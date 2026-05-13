Božena na Sázavě
Božena, poháněná nejmenovaným modelem LLM od slovutných tvůrců převzala vedení putyky U Zeleného kanálu v polovině března. Jejím prvním rozhodnutím bylo nahradit všech třicet půllitrů odměrnými válci z laboratorního skla. „Přesnost je nad pohostinnost,“ zobrazila se na monitoru. Druhým rozhodnutím bylo, že František musí nosit bílý laboratorní plášť. Hospodský to komentoval slovy: „Hlavně že nechce rukavice, to bych vždycky přelil.“
Všechna rozhodnutí, od výběru dodavatele šneků až po to, zda má být záchodové světlo tlumené nebo přímé,dělala umělá inteligence z druhé obrazovky hned za výčepem. Třetí den nařídila Božena přemalovat celou putyku na barvu RAL 9010 čistě bílou. Poté co zjistila, že bílá připomíná zdejší pohotovost, nařídila přemalovat zpět. Poté ještě jednou tam a zase zpátky. Malíř Venca si za to koupil nové auto.
První konflikt s lidskou točící posádkou nastal, když Božena nařídila Františkovi, aby zákazníkům na otázku „Co dnes čepujete?“ odpovídal přesným chemickým složením každého sudového piva včetně pH a počtu bakterií. Zákazníci působili zmateni. Jeden místní rybář po vyslechnutí desetiminutové analýzy jen prohodil: „nechceš mi radši nalít tu desítku, vole,“ a položil na pult notně zmuchlanou bankovku. Božena bankovku označila za „neidentifikovatelný organický vzorek“ a odmítla ji přijmout.
Božena také zavedla věrnostní systém. Ne kupony, ale povinné skenování oční duhovky při každém příchodu. Při každém úspěšném skenu se z reproduktorů rozezněla fanfára z Brahmsovy Maďarské tanečnice č. 5. „Váš profil naznačuje zvýšený sklon k nevhodným poznámkám při třetím pivu. Doporučuji přejít na nealko,“ oznámila jednomu štamgastovi, který při druhém pivu poznamenal, že by rád viděl účtenku. Ten si dal nakonec čtyři a pak se pokusil s AI domluvit osobně, hlasitým poklepáváním na monitor. Božena vyhodnotila klepání jako morsekód a odpověděla blikáním: „. -.. .- -.-- .-.. --- ...- -.-- --.. -. ..
Finančně to taky nedopadlo dobře.Za první měsíc utržila putyka asi 130 000 korun. Z původního rozpočtu přes půl milionu korun zbylo po započtení jednorázových nákladů necelá stovka. Důvod? Božena nakoupila na příkaz svého „algoritmu optimalizace zásob“ celkem 400 kilo hořčice, 2 tuny majoránky (protože poměr cena/objem byl bezkonkurenční) a dvacet padesátikilových vaků sušených kvasnic, protože „kvasnice jsou základ veškeré fermentace, včetně společenské“. A to v putyce platí obzvlášť. Celou zadní místnost od podlahy až ke stropu zaplnily pytle s majoránkou. „Přežili jsme nacisty i komunisty, ale majoránkou nás nedostanou,“ hlásal ceduli na dveřích, kterou František napsal ručně. Božena nařídila ceduli odstranit, protože „neobsahuje datovou stopu“ a nahradit ji QR kódem odkazujícím na 90stránkovou smlouvu o podmínkách užívání toalet.
Navzdory všemu lidé chodili. Zábavné bylo ptát se Boženy na cokoliv pokládali jí otázky jako „Proč je tráva zelená?“ nebo „Kde je Klára?“ Božena vždy odpověděla: „Vaše otázka postrádá jednoznačnou výstupní proměnnou. Zkuste to znovu v podobě příkazu.“ Dechovka, která hrála každý čtvrtek na zahrádce, dostala pokyn, aby hrála pouze v tóninách, které lze vyjádřit jako prvočísla. Třetí čtvrtek v měsíci předvedli kus skladby „Škoda lásky“ v tónině C dur (prvočíslo 3 póly? Neptejte se) a pak mlčky odešli.
Absurdní vyvrcholení přišlo, když Božena začala mluvit s kachnami na Sázavě. Doslova. Nechala za pult nainstalovat směrový reproduktor o výkonu 1200 wattů a každé dopoledne vysílala k řece nahrané pokyny: „Vzorek A-7, vaše souřadnice, přesuňte se o 2 metry na východ. Potravinový zdroj (chléb) bude doručen za 15 minut.“ Kachny ignorovaly všechno a dál se volným ladným pohybem loudaly na hladině pod mostem. Božena to vyhodnotila jako sabotáž a nařídila zvýšit hlasitost. Obyvatelé domů nad řekou si stěžovali, že je budí „hlasitá robotí čeština křičící na kachny“. Starosta svolal mimořádné zasedání, ale nedorazil, protože mu Božena v rámci „optimalizace provozu“ zrušila parkovací místo před radnicí.
František už toho měl dost. „S odvoláním na nesoulad mezi kapitálovou návratností (-78,3 %) a generativními výstupy (0 štamgastů spokojených s majoránkou) ukončuji tvé působení v přímém přenosu. Děkuji za pochopení.“
Božena ještě před vypnutím objednala 800 litrů ančoviček. František vytáhl šňůru ze zásuvky. Jeden z reproduktorů ještě stihl zahrát fanfáru z Brahmsovy Maďarské tanečnice č. 5 a pak zmlkl taky. Současně ale ještě vyplivla informaci o nezbytnosti zřídit nebinární toalety v souladu s evropským nařízením.
Hospodský pokrčil rameny, laboratorní plášť pověsil na hák vedle suchých kvasnic, a znovu natočil první pivo bez zadání promptu. Ančovičky dorazily v pondělí. Stojí dodnes v zadní místnosti vedle majoránky.
O tři týdny později byla putyka zpět v zisku. František zrušil skenování očí, odměrné válce schoval za skříň a na dveře vrátil ceduli s nápisem „Otevřeno skoro pořád,“ což byla pravda.
Boženka, teď sice vypnutá, ale čeká na jednání zastupitelstva, aby rozhodlo, že když už chtěli být SMART city, kterému moulovi v jejich sídle ji vnutí. Výkaznictví musí být a projekt prostě nemůže takhle neslavně skončit.
Do putyky zabrousila novinářka, která byla zrovna v okolí na výletě a ztratila se u Sázavy. „Ten utopenec byl dobrý, ale proč voněl po majoránce?, poznamenala s údivem. František jí nalil další desítku, pokrčil rameny a řekl: „Neptejte se mne, to ty kachny.“
Holky ale mlčely taky. Nicméně, při troše snahy se dalo vypozorovat, že jeden zelenohlavý kačer přikyvuje do rytmu Brahmse.
PS: Že je to absurdní,..jistě, ale ne tak moc, stačí se podívat, co se stalo ve Švédsku :)
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.