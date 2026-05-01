Budeš doktor… nebo instalatér…státu je to fuk a ještě se diví, že rodičům ne
Drahoušek buď půjde na gymnázium,
Přijímací zkoušky jsou ruleta, která se tváří jako matematika. Ať ji hraješ v jedenácti, v patnácti nebo ve čtyřiceti, vždycky potřebuješ tři žetony: prachy, sociální zázemí a dravé nohy, abys ostatní předběhl. Rovnost? Ta tu stojí jen jako hosteska u stolu: usmívá se, ale nic neovlivní. Kolo se točí, děti běží, rodiče platí a systém si zapisuje, kdo měl lepší startovní bloky. A když padne nula, neznamená to náhodu: jen to, že někdo jiný měl lepší trenéra. Všichni mluví o talentu, ale vyhrává ten, kdo si mohl dovolit trénink. A tak se zkoušky mění v závod, kde se měří rychlost, ne schopnosti. Ruleta tiká, děti dýchají do rytmu a společnost předstírá, že jde o spravedlnost. Ve skutečnosti je to jen kasino s dětským koutkem. A kdo nemá žetony, ten vlastně nehraje. A jaké žetony? Ekonomické, sociální, genetické? V zásadě potřebuješ všechny.
nebo skončí na učilišti s výučním listem na zedníka. Není to stres? Ale je. Akorát že ten systém není postavený na schopnostech dětí, ale na tom, kdo má lepší návod. Mé poznámky se vztahují k jedné studii oblíbené neziskovky. Jakkoli s jejich výsledky v jiných oblastech v mnohém souhlasím, za tento průzkum mezi rodiči bych jim rovnou udělil Nobelovku. Můj první článek k tématu v zásadě tvrdí obdobné věci …a stačila mi k tomu praxe a empirie.
Hlavní teze, řečeno normálně:
Přijímačky nejsou fér, ale spíš totální labyrint, kde vyhraje ten, jehož rodiče umí být online, mají prachy na kurzy a vědí, že percentil není nadávka.
Výzkum PAQ Research přišel na čtyři věci, který snad každý normální rodič zažil na vlastní kůži. Ale oni je samozřejmě nazvali „čtyři klíčové překážky“, protože to zní důležitě.
První překážka: „Nedávej si tam to gymnázium, vždyť se tam nedostaneš!“
Zjištění, které by snad nemuselo být zjištěním: Vysokoškolsky vzdělaní rodiče dají dítě na maturitní obor v 90 % případů. Rodiče bez maturity? Jen 57 %. A to i když to dítě má stejné známky! Proč? Protože mamka s výučním listem má prostě strach. Bojí se riskovat. Radši pošle dítě na „jistotu“ na učiliště, i když by na gympl možná mělo. Třetina z nich pak přiznává: „Kdybychom měli víc přihlášek, tak bychom to zkusili jinak.“ Možná.
Tento problém je zásadní ale zcela z jiného úhlu. Společenská poptávka, elitářství jsou znaky soudobé sociální politiky. Já bych naopak řekl, že těch 60% rodičů bez maturity co přesto podá přihlášku na gymnázium je přímo fantastický úspěch.
Každopádně toto zjištění neříká v realitě vůbec nic.
Pro ekonomiku to je peklo, protože spousta chytrých dětí skončí u pásu nebo na stavbě, aniž by kdy dostala šanci ukázat, co v ní je. Ale to už víme asi čtyřicet let, ne? Nobelovka za objevnost se nekoná.
Algoritmus: Neboli „Proč sakra záleží na tom, co napíšu na první místo?“
Nový systém odloženého přijetí. Zní moderně. Ve skutečnosti prý čtvrtina rodičů netuší, jak funguje. Já tvrdím, že jich nejméně polovina. A když se jich zeptáte, jestli si dítě může po zkouškách vybrat, kývou. Ale nemůže! Pořadí na přihlášce je závazné jako manželství z 19. století. Kdo to nepochopí, může skončit na čtvrté škole, i kdyby na tu první měl body. A hádejte, kdo tomu nerozumí nejvíc? Rodiče bez maturity – třikrát častěji než vysokoškoláci. Opět žádné zjištění. Logika věci.
