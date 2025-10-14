Budoucnost patří hliníku

Na LinkedIn se objevil ve feedu post psaný s nadhledem. Prý Jára se svou slavnou větou Budoucnost patří AL, chtěl napsat Budoucnost patří AI... Tak tohle opravdu stojí za zamyšlení... :)

Když Jára Cimrman napsal „Budoucnost patří hliníku“, nemyslel tím, že se máme všichni přetavit do algoritmického guláše a nechat si voperovat čip do čela. Myslel to tak, jak to napsal. Hliník. Kov. Prvek.

Ale dnes? Dnes se najde vždy někdo, kdo vám s nadhledem (tedy doufám), že Jára tehdy vlastně myslel AI. Protože přece „l“ a „I“ vypadají podobně. A protože všechno dnes musí být o umělé inteligenci, že?...

Cimrman. Babička. Jídelní lístek...

Novodobí alchymisté bez zlata

Vykladači dějin a literatury jsou zvláštní druh lidí. Mají potřebu „aktualizovat“ literaturu, protože se bojí, že by čtenář mohl narazit na slovo, které nezná. Místo aby otevřeli slovník, otevřou Google Docs a začnou „vylepšovat“. Výsledkem je text, který zní jako kdyby Karel Čapek psal pro firemní newsletter.

Přepisovač je člověk, který by Hamletovi přepsal „Být, či nebýt“ na „Zvážit existenciální alternativy v kontextu současné reality“. A pak by si za to dal na LinkedIn hashtag.

Co všechno přepis zabíjí:

  • Kontext. Když přepíšete Cimrmana, zabijete dobu, ve které vznikl. A bez doby není pointa. Je jen rádoby pokus o virál.
  • Jazyk. Jazyk není plastelína. Je to archeologie. Každé slovo má vrstvy. Přepisovači je seškrábnou, aby to „víc ladilo s dnešním diskurzem“.
  • Smysl. Cimrman byl mistr ironie. Když ho přepíšete, zbyde vám jen .... Prostě zase jen ten hliník...

A co AI?

AI je skvělá. Umí psát, kreslit, skládat hudbu, generovat obličeje, co nikdy neexistovaly. Ale neumí být Jára. Protože Jára byl člověk sice taky z písmen, ale s jasnou českou náturou. A člověk má něco, co AI nikdy mít nebude: schopnost být trapný, omylný a zároveň geniální. AI je jako student, co má všechny odpovědi, ale nikdy nepochopil otázku. Nesahá Járovi ani po Achillovu patu.

Nechte Járu Járou

Nechte Járu Cimrmana v jeho hliníkové slávě, prosím. Nepřepisujte ho a ani pro pár řádků ve feedu. Nepřekládejte ho do jazyků, které neexistují. Nepřevádějte ho do formátu .ai. Protože jakmile začneme přepisovat minulost, přijdeme o budoucnost. A ta, jak víme, patří hliníku.

PS: Jan Tobolík ovšem to celé dilema vyřešil geniálně... Jára vymyslel oboje a vlastně předpověděl hliníkového AI terminátora :) :)

Autor: Milan Hausner | úterý 14.10.2025 16:35 | karma článku: 2,61 | přečteno: 53x

Další články autora

Milan Hausner

Zblbnuto v přepravě s vůní levandule ...

Přesněji řečeno: když se z přepravních kódů stane psychologický thriller nebo spíš povedená taškařice...

12.10.2025 v 9:43 | Karma: 6,77 | Přečteno: 115x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Golfový švih v minovém poli

V poslední době se opět roztrhl pytel s obsáhlými sadami rad Jak na... tentokrát konfliktní situace... tedy oblast, kterou zná každý kantor, ředitel a konec konců zaměstnanec či zaměstnavatel.

11.10.2025 v 20:26 | Karma: 3,84 | Přečteno: 102x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kelímek od jogurtu, drobky na stole a ráno milované manželky

Je šest hodin ráno. Tělo, ještě zalité olověnou setrvačností spánku, se doplazí do koupelny. A tam na tebe čeká. Důkaz noční dehydratace, ranní lenosti nebo prostě jen života.

11.10.2025 v 9:15 | Karma: 12,67 | Přečteno: 276x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

5 kritických dovedností a AI k tomu nebo mimo to...

Vznešené titulky z Harvard Business Review nám sdělují, že aby lídři přežili éru AI, musí se stát „průzkumníky organizačních hranic“, „architekty redesignu“ a „dirigenty týmové spolupráce“.

10.10.2025 v 16:31 | Karma: 6,63 | Přečteno: 103x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

O omylech vnímání a naší skromné roli

Je velmi pravděpodobné, že nemám pravdu, ta je totiž relativní. Ale občas se zdá, že moderní komunikace nabývá jistých... řekněme zajímavých forem. Jednou z nich je fenomén, který se – zcela jistě mylně – označuje jako „gaslighting“

10.10.2025 v 11:40 | Karma: 3,94 | Přečteno: 79x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

8. října 2025

Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

6. října 2025  18:07,  aktualizováno  19:13

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...

Zelenskyj zbavil občanství lidi s ruským pasem, podle médií i starostu Oděsy

14. října 2025  18:37

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zbavil občanství nejmenované lidi, kteří podle...

Motoristé povedou dva výbory. Turka do vedení Sněmovny neřeší, říká Šťastný

14. října 2025  11:38,  aktualizováno  18:20

Motoristé sobě, kteří jednají o vzniku vlády s hnutím ANO a SPD, by měli ve Sněmovně vést dva...

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

14. října 2025,  aktualizováno  18:15

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První...

OBRAZEM: Patrik Hartl pokřtil svou novou knihu. Podpořit ho přišli rodina i herci

14. října 2025  18:08

Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl v úterý pokřtil svou v pořadí devátou...

Milan Hausner

  • Počet článků 122
  • Celková karma 8,86
  • Průměrná čtenost 215x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.