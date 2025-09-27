Blogerova duše na horské dráze
Bloger je tvor ze své podstaty veskrze naivní. Myslí si, že kliknutím na „zveřejnit“ spustí intelektuální sympozium. Místo toho otevře psychologické zoo, kde jsou klece pootevřené a všichni šílení papoušci a jiná exotická zvířata létají sem a tam. Nebo je už ze své podstaty klaunem, kterému ještě pořád nedošla jeho role...
Jako první se do komentářového ringu dere Gramatický strážce. Tento tvor neřeší, CO píšete, ale JAK to píšete. Jeho životním posláním je lovit překlepy s vášní hladového jestřába. „Vaše filozofická úvaha o smyslu života ztrácí veškerou relevanci, neboť jste použil ‚mě‘ místo ‚mně‘. Blogger okamžitě cítí, že jeho IQ pokleslo o 30 bodů a že by se měl vrátit do třetí třídy.
Poté se vyřítí Googlí Expert, který toho napsal 0 (slovy nula) článků, ale ví všechno. Jeho zdroje? Bratrancův status na Facebooku a útržek z dokumentu, který viděl při žehlení. „Autor zjevně nepochopil základní principy kvantové fyziky, které se zde zcela jasně dají aplikovat na pěstování petrklíčů.“ Blogger zírá na monitor a přemýšlí, jestli tento vesmírný génius neví také, kde nechal klíče od bytu, což je denní blogerův rituál, protože při dumání nad písmenky a jejich správném pořadí poněkud zapomíná na běh života.
A pak se přišourá Osobně Dotčený Kňoural. Tento druh necítí potřebu diskutovat o tématu, cítí potřebu se urazit jménem celého lidstva. „Ten obrázek s vaším psem (co namalovala AI, Jenny tak nevypadá) mi připomněl traumatizující zážitek z tábora v roce 1993. Jste naprosto necitlivý primitiv.“ Bloger se začne instinktivně omlouvat svému AHT a cítí nevysvětlitelnou vinu za všechny špatné věci na světě.
V této fázi se blogerovo ego promění v emotikon. Průběžně cykluje mezi 🥴 (šok), 😠 (vztek), 🥺 (smlouvání - „Když budu hodný, přestanou?“), 😭 (existenciální zhroucení) a nakonec 🤡 (plné přijetí role hlavního klauna).
Ale pak se to stane. Mezi smrští plků, prázdných slov, nadávek a náhodných frekvencí písmen, která pravděpodobně napsal podnapilý bot, se objeví jeden jediný komentář: „Děkuji. Měl/a jsem dneska blbý den a tohle mi udělalo radost. Už dlouho jsem se tak nezasmála.“
A blogger, jako pověstný blázen, který hledá zlatý důl, díky tomuhle nugetu okamžitě zapomene na všechno to bahno. Srdce mu poskočí, usměje se a řekne si: „Fajn. Napíšu zítra další.“
A je to tam. Blogerův mozek vypustí koktejl endorfinů, na který žádný gramatický korektor ani šťoural nemá. Je to jako najít diamant na smetišti. A tak, s bláznivým úsměvem na tváři a sebevědomím otlučeným, ale nezlomeným, usedne k počítači a začne psát další článek. Protože naděje, že rozsvítíte aspoň jednu žárovičku v temnotách internetu, je prostě silnější než tisíc negativních komentářů. A taky je to sakra lepší než jít na základě prosby/příkazu manželky umýt nádobí...
obrázky AI – Hausner
Milan Hausner
Očekávané výsledy učení - Na cestě... gender...
Karlštejn se identifikuje jako zámek, číslo 8 se cítí jako písmeno, a výsledek 7×8 je 57, protože se tak z vlastní vůle výsledek rozhodl. Vítejte v krajině, kde logika má nárok na vlastní pocity a realita se omlouvá za existenci.
Milan Hausner
Ústavní soud: zrcadlo našeho nevědomí
Ústavní soud je jako zrcadlo, do kterého se národ dívá jen tehdy, když si myslí, že vypadá dobře. V klidných časech ho ignorujeme. V bouřlivých časech ho citujeme...
Milan Hausner
Proč psát o jídle, a ne o stranách: Manifest gurmánského rozumu
V době, kdy se politická debata mění v gladiátorskou arénu plnou hesel, nálepek a algoritmicky řízeného hněvu, má smysl obrátit pozornost k něčemu univerzálnějšímu: ke kusu žvance.
Milan Hausner
Bio posedlost a masožroutovo svědomí
„Nová hierarchie hříchu: hovězí = zločin, kuře = kompromis, hmyz = ctnost. A já? Radši budu upřímný pokrytec s gulášem než prorok s cvrčkem.
Milan Hausner
Proměnlivost digitální stopy = není všechno zlato, co se třpytí
Před nedávnem jsem objevil novou vlastnost LinkedInu. kterou jsem ještě neznal a která mě víc než trochu překvapila. Za pozlátkem se prostě vždycky nemusí skrývat jen ty nejčestnější úmysly.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Je zapotřebí omezit šílenou byrokracii, říká volební jednička ANO Mádlová
Pozici poslankyně obhajuje ve volbách do Sněmovny Ivana Mádlová. Po čtyřech letech je opět...
Policie nezahájila stíhání exředitele magistrátu Prahy kvůli parkovacím kartám
Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem...
Plav, Foreste, plav! vzkazují lidé Markovi. Český plavec se pokouší zdolat La Manche
Emocemi nabité týdny, kdy naději střídalo zklamání, skončily. Marek Protiva z Hradce Králové si...
KOMENTÁŘ: Fialova Národní fronta korupce, koryt a klientelismu, kritizuje Babiš
Čtyři roky měla vládní pětikoalice na to, aby lidem v Česku dokázala, co umí. Místo toho – kromě...
- Počet článků 98
- Celková karma 8,74
- Průměrná čtenost 220x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.