás“místo „spaß“ nebo šprechtit místo sprechen.
- V německé gastronomii a na jídelních lístcích najdete výhradně Espresso. Když byste si objednali Presso, číšník by vás s největší pravděpodobností nepochopil, nebo by si pomyslel, že jste se přeřekli – přesně jako v příběhu.
Tento blog je manželčin...když už s ní tady občas špásuju, tak ať se taky předvede...
Milan Hausner
Souboj o korunu blbce: Kdo zblbne víc – AI, nebo její uživatel?
Kdysi dávno jsme se strachovali, že umělá inteligence povstane, sežere naše data a promění nás v baterky. Budoucnost je však vždy prozaičtější a mnohem absurdnější.
Milan Hausner
Zkouška z bdělosti: Když se talíř nerozbije, ale promluví
Manželství je nejdelší a nejkomplexnější kurz osobního rozvoje, který kdy absolvujete. Nemá jednotné osnovy, zkoušky přicházejí bez varování a jediným učitelem je váš protějšek, který si zároveň dělá i vašeho osobního zkoušejícího
Milan Hausner
Smečka bloggerů a politik nehodný toho jména
Rozporuplný politik jako veřejná studna morálního sebeuspokojení. Psaní jako rituál, v němž o politiku a ani politika tolik nejde...
Milan Hausner
Pisálkové na prahu chrámu moci
Politika jako reality show, frustrace jako palivo a blog jako veřejná terapie. Algoritmy milují drama a my milujeme karmu. Proč je politický blog vlastně moderní forma lidové tvořivosti?
Milan Hausner
Apologie svatého nicnedělání: Chvála zapomenutého nápadu
„Největší dílo? To, které nikdy nevzniklo.“ V době, kdy se každý nápad musí monetizovat dřív, než dozraje, přichází kacířská chvála nevyřčeného. Ztráta motivace jako poslední aristokratická vzpoura proti stávajícímu světu.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Kdyby mohl, vraždil by dál. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let
Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v...
Padl výjimečný trest. Za pokus o upálení ženy dostal muž u soudu 24 let
Krajský soud v Ostravě poslal na 24 let do vězení dvaatřicetiletého Davida Anderku. Výjimečný trest...
Turek si věří, že by ministerstvo zahraničí uměl vést, když to zvládl Lipavský
Filip Turek řekl, že Motoristé sobě mají několik kandidátů na každý post ve vládě, který mají...
Od „rány pěstí“ k odpuštění. Turek vyslal vzkaz muži, který odkryl jeho minulost
Poslanec a možný kandidát na ministra zahraničí Filip Turek zveřejnil video, ve kterém reaguje na...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 139
- Celková karma 8,51
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.