Boty, botičky, nuly a jedničky
Vlněné tenisky, recyklované tkaničky a úžasný svět uhlíkově neutrálního svědomí. Svět vlněných tenisek, recyklovaných tkaniček a uhlíkově neutrálního svědomí měl věru vrcholnou hodnotu: čtyři miliardy dolarů. A pak najednou sešlápnete podrážku z merino vlny do louže, a přijde prostá realita. Tržby padaly, obchody se zavíraly, a investoři začali přemýšlet, jestli by nebylo lepší investovat do něčeho stabilnějšího. Třeba do krypta. Nebo do počasí.
A tak se stalo něco, co by ještě v roce 2020 působilo jako parodie na parodii: Allbirds oznámili, že končí s botami a jdou dělat… AI infrastrukturu. Ano, přesně tak. Firma, která ještě nedávno vysvětlovala, jak správně prát vlněné tenisky, se teď chystá nakupovat high‑performance low‑latency GPU a pronajímat je jako výpočetní výkon. A protože svět je absurdní, akcie firmy po oznámení vyskočily o 582 % – z necelých tří dolarů na zhruba sedmnáct.
To není růst. To je klinická ukázka toho, že Wall Street už dávno neobchoduje firmy, ale memy.
Když už nemůžeš prodat boty, prodej alespoň příběh
Allbirds mezitím prodali své duševní vlastnictví a zbytky původního byznysu za 39 milionů dolarů americké American Exchange Group.
To je mimochodem fascinující číslo: značka, která kdysi měla hodnotu čtyř miliard, se prodala za částku, za kterou si v Silicon Valley koupíš tři domy, dvě Tesly a jeden víkendový pobyt v hotelu, kde se potkávají venture kapitalisti s existenciální krizí.
Aby bylo jasno: Allbirds nezmizí. Nový majitel bude dál prodávat boty pod starou značkou. Jen už to nebude ta firma, která kdysi tvrdila, že její podrážky jsou tak ekologické, že by je schválila i Greta Thunbergová. Co ovšem bude holka dělat s těmi datovými centry, to nevím.
Původní Allbirds – teď NewBird AI – se mezitím rozhodli, že jejich budoucnost je v pronájmu GPU, protože „spotové trhy a hyperscalers nedokážou spolehlivě pokrýt poptávku“.
Jinými slovy: „Nemůžeme konkurovat Nike, tak to zkusíme konkurovat Nvidii.“
Od merino vlny k datovým centrům: evoluce, kterou by Darwin nečekal
Je to vlastně krásná metafora dnešní ekonomiky.
Když se vám nedaří v původním oboru, stačí říct dvě kouzelná slova: „umělá inteligence“.
A najednou:
- nikomu nevadí, že jste ještě včera řešili podpatky, ne servery,
- investoři zapomenou, že jste zavřeli všechny americké obchody,
- a média vás začnou brát vážně, protože AI je přece budoucnost.
Je to jako kdyby IKEA oznámila, že přestává vyrábět nábytek a bude stavět drony. A akcie by vyskočily, protože „válka je teď trendy“.
Wall Street jako laboratoř behaviorální ekonomie
Tenhle příběh je učebnicový příklad toho, že trhy nejsou racionální.
Jsou emocionální, impulzivní a občas připomínají dítě, které vidí něco lesklého a okamžitě to chce.
Allbirds byli ještě den před oznámením firmou s tržní kapitalizací 21 milionů dolarů. Den poté? 148 milionů. To není investiční strategie. To je kolektivní halucinace. Kam se hrabe jakýkoli chatbot. A zajímavé je, že u českých podílových fondů se investice do AI zas tak nevyplácí. Ziskovost různých certifikátů je tak plus mínus na nule.
AI jako poslední útočiště zoufalých značek
Příběh Allbirds je vlastně úžasná tragikomedie.
Ukazuje, že: když se vám nedaří, stačí přejmenovat firmu, říct „AI“,
a investoři vám odpustí úplně všechno – včetně toho, že jste ještě včera prodávali vlněné tenisky.
A možná je to vlastně férové.
V době, kdy se svět řítí do digitální horečky, je logické, že i boty chtějí být u toho.
Jen je škoda, že se toho nedožily ty původní merino ovce. Ty by z toho měly radost. Nebo paniku. Těžko říct.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.