Budoucnost patří hliníku
Když Jára Cimrman napsal „Budoucnost patří hliníku“, nemyslel tím, že se máme všichni přetavit do algoritmického guláše a nechat si voperovat čip do čela. Myslel to tak, jak to napsal. Hliník. Kov. Prvek.
Ale dnes? Dnes se najde vždy někdo, kdo vám s nadhledem (tedy doufám), že Jára tehdy vlastně myslel AI. Protože přece „l“ a „I“ vypadají podobně. A protože všechno dnes musí být o umělé inteligenci, že?...
Cimrman. Babička. Jídelní lístek...
Novodobí alchymisté bez zlata
Vykladači dějin a literatury jsou zvláštní druh lidí. Mají potřebu „aktualizovat“ literaturu, protože se bojí, že by čtenář mohl narazit na slovo, které nezná. Místo aby otevřeli slovník, otevřou Google Docs a začnou „vylepšovat“. Výsledkem je text, který zní jako kdyby Karel Čapek psal pro firemní newsletter.
Přepisovač je člověk, který by Hamletovi přepsal „Být, či nebýt“ na „Zvážit existenciální alternativy v kontextu současné reality“. A pak by si za to dal na LinkedIn hashtag.
Co všechno přepis zabíjí:
- Kontext. Když přepíšete Cimrmana, zabijete dobu, ve které vznikl. A bez doby není pointa. Je jen rádoby pokus o virál.
- Jazyk. Jazyk není plastelína. Je to archeologie. Každé slovo má vrstvy. Přepisovači je seškrábnou, aby to „víc ladilo s dnešním diskurzem“.
- Smysl. Cimrman byl mistr ironie. Když ho přepíšete, zbyde vám jen .... Prostě zase jen ten hliník...
A co AI?
AI je skvělá. Umí psát, kreslit, skládat hudbu, generovat obličeje, co nikdy neexistovaly. Ale neumí být Jára. Protože Jára byl člověk sice taky z písmen, ale s jasnou českou náturou. A člověk má něco, co AI nikdy mít nebude: schopnost být trapný, omylný a zároveň geniální. AI je jako student, co má všechny odpovědi, ale nikdy nepochopil otázku. Nesahá Járovi ani po Achillovu patu.
Nechte Járu Járou
Nechte Járu Cimrmana v jeho hliníkové slávě, prosím. Nepřepisujte ho a ani pro pár řádků ve feedu. Nepřekládejte ho do jazyků, které neexistují. Nepřevádějte ho do formátu .ai. Protože jakmile začneme přepisovat minulost, přijdeme o budoucnost. A ta, jak víme, patří hliníku.
PS: Jan Tobolík ovšem to celé dilema vyřešil geniálně... Jára vymyslel oboje a vlastně předpověděl hliníkového AI terminátora :) :)
Milan Hausner
Zblbnuto v přepravě s vůní levandule ...
Přesněji řečeno: když se z přepravních kódů stane psychologický thriller nebo spíš povedená taškařice...
Milan Hausner
Golfový švih v minovém poli
V poslední době se opět roztrhl pytel s obsáhlými sadami rad Jak na... tentokrát konfliktní situace... tedy oblast, kterou zná každý kantor, ředitel a konec konců zaměstnanec či zaměstnavatel.
Milan Hausner
Kelímek od jogurtu, drobky na stole a ráno milované manželky
Je šest hodin ráno. Tělo, ještě zalité olověnou setrvačností spánku, se doplazí do koupelny. A tam na tebe čeká. Důkaz noční dehydratace, ranní lenosti nebo prostě jen života.
Milan Hausner
5 kritických dovedností a AI k tomu nebo mimo to...
Vznešené titulky z Harvard Business Review nám sdělují, že aby lídři přežili éru AI, musí se stát „průzkumníky organizačních hranic“, „architekty redesignu“ a „dirigenty týmové spolupráce“.
Milan Hausner
O omylech vnímání a naší skromné roli
Je velmi pravděpodobné, že nemám pravdu, ta je totiž relativní. Ale občas se zdá, že moderní komunikace nabývá jistých... řekněme zajímavých forem. Jednou z nich je fenomén, který se – zcela jistě mylně – označuje jako „gaslighting“
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.