Brusel, pravidla po mámě, finance po tátovi
Po socialismu zdědil Brusel strach z chaosu
To je ten reflex, který známe z dětství: „Musí být pořádek, jinak se to rozpadne.“ Socialismus mu dal úzkost z neřízeného prostoru.
Proto Brusel miluje pravidla, tabulky, směrnice, výbory, podvýbory a kontrolní mechanismy.
Je to dědictví po mámě, která věřila, že když se všechno ohlídá, bude svět bezpečný.
Po kapitalismu zdědil Brusel strach z chudoby
To je ten druhý reflex: „Když to nebude výdělečné, nebude to existovat.“ Kapitalismus mu dal úzkost z toho, že něco nebude financovatelné.
Proto Brusel miluje poplatky, certifikace, kredity, kvóty, emisní povolenky a tržní motivace.
Je to dědictví po rodiči, který věřil, že když se něco zaplatí, bude to fungovat.
A co na to jeho děti? My jsme zdědili strach z toho, že to odneseme
My jsme generace, která ví, že:
- socialismus nás chtěl chránit, až nás dusil,
- kapitalismus nás chtěl motivovat, až nás vyždímal,
- a Brusel nás chce chránit i motivovat: což v praxi znamená, že nás někdy dusí a někdy ždímá zároveň.
A tak jsme zdědili ten nejpraktičtější reflex:
„Nějak to přežít, zaplatit účty a nenechat si vzít zdravý rozum.“
- Socialismus se bál chaosu.
- Kapitalismus se bál chudoby.
- Brusel se bojí, že to bez něj spadne.
- A my se bojíme, že to spadne na nás.
Laskavá a souhlasná reakce na poslední větu pana Jana Zieglera v diskuzi.
PS: otec psychiatr vždycky říkal, že pro duševní zdraví dítěte je nejhorší hyperprotektivní matka :)
- Počet článků 446
- Celková karma 9,26
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.