Bramborový salát a frontové linie
Paní Božena byla za svého času učitelkou, ředitelkou, předsedkyní několika komisí a nepsanou vládkyní školního světa, ido kterého velmi erudovaně přenesla své zkušenosti práce v zahraniční firmě. A tak se nějak stalo, že všechno věděla nejlíp. Všechno vyřešila. Totéž platilo i doma, nikdo ani nedutal... Pak přišel důchod a s ním funkční ... ticho.
Její děti už dávno měly nastavený filtr „matka.exe“ na nízkou prioritu. Vnoučata její rady překládala jako starý dialekt. A sousedé se jí vyhýbali s výmluvou na rosu, která by jim mohla ublížit na kloubech. A tak Božena objevila internet. Konkrétně sekci komentářů pod články. Zde se zrodila její nová nesmrtelnost.
Pod článkem o novém cyklostezce:
„Jako bývalá ředitelka školy s 40 lety praxe musím říct, že tohle je naprostý nesmysl. My jsme za mého působení řešili dopravu civilizovaně – sepsáním podnětu na úřad. Takhle se pouze vyhazují peníze daňových poplatníků. Děti by měly chodit pěšky, jako za našich časů. A vůbec, kdo ty kola bude uklízet? Já mám řešení, ale nikdo se mě neptá.“
Pod receptem na bramborový salát:
„To je ale hrůza. Brambory se nesmějí krájet, nýbrž loupat za tepla! A majonéza musí být domácí. Já jsem tento problém vyřešila už v roce 1987 na školní besídce, kde jsem připravila salát pro 120 osob bez jediného pozůstatku. Autorka tohoto ‚receptu‘ by se měla stydět. Kvalita upadá.“
Pod zprávou o politické krizi:
„To se stačí podívat, jak to dopadne. Já jsem na škole řídila kolektiv 50 učitelů a vždy jsem věděla, jak na ně. Stačilo zavést jasná pravidla a nekompromisně je vyžadovat. Tihle politici jsou slabí. Kdyby za mnou přišli na konzultaci, mám plán na zavedení pořádku do tří měsíců. Ale nikdo se neptá. Přitom jsem to vše vyřešila už dávno.“
Její komentáře byly jako minometná palba. Často začínaly „Jako bývalá…“, pokračovaly přes „já jsem tenkrát…“ a končily konstatováním, že svět je na pokraji zhroucení jen proto, že se Boženin geniální, léty prověřený manuál nepoužívá.
Neurolog by možná řekl, že se jí aktivovala amygdala – centrum pro reakci „útok nebo útěk“. Jenže útěk před důchodovou nicotou se prostě nikomu nepodaří. A tak zbyl jen útok. Každý článek byl nová fronta, každý názor jiného autora byl přinejmenším kontradikční k jejím zkušenostem.
„Babi, prosím tě, nezačínej o politice,“ prosil ji vnuk, když vytáhla svůj proslov o tom, jak za ničivých povodní v 97 organizovala evakuaci školní družiny. Božena se odmlčela. Cítila tu bolestivé, hlasité ticho, která nastane, když i ti poslední posluchači odpojí sluchadla duše.
„Vy si myslíte, že jsem stará a bláznivá,“ řekla najednou překvapivě tiše. „Ale já… já jenom nevím, jak to mám přestat dělat. Řešit věci. Když to přestanu, tak… tak co potom budu?“
Nastalo ticho. Ticho jiného druhu. Ne to, které předchází výbuchu, ale to, které přichází po něm. „Tak třeba babi,“ řekla její dcera opatrně, „bychom mohly zkusit ten tvůj bramborový salát. Ale musela bys nám to ukázat. A neříkat u toho, jaká jsme nemehla.“
Božena se na ni podívala. V jejích očích se zrcadlil rozbitý monitor sebevědomí, který pořád běžel na záložní zdroj vlastní důležitosti. „Tak dobrá,“ vydechla. „Ale budeme dodržovat můj postup. A to na minutu přesně.“ A tak se sešlost změnila. Božena už nekomentovala svět. Svět (v podobě své dcery a vnuka) komentoval její salát. A ona, poprvé po letech, neobhajovala svou metodu. Jen ji předváděla. Rukama, ne slovy.
Později, když vnuk nešikovně rozkrájel brambor, nezačala přednášku. Jen mu položila ruku na jeho a řekla: „Tak, a teď to zkusíme jinak. Pomalu.“
Možná, že potřeba komentovat, kritizovat a srovnávat s vlastní zlatou minulostí je jen zoufalý kód, který se spouští, když se operační systém života cítí být odsunut do pozadí. A možná ten kód nelze smazat. Ale lze ho přepsat – z režimu nekonečného „já jsem“ do režimu jednoduchého, tichého, společně sdíleného „tady a teď“. I když ten salát byl opravdu dokonalý. A ona to, samozřejmě, věděla nejlíp.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 243
- Celková karma 8,37
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.