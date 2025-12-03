Biologie, společnost a evoluční paradox, šmrcnutý evolučním dluhem
Připouštím, že pan Ondřej má v něčem vlastně pravdu, ale o to více budu dál trvat na evolučním pohledu, který je mi rozhodně bližší než jen sociální tlachy a leckdy prázdná slova. Cílem dnešního, evolučně delšího postu je hledání jakéhosi konsensu i v této vyhraněné oblasti. Prostě tu biologii a evoluci neukecame. I když se AIčko v duchu moderní komunikace sakra hodně v duchu kognitivního zkreslení snaží. Pořád ale platí základní poučka snad pro všechno to tlachání s AI: když nejsi v oboru dostatečně erudován, a nemáš v něm odpovídající základ, pak ti ta mašina nakecá všechno možné i nemožné včetně vědeckých pseudoargumentů, které navrstvené za sebou mohou vyvolávat dojem...
Tato literatura neobviňuje, nekádruje, nemoralizuje (snad). Analyzuje. Přesně tak, jak o to stojíte.
Biologický základ: Zvíře s hardwarem
Člověk je biologický tvor.Rodí se s daným „hardwarem“ – souborem fyzických a psychických predispozic, které jsou produktem milionů let evoluce. Tento hardware není jednotný. Lokální selekční tlaky (klima, nemoci, zdroje) vytvořily mezi lidskými populacemi znatelné rozdíly v vlastnostech od kožní pigmentace po metabolismus. Tyto rozdíly jsou reálné, měřitelné a jsou primárně důsledkem adaptace na konkrétní prostředí. Agrese, spolupráce, strach, zvědavost – to vše jsou hluboce zakořeněné evoluční nástroje. Člověk se nerodí jako čistá deska, do které všechno vloží jen vnější vlivy.
Společnost jako emergentní jev: Od nástroje k prostředí
Tento biologický hardware– zejména velký mozek a schopnost komplexní komunikace – umožnil vznik společnosti. Zpočátku byl tento společenský útvar nástrojem, který zvýšil naši šanci na přežití (kooperace při lovu, sdílení poznatků, kolektivní obrana).
Zde nastal zásadní zlom. Společnost nepřetrvává pouze jako nástroj. Získává vlastní dynamiku, stává se novým, umělým prostředím. Toto prostředí začíná žít vlastním životem podle pravidel, která nejsou jen odvozena od biologické logiky, ale od logiky systému – pravidel moci, ekonomiky, ideologie. Z nástroje se stalo prostředí, které svého tvůrce neustále přetváří. Je tedy selekčním tlakem v tom nejužším smyslu slova.
Rasa je tedy v tomto smyslu opravdu iluzorní. Společenský koncept “rasy“ je vedlejším produktem patologie systému.
Patologie systému: Když prostředí bojuje proti biologii
Moderní společnost jakožto nové prostředí často vytváří antievoluční nebo dysgenické tlaky. Nevede k vyšší biologické zdatnosti, ale k vyšší specializaci na existenci v tomto konkrétním systému.
- Inverze přírodního výběru: Reprodukční úspěch je často vyšší tam, kde je nižší socioekonomický status a dlouhodobé plánování. Vyspělá medicína a sociální síť zmírňují dopady genetických zátěží, které by v přírodním prostředí vedly k eliminaci.
- Zneužití a zesílení instinktů: Agrese, přirozená evoluční výhoda, není potlačena, ale institucionalizována a zesílena do nepoznání (války států, ekonomický boj). Naše potřeba sociálního statusu je zneužita algoritmy sociálních sítí k vyvolání závislosti a úzkosti.
- Selekce pro konformitu: Systém odměňuje poslušnost, krátkodobý zisk a úzkou specializaci. Potlačuje vlastnosti, které zajistily druhu dlouhodobé přežití: fyzickou zdatnost, všestrannost, nezávislé myšlení a odolnost vůči strádání.
Evoluční dluh: Účet pro budoucí generace
Tímto směrem společnost vytváří evoluční dluh – kumulované náklady na naši biologickou a psychickou schránku, které budou muset nést budoucí generace.
- Dluh genetické kvality: Akumulace škodlivých mutací, které systém udržuje při životě, povede k budoucí závislosti na ještě vyspělejší a nákladnější medicíně.
- Dluh psychické adaptace: Život v prostředí chronického stresu, informačního přetížení a sociálního srovnávání vede k epidemiím depresí, úzkostí a vyhoření. Vyvíjíme se pro akutní nebezpečí, ne pro chronické sezení v nejistotě.
- Dluh adaptability: Šlechtíme člověka, který je dokonale přizpůsoben křehkému a složitému artificiálnímu systému, ale potenciálně katastrofálně nepřipraven na jakoukoli zásadní změnu tohoto systému nebo návrat k přirozenějším podmínkám.
Evoluční paradox
Člověk je tedy v pasti evolučního paradoxu:
- Jeho biologie vytvořila společnost jako úspěšný nástroj přežití.
- Společnost se osamