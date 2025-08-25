Buřt na Václaváku
Byly doby, kdy se návštěva Václavského náměstí rovnala gurmánskému zážitku. Ne, nemluvím o michelinských restauracích nebo hipsterských bistrech s avokádovým toastem za dvě stovky. Mluvím o buřtu. Ano, o tom uzeném, mastném, docela připáleném kusu možná masa, který se hrdě tyčil na plastovém tácku vedle hořčice a dvou krajíců chleba. Cena? V dobách největší slávy klidně do stovky (na doby dřívější snad ani nevzpomínat) – tehdy naopak byla čínská restaurace naprostým luxusem, kam jsme se všichni neskutečně těšili a rezervace musela návštěvu předcházet o dobrých 14 dní. Ach, i ty fronty...
Buřt na Václaváku nebyl jen jídlo. Byl to rituál. Symbol svobody, demokracie a někdy i otravy žaludku. Turisté ho fotili, místní ho jedli, a hygienici se mu vyhýbali obloukem. Když jste si ho koupili, cítili jste se jako součást městské legendy. A když jste ho dojedli, cítili jste se jako hrdina. Vzpomínám na tátu, kdy jsme se v sedmdesátých letech vraceli vlakem z Anglie, tak naše první cesta vedla ke stánku vedle tehdejšího Domu módy. Prostě buřt byl tehdy symbolem návratu do reality. Kam se na něj hrabou fish and chips v novinách.
Dnes? Václavák je plný bubble tea, veganských wrapů a káv za 120 korun, které chutnají jako výčitky. Buřt zmizel. Možná ho nahradila quinoa, možná regulace, možná jen doba. Ale s jeho odchodem odešla i část duše Prahy. Dnes si místo buřtu koupíte „street food bowl“ s kimchi a tempehem, a místo hořčice dostanete „fermentovanou omáčku s citrusovým profilem“.
A přesto – když projdu kolem místa, kde kdysi stál ten slavný stánek, cítím lehké (co lehké, pěkně ostré s kremžskou) šimrání v nose. Možná je to vzpomínka, nebo žaludeční reflux? Ale jedno je jisté: buřt na Václaváku byl víc než jídlo. Byl to stav mysli a ten mne hned tak neopustí... A to ani fotky s buřtem ke kampani nepotřebuju..
PS: Něco je ovšem hodně špatně: AI vám promaštěnou klobásku nenamaluje, zato hot dog ve všech jeho podobách... Má se holka co učit!!
---
Milan Hausner
LSD - část 3 - „Když oči vidí pixel, ale srdce touží po pravdě, je třeba změnit vnímání.“
Silicon Valley se teprve učilo abecedu a počítače připomínaly přerostlé mikrovlnky, kdy doktor Hausner—lékař a psychoterapeut—prosazoval na svou dobu odvážné terapeutické využití LSD.
Milan Hausner
Co má vědec společného s politikem?
Věda – lidská činnost stojící na samotném piedestalu objektivity a pravdy, nosí bílé pláště, maluje grafy a snáší důkazy. Má snad něco společného s politikou?
Milan Hausner
Když AI bude hodnotit žáky
O nespravedlnosti, subjektivním hodnocení, dětských slzách toho byl už toho napsáno mnoho, na pergamen, papír, neviditelným inkoustem i na ten digitální. Tak nechme tuhle roli umělé inteligenci...
Milan Hausner
Stávající školskou politikou sem a tam...
Pan Petr Every ve svých článcích nastiňuje celou řadu palčivých problémů, které trápí současnost a snaží se najít jejich příčiny. Před průnikem oblastí, spoustou faktů a předložených faktů mi nezbývá než smeknout.
Milan Hausner
V předvečer nového školního roku - zdravice
Všichni hráči, kteří vstupují do procesu vzdělávání. mají teď napilno. Minimálně se zamýšlejí, co ratolestem říct na počátku školního roku. (hmm, psal jsem sice, že nepíšu o politice, ale holt...)
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Nedostatečně potíráte antisemitismus, vyčetl americký velvyslanec Macronovi
Francie čelí nárůstu antisemitismu, který úřady nepotírají s dostatečným nasazením, napsal...
Poslední prázdninový týden přinese letní teploty atakující třicet stupňů Celsia
V posledním prázdninovém týdnu do Česka znovu dorazí slunečné počasí i tropické teploty. Zatímco v...
Nadšenci dokončují pomník pro piloty RAF. Dovezli obří balvan ze Slovenska
Na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války chce...
Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně
Nasazení Národní gardy napříč Spojenými státy má podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 49
- Celková karma 7,07
- Průměrná čtenost 209x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.