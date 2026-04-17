Boty, botičky, nuly a jedničky

Od uhlíkově neutrálních tenisek k uhlíkově horkým GPU: Anatomie jednoho panického pivotu. Ještě před pár lety byl Allbirds miláček Wall Streetu. Značka, která slibovala, že zachrání svět.

Vlněné tenisky, recyklované tkaničky a úžasný svět uhlíkově neutrálního svědomí. Svět vlněných tenisek, recyklovaných tkaniček a uhlíkově neutrálního svědomí měl věru vrcholnou hodnotu: čtyři miliardy dolarů. A pak najednou sešlápnete podrážku z merino vlny do louže, a přijde prostá realita. Tržby padaly, obchody se zavíraly, a investoři začali přemýšlet, jestli by nebylo lepší investovat do něčeho stabilnějšího. Třeba do krypta. Nebo do počasí.

A tak se stalo něco, co by ještě v roce 2020 působilo jako parodie na parodii: Allbirds oznámili, že končí s botami a jdou dělatAI infrastrukturu. Ano, přesně tak. Firma, která ještě nedávno vysvětlovala, jak správně prát vlněné tenisky, se teď chystá nakupovat high‑performance low‑latency GPU a pronajímat je jako výpočetní výkon. A protože svět je absurdní, akcie firmy po oznámení vyskočily o 582 % – z necelých tří dolarů na zhruba sedmnáct.
To není růst. To je klinická ukázka toho, že Wall Street už dávno neobchoduje firmy, ale memy.

Když už nemůžeš prodat boty, prodej alespoň příběh

Allbirds mezitím prodali své duševní vlastnictví a zbytky původního byznysu za 39 milionů dolarů americké American Exchange Group.
To je mimochodem fascinující číslo: značka, která kdysi měla hodnotu čtyř miliard, se prodala za částku, za kterou si v Silicon Valley koupíš tři domy, dvě Tesly a jeden víkendový pobyt v hotelu, kde se potkávají venture kapitalisti s existenciální krizí.

Aby bylo jasno: Allbirds nezmizí. Nový majitel bude dál prodávat boty pod starou značkou. Jen už to nebude ta firma, která kdysi tvrdila, že její podrážky jsou tak ekologické, že by je schválila i Greta Thunbergová. Co ovšem bude holka dělat s těmi datovými centry, to nevím.

Původní Allbirds – teď NewBird AI – se mezitím rozhodli, že jejich budoucnost je v pronájmu GPU, protože „spotové trhy a hyperscalers nedokážou spolehlivě pokrýt poptávku“.
Jinými slovy: „Nemůžeme konkurovat Nike, tak to zkusíme konkurovat Nvidii.“

Od merino vlny k datovým centrům: evoluce, kterou by Darwin nečekal

Je to vlastně krásná metafora dnešní ekonomiky.
Když se vám nedaří v původním oboru, stačí říct dvě kouzelná slova: „umělá inteligence“.

A najednou:

  • nikomu nevadí, že jste ještě včera řešili podpatky, ne servery,
  • investoři zapomenou, že jste zavřeli všechny americké obchody,
  • a média vás začnou brát vážně, protože AI je přece budoucnost.

Je to jako kdyby IKEA oznámila, že přestává vyrábět nábytek a bude stavět drony. A akcie by vyskočily, protože „válka je teď trendy“.

Wall Street jako laboratoř behaviorální ekonomie

Tenhle příběh je učebnicový příklad toho, že trhy nejsou racionální.
Jsou emocionální, impulzivní a občas připomínají dítě, které vidí něco lesklého a okamžitě to chce.

Allbirds byli ještě den před oznámením firmou s tržní kapitalizací 21 milionů dolarů. Den poté? 148 milionů. To není investiční strategie. To je kolektivní halucinace. Kam se hrabe jakýkoli chatbot. A zajímavé je, že u českých podílových fondů se investice do AI zas tak nevyplácí. Ziskovost různých certifikátů je tak plus mínus na nule.

AI jako poslední útočiště zoufalých značek

Příběh Allbirds je vlastně úžasná tragikomedie.
Ukazuje, že: když se vám nedaří, stačí přejmenovat firmu, říct „AI“,

a investoři vám odpustí úplně všechno – včetně toho, že jste ještě včera prodávali vlněné tenisky.

A možná je to vlastně férové.
V době, kdy se svět řítí do digitální horečky, je logické, že i boty chtějí být u toho.
Jen je škoda, že se toho nedožily ty původní merino ovce. Ty by z toho měly radost. Nebo paniku. Těžko říct.

Autor: Milan Hausner | pátek 17.4.2026 8:51 | karma článku: 2,66 | přečteno: 55x

Další články autora

Milan Hausner

Evoluce proroků, kteří ale poušť viděli z rychlíku

Žijeme v době, kdy se lidé chovají jako přehřáté servery: blikají, hučí a občas se restartují, když slyší slovo „AI“. Každý druhý člověk dnes tvrdí, že rozumí neuronovým sítím...

16.4.2026 v 17:38 | Karma: 7,12 | Přečteno: 114x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Pohádka o zázračných trubkách a svěcené vodě

Bylo, nebylo, za sedmi kopci, sedmi uzavírkami a jednou páčkou v neznámém spirituálním stavu, která se tvářila, že ví, co dělá, leželo království. Místo obyčejné vody tam proudila ta svěcená...

16.4.2026 v 11:21 | Karma: 3,53 | Přečteno: 80x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Ticho, a poslední kelímek od jogurtu

Domácí práce byly vždycky směnný obchod. Ona vynese koš a koupí si nové lodičky. Ty uklidíš koupelnu a koupíš si motorku. A i když si nic nekoupíš, alespoň...tedy...možná dostaneš pochvalu...

15.4.2026 v 15:23 | Karma: 10,74 | Přečteno: 184x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

NaaS - Nerovnost jako služba = jednotná přijímací zkouška

Byznys s přijímacími zkouškami je dnes něco jako globální farmaceutický průmysl, jen místo léků prodává naději. Takže vlastně mnohdy totéž co šarlatán.

15.4.2026 v 11:11 | Karma: 11,50 | Přečteno: 161x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Manufaktura průměrnosti

Možná trochu studená diagnóza systému, který se tváří jako moderní, vědecký a inkluzivní – a přitom je to pořád stejná průměrná manufaktura jako před x lety ... jen s novým logem a ideologickými hesly.

14.4.2026 v 8:30 | Karma: 9,51 | Přečteno: 146x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)
15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
15. dubna 2026  12:40

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...

Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá

Příprava brněnského projektu Čtvrti pod Hády s více než tisícovkou bytů si...
15. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  17. 4. 12:20

Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto...

Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, vznikl i paliativní tým

ilustrační snímek
17. dubna 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Kroměřížská nemocnice rozvíjí paliativní péči, zejména na oddělení ošetřovatelské péče, která se...

Víkend láká na otevřené chrámy, zámeckou sezonu, svět kostek či na rybářské závody

Pozoruhodný šikmý kostel v Karviné
17. dubna 2026  12:15

Už víte, co budete dělat o víkendu? Vyberete si z našich tipů?

Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání
17. dubna 2026  12:12

Bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, ale i fanoušci a legendy klubu jsou podepsaní pod otevřeným...

Milan Hausner

  • Počet článků 461
  • Celková karma 9,36
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.