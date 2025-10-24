Caffé Confusio: Příběh, kde šlo o víc než o kávu

Když se zdánlivě banální situace promění málem ve scénu filmu pro dospělé...ale co s tím má společného silná černá káva...

Je to již mnoho let, co se mi stala tato humorná příhoda. (Vsuvka: můj nynější manžel si v životě užíval ještě s jinou). Moje dcera žila v Německu, a mé návštěvy u ní byly poměrně časté i s mým tehdejším přítelem. Rituály tvoří běh života, proto jsme bez ohledu na rodinné obsazení posádky auta dělaly delší pauzu na hranicích mezi oběma státy v jedné příjemné restauraci. Šlo většinou o malé občerstvení, něco k pití, ale především o dobrou kávu na povzbuzení před další cestou.

Já si zašla na toaletu, dcera měla účet zaplatit. Když jsem přišla zpět, nestačila jsem se divit...

Dcera značně rozčílená se dohadovala s mladým číšníkem. Chudák chlapec, byl celý zarudlý...až za ušima. Scénka se stala v Aši... Mladík toho z němčiny taky moc nepobral...

Číšník sděloval: „třikrát presso, polévka, džus, minerálka.“ Slovo „presso“ bylo pro v Německu naturalizovanou mojí dceru naprosto neznámé. Místo toho jí okamžitě vytanula na mysli česká, tehdy velmi oblíbená novinka: kuřecí prsa s broskví“, která nebyla zrovna levná. Kdyby viděla dnešní ceny, to by teprv koukala... Jenže my jsme žádnou kuřecí specialitu prostě neměli...

„Prso, prso, prso,... cože?“ kroutila očima dcera a její neprávě malý dekolt se dal do pohybu...!

A v rámci plynule se linoucích slov se zvýšenou kadencí se také hrudní koš začal zvedat rychleji a rychleji. Ruměnec v tváří šokovaného mladíka nabíral na síle.

Jeho tiché špitnutí, že v této kavárně žádná prsa nedělají, tomu nasadik příslovečnou korunu. A tak jsem to musela zachránit já, jako vždycky kdy jsem dceru tahala z průšvihů...

Účet byl šťastně zaplacen. Málem jsme dál cestou nabourali, řidič se totiž v tom huronském smíchu uvnitř vozu nemohl soustředit. Zvláště když se při každém ohlédnutí do zpětného i bočního zrcátka na něj valily...

Lekce z praktické němčiny v kontextu příběhu:

Presso“ se v Německu nepoužívá, protože správný a jediný používaný termín je „Espresso“.

Proč tedy Češi říkají „presso“?

  • Fonetická zjednodušení: Čeština má tendenci přizpůsobovat si cizí slova své výslovnosti. Slovo espresso“ začíná skupinou hlásek, která není pro Čechy přirozená. Výslovnost espresso vyžaduje trochu úsilí, zatímco presso je mnohem snazší a plynulejší. Je to podobné, jako když říkáme špás“místo „spaß“ nebo šprechtit místo sprechen.
  • V německé gastronomii a na jídelních lístcích najdete výhradně Espresso. Když byste si objednali Presso, číšník by vás s největší pravděpodobností nepochopil, nebo by si pomyslel, že jste se přeřekli – přesně jako v příběhu.

Tento blog je manželčin...když už s ní tady občas špásuju, tak ať se taky předvede...

Autor: Milan Hausner | pátek 24.10.2025 10:15 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

Milan Hausner

  • Počet článků 139
  • Celková karma 8,51
  • Průměrná čtenost 204x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

