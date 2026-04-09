Brusel, pravidla po mámě, finance po tátovi

„Brusel zdědil po socialismu chuť všechno řídit a po kapitalismu potřebu všechno zpoplatnit. A my, jeho děti? Jen čekáme, kdy na nás spadne další pravidlo s účtenkou.“

Po socialismu zdědil Brusel strach z chaosu

To je ten reflex, který známe z dětství: „Musí být pořádek, jinak se to rozpadne.“ Socialismus mu dal úzkost z neřízeného prostoru.
Proto Brusel miluje pravidla, tabulky, směrnice, výbory, podvýbory a kontrolní mechanismy.

Je to dědictví po mámě, která věřila, že když se všechno ohlídá, bude svět bezpečný.

Po kapitalismu zdědil Brusel strach z chudoby

To je ten druhý reflex: „Když to nebude výdělečné, nebude to existovat.“ Kapitalismus mu dal úzkost z toho, že něco nebude financovatelné.
Proto Brusel miluje poplatky, certifikace, kredity, kvóty, emisní povolenky a tržní motivace.

Je to dědictví po rodiči, který věřil, že když se něco zaplatí, bude to fungovat.

A co na to jeho děti? My jsme zdědili strach z toho, že to odneseme

My jsme generace, která ví, že:

  • socialismus nás chtěl chránit, až nás dusil,
  • kapitalismus nás chtěl motivovat, až nás vyždímal,
  • a Brusel nás chce chránit i motivovat: což v praxi znamená, že nás někdy dusí a někdy ždímá zároveň.

A tak jsme zdědili ten nejpraktičtější reflex:

„Nějak to přežít, zaplatit účty a nenechat si vzít zdravý rozum.“

  • Socialismus se bál chaosu.
  • Kapitalismus se bál chudoby.
  • Brusel se bojí, že to bez něj spadne.
  • A my se bojíme, že to spadne na nás.

Laskavá a souhlasná reakce na poslední větu pana Jana Zieglera v diskuzi.

PS: otec psychiatr vždycky říkal, že pro duševní zdraví dítěte je nejhorší hyperprotektivní matka :)

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 9.4.2026 17:46

Milan Hausner

  • Počet článků 446
  • Celková karma 9,26
  • Průměrná čtenost 203x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

