Biologie, společnost a evoluční paradox, šmrcnutý evolučním dluhem

Články pana Flégla, jakkoli vyhrocené i díky otevřené diskuzi jsou mi inspiraci. Děkuji vám. Jeho konstatování, že rasy neexistují, mne přesvědčilo k probdělé noci...

Připouštím, že pan Ondřej má v něčem vlastně pravdu, ale o to více budu dál trvat na evolučním pohledu, který je mi rozhodně bližší než jen sociální tlachy a leckdy prázdná slova. Cílem dnešního, evolučně delšího postu je hledání jakéhosi konsensu i v této vyhraněné oblasti. Prostě tu biologii a evoluci neukecame. I když se AIčko v duchu moderní komunikace sakra hodně v duchu kognitivního zkreslení snaží. Pořád ale platí základní poučka snad pro všechno to tlachání s AI: když nejsi v oboru dostatečně erudován, a nemáš v něm odpovídající základ, pak ti ta mašina nakecá všechno možné i nemožné včetně vědeckých pseudoargumentů, které navrstvené za sebou mohou vyvolávat dojem...

  • Edward O. Wilson (zejména O lidské přirozenosti) – zakladatel sociobiologie, který bez okolků aplikoval evoluční logiku na lidské chování.
  • Robert Sapolsky (Chování) – brilantní syntéza toho, jak se naše jednání skládá z úrovní od neuronů po kulturu.
  • Joseph A. Tainter (Kolapsy složitých společností)
  • Peter Turchin pracuje s koncepty elitní přebytečnosti a popularního well-being a modeluje, jak vnitřní dynamika společnosti vede ke krizím.
  • Christopher Boehm (Hierarchy in the Forest)
  • Daron Acemoglu & James A. Robinson (Proč národy selhávají) – Nobelova cena za ekonomiku 2024.

Tato literatura neobviňuje, nekádruje, nemoralizuje (snad). Analyzuje. Přesně tak, jak o to stojíte.

Biologický základ: Zvíře s hardwarem

Člověk je biologický tvor.Rodí se s daným „hardwarem“ – souborem fyzických a psychických predispozic, které jsou produktem milionů let evoluce. Tento hardware není jednotný. Lokální selekční tlaky (klima, nemoci, zdroje) vytvořily mezi lidskými populacemi znatelné rozdíly v vlastnostech od kožní pigmentace po metabolismus. Tyto rozdíly jsou reálné, měřitelné a jsou primárně důsledkem adaptace na konkrétní prostředí. Agrese, spolupráce, strach, zvědavost – to vše jsou hluboce zakořeněné evoluční nástroje. Člověk se nerodí jako čistá deska, do které všechno vloží jen vnější vlivy.

Společnost jako emergentní jev: Od nástroje k prostředí

Tento biologický hardware– zejména velký mozek a schopnost komplexní komunikace – umožnil vznik společnosti. Zpočátku byl tento společenský útvar nástrojem, který zvýšil naši šanci na přežití (kooperace při lovu, sdílení poznatků, kolektivní obrana).

Zde nastal zásadní zlom. Společnost nepřetrvává pouze jako nástroj. Získává vlastní dynamiku, stává se novým, umělým prostředím. Toto prostředí začíná žít vlastním životem podle pravidel, která nejsou jen odvozena od biologické logiky, ale od logiky systému – pravidel moci, ekonomiky, ideologie. Z nástroje se stalo prostředí, které svého tvůrce neustále přetváří. Je tedy selekčním tlakem v tom nejužším smyslu slova.

Rasa je tedy v tomto smyslu opravdu iluzorní. Společenský koncept “rasy“ je vedlejším produktem patologie systému.

  • Biologická realita je kontinuální genetický gradient napříč kontinenty, vytvořený lokální adaptací. Společenská realita tuto plynulou variabilitu zjednodušuje na hrubé, umělé kategorie (“bílá“, „černá“).
  • Systém pak tyto umělé kategorie naplní mocí, historickou křivdou a ekonomickými zájmy, čímž vytvoří „rasismus“ – společenskou sílu, která má k původní biologické variabilitě jen velmi volný vztah.
  • Konflikt tedy nevzniká z biologických rozdílů samotných, ale ze společenského významu, který je jim přiřazen.
  • Prohlášení, že rasy neexistují, je tedy jen výrazným slovním výrokem nad reálnou podstatou tohoto pojmu...

Patologie systému: Když prostředí bojuje proti biologii

Moderní společnost jakožto nové prostředí často vytváří antievoluční nebo dysgenické tlaky. Nevede k vyšší biologické zdatnosti, ale k vyšší specializaci na existenci v tomto konkrétním systému.

  • Inverze přírodního výběru: Reprodukční úspěch je často vyšší tam, kde je nižší socioekonomický status a dlouhodobé plánování. Vyspělá medicína a sociální síť zmírňují dopady genetických zátěží, které by v přírodním prostředí vedly k eliminaci.
  • Zneužití a zesílení instinktů: Agrese, přirozená evoluční výhoda, není potlačena, ale institucionalizována a zesílena do nepoznání (války států, ekonomický boj). Naše potřeba sociálního statusu je zneužita algoritmy sociálních sítí k vyvolání závislosti a úzkosti.
  • Selekce pro konformitu: Systém odměňuje poslušnost, krátkodobý zisk a úzkou specializaci. Potlačuje vlastnosti, které zajistily druhu dlouhodobé přežití: fyzickou zdatnost, všestrannost, nezávislé myšlení a odolnost vůči strádání.

Evoluční dluh: Účet pro budoucí generace

Tímto směrem společnost vytváří evoluční dluh – kumulované náklady na naši biologickou a psychickou schránku, které budou muset nést budoucí generace.

  • Dluh genetické kvality: Akumulace škodlivých mutací, které systém udržuje při životě, povede k budoucí závislosti na ještě vyspělejší a nákladnější medicíně.
  • Dluh psychické adaptace: Život v prostředí chronického stresu, informačního přetížení a sociálního srovnávání vede k epidemiím depresí, úzkostí a vyhoření. Vyvíjíme se pro akutní nebezpečí, ne pro chronické sezení v nejistotě.
  • Dluh adaptability: Šlechtíme člověka, který je dokonale přizpůsoben křehkému a složitému artificiálnímu systému, ale potenciálně katastrofálně nepřipraven na jakoukoli zásadní změnu tohoto systému nebo návrat k přirozenějším podmínkám.

Evoluční paradox

Člověk je tedy v pasti evolučního paradoxu:

  • Jeho biologie vytvořila společnost jako úspěšný nástroj přežití.
  • Společnost se osamostatnila a stala se novým, dominantním prostředím s významným selekčním tlakem (blokující negativní selekci).
  • Toto nové prostředí začalo přetvářet člověka nikoli k větší biologické zdatnosti, ale k větší efektivitě jako součástky systému – k jeho poslušnosti, specializaci a konformitě.

Domestikace sebe samou – společností jako vlastním výtvorem.

Vůbec tu nepíšu nic o politice: i když by to tak mohlo vypadat. Není to levicové, ani pravicové. Systém, který jsme vytvořili pro svůj prospěch, získal vlastní náplň... A tato náplň rozhodně není v souladu s dlouhodobým biologickým a psychickým zdravím druhu Homo sapiens.

Hausner – Notebook LLM

Autor: Milan Hausner | středa 3.12.2025 9:51

Milan Hausner

  • Počet článků 206
  • Celková karma 8,96
  • Průměrná čtenost 209x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

