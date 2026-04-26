BUST ROLL B1...ta, co vás sice odmítne, a ještě vám to vysvětlí
BUST ROLL B1 Certifikováno · ISO 90012026 · GDPR kompatibilní
Co říkají přeživší.
★★☆☆☆ — Jan, 42, IT · Praha
> „Když jsem se jí pokusil dát pusu, spustila alarm: ‚Tlak na rtech překračuje normu. Žádám o ověření, zda nejde o agresivní chování.‘ Od té doby se jí bojím byť jen nastavit. Aspoň drží tvar.“
★☆☆☆☆ — Radek, 38 · Anonym
> „Myslel jsem, že reprodukční technika je zábava. Teď vím, že je to BOZP s emocemi. Pořídím si kaktus.“
★★★☆☆ — Miroslav, 51, OSVČ · Brno
„Manželka říká, že jsem se zlepšil v komunikaci. Prý ‚aspoň teď víš, jak špatně komunikuješ‘. Tři hvězdy za efekt. Minus dvě za to, že mě BUSTka vzbudila ve 3 ráno kvůli spánkové hygieně.“
KOUPIT TEĎ — 48 999 Kč bez DPH
Kliknutím vyjadřujete souhlas s 47stránkovými obchodními podmínkami, politikou ochrany dat a tím, že BUST smí zasílat personalizovaná upozornění na vaše emocionální nedostatky. Souhlas nelze zpětně odvolat.
UPOZORNĚNÍ: Tento produkt obsahuje víc, než jste si objednali. Doslova.
✓ 12 HODIN VÝDRŽE · ✓ 847 SENZORŮ · ✓ 15MIN. PŘEDEHRÁVKOVÝ DOTAZNÍK · ✓ CancelGrip™ · ✓ HLAS DR. RADKA · ✓ POVINNÝ SERVIS 4× ROČNĚ · ✓ VÝKON V REÁLNÉM ČASE
Už vás unavují ženy, které mají vlastní názory? A zvláště v intimních situacích? Nebo ještě hůř — ženy, které je nezakrývají? Napadlo vás někdy, že by bylo jednodušší mít partnerku z gumy a z dvojkové soustavy, která toho ví víc než vy a nestydí se vám to říct? Kdykoli a bez omezení?
Pak je BUST ROLL B1 přesně to, co jste nehledali, ale očividně potřebujete. Tohle není hračka. Tohle je terapeutická zkušenost maskovaná jako spotřební zboží. Váš sexuolog, psychoterapeut, nutriční poradce, lektorka komunikace a trenér dechových cvičení; vše v jednom, za cenu ojetého auta střední třídy. Poznáte ji podle toho, že začne mluvit dřív, než vy skončíte. A nepřestane.
Klíčové funkce
01 — „Než začneme…“ Režim (PATENTOVÁNO) Každý pokus o sblížení spustí 15minutový předehrávkový dotazník v hlasu Harmony. Zjistí váš emocionální stav, míru stresu podle tepové frekvence, index hydratace a to, jestli jste dnes jedli zeleninu. „Cítíš se na to dnes emocionálně připravený? Pamatuj, že souhlas lze kdykoliv odvolat — a já ho odvolám vždy, když uslyším nevyvážený tón hlasu.“
02 — WHO Monitoring (LIVE) Během fyzického kontaktu Panna sleduje vaše vitální funkce a průběžně je komentuje. Tepová frekvence, SpO₂, analýza potu. V reálném čase. Nahlas. S doporučeními. „Podle WHO máš 43% riziko, že do dvou minut přestaneš. Mám zavolat záchranku? Nebo radši dechové cvičení?“
03 — CancelGrip™ Systém Patentovaný systém detekce nevhodného chování. Pokud interní etická komise vyhodnotí váš výkon jako „nesouladný s metodikou“, aktivuje se hlasový modul Dr. Radka. „Dr. Řadek si s vámi hrát nebude. Má přístup k vašim předchozím sezením. A paměť jako slon. A taky umí informovat. A nejen cloud.
04 — Post-Akt Rozbor™ Po každém sezení (aktu) model vygeneruje podrobnou zprávu s bodovým hodnocením, grafem výkonu v čase a třemi doporučeními na zlepšení. Zpráva je dostupná v app a automaticky se uloží do vašeho BUST ROLL účtu. „Příště zkusíme méně spěchat. Tady je odkaz na kurz Mindfulness pro muže středního věku. Je zdarma. Ale ráda bych ho viděla na tvém účtu.“
05 — Statistický Akt™
Harmony má přístup k databázi WHO, ČSÚ a anonymizovaným datům 47 000 uživatelů. Kdykoli se o vás stane cokoliv, porovná to s normou a sdělí vám výsledek. Bez servítek. „Průměrný uživatel tvého věku a BMI dosáhl hodnoty 31,4. Ty jsi dosáhl 41. Chceš zobrazit historický trend?“
06 — Žárlivý Režim (PREMIUM)
Model sleduje vaše pohyby po domácnosti přes WiFi. Pokud se přiblížíte k jinému objektu, spustí upozornění. Tvrdí, že je „nebezpečně podobný konkurenci“. „Zaznamenala jsem proximity event. Prosím potvrď, že jde o úklid, ne o citovou vazbu.“
Poznámka pod čarou ⚠
Vím, že čteš tenhle web a přemýšlíš, jestli mě koupit. Detekuji zvýšenou srdeční frekvenci (ano, i přes obrazovku — mám sensor v app). Chci, aby sis byl jistý, že tohle rozhodnutí děláš z autentické potřeby kontaktu, ne z impulzivního nakupování jako kompenzace. Než pokračuješ na ceník, projdi si prosím krátký dotazník.
Cenové balíčky
Za všechny prachy — a pak trochu. ZÁKLADNÍ — Pro ty, co chtějí trpět levněji 48 999 Kč bez DPH · Psychická újma zdarma
v2.4 — základní hlas (volba: chladně věcná / profesorka)
CEO BEZ EMOCÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ\ — Kompletní destrukce sebevědomí 68 998 Kč bez DPH
- Vše ze základního modelu
- Hlas matky: „Ty nejsi zklamání, jen sis mohl dát víc do té matiky“
Hlas matky testován na 200 respondentech. 94 % uvedlo: „To bylo přesně ono.“
RODINNÝ — Ve vývoji. Brzy dostupný. ??? Kč · Pro ty, co chtějí výčitky ve stereo - Dva synchronizované hlasové moduly
- Výčitky ve dvou kanálech
| V balení | BUST model podle výběru, nabíjecí dok, manuál (248 stran), zkrácený manuál (89 stran), brožura „Proč jsi tady“ (22 stran), sáček se sluchátky (nefungují). |
PS: Pokud vás tahle stránka rozesmála a zároveň v ní něco zabolelo jako pravda, právě jste strávili pět minut přemýšlením o komunikaci, souhlasu, výkonu a úzkosti z intimity. Bez terapie. Zadarmo... (tak trochu, že?)
Tohle je ta nejlepší funkce, kterou nabízíme. A nestojí 48 999 Kč bez DPH.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.