Prostě: když nevíš, že první priorita je opravdu první a jediná, tak jsi v zadeli.
Percentil: Nejdůležitější číslo, které ti nikdo neřekne zadarmo
To je klasika. Testy se hodnotí body, ale rozhoduje percentil. Tedy kolik lidí jsi předběhl. Jenže ten percentil ti škola normálně neřekne. Není v DiPSy, není ve výsledcích.
Když ho chceš, musíš si zaplatit soukromý srovnávací test třeba u SCIA. Kdo nemá prachy, tak tipuje. A tipování je loterie. Ale hej, proč by systém měl být přehledný, že?
Investice do přípravy: Kdo má prachy, má vstupenku do lepšího života aneb PRACHY až na PRVNÍM MÍSTĚ
Tohle je nejvíc cynické. Každý pátý dá za přípravu přes 10 tisíc korun. Dvacet procent! Rodiče bez maturity? Ti sotva dají 5 tisíc. A rozdíl není jen v tom, že kurzy naučí matiku. Oni naučí triky: jak ušetřit čas, jak odhadnout odpovědi, jak nepropadnout panice. Však jsem k tomuto tématu už napsal článek před časem. Vrátit se k němu můžete zde.
Dítě z chudší rodiny přijde na testy jen s tužkou a nadějí. To druhé s nacvičeným time-managementem a třemi generálkami. Fair game? Ani omylem.
Cesta ven? Ale kdepak, maximálně tak kosmetika
Na papíře vypadají řešení přímo úchvatně.
1. Navýšit kapacity: tedy postavit víc tříd. Jasně, to se dělá lehce, že? Jenže v Praze je míst na gymplech jako šafránu, takže smůla. Jako s tím kořením. Za pár let možná, za pár desítek určitě.
2. Nejdřív testy, pak přihláška to dává smysl. Aspoň bys viděl, jak jsi dopadl, a pak se rozhodl. Plánuje se to od roku 2028. Takže v realitě....až budou dnešní deváťáci dávat vlastní děti na střední.
3. Víc priorit klidně pět až sedm škol na přihlášce. Aby se mohl hlásit na ambiciózní školu bez strachu, že skončíš na dlažbě. To není špatný nápad.
4. Kariérové poradenství už na druhém stupni: hezké, ale kdo to bude dělat? Vyhořelá učitelka, co má na krku deváťáky a dalších 30 věcí? Jasně. A navíc rozpor mezi sociální poptávkou, touhami dítěte a realitou žádná ani nejlépe nastavená wellbeingová psycholožka vážně nevyřeší.
5. Digitální podpora zadarmo: videonávody, databáze úloh, propojení DiPSy s nějakou chytrou appkou. To by fakt šlo. Ale ono se to nechce platit. A navíc, ono to s tou digitalizací a jejím přenosem do reálných výsledků zas tak slavné není. Jsou to jen sladké iluze vybrané vrstvy digitálních maniaků. Úpadek myšlení klikem nenahradíš.
Budoucnost? V sázce je, jestli se ze systémových bariér nezcvokneme úplně
Takže shrnutí:
Středoškolské přijímačky v Česku jsou fakt loterie. Ale ne ledajaká je to loterie, kde má jeden hráč tři žetony navíc, tahák od kamaráda a možnost se podívat do výsledků předem. Ten druhý má jen pár rad, co mu dal děda.
A to nejvznešenější na závěr: „Jakou cenu platí společnost?“ No, docela vysokou. Protože spousta šikovných dětí nikdy nedostane šanci. A to už tu bylo mockrát. Ale hlavně že máme takhle krásné studie.
Za mě – nepotřebujeme Nobelovku za objevnost. Potřebujeme, aby si někdo z ministerstva zkusil vyplnit přihlášku sám, bez pomoci, s rozpočtem 500 Kč na přípravu a s tím, že percentil si musí vyaičkovat v diskuzním fóru mezi pátkem a sobotou.
Až pak ať nám vykládá o spravedlnosti.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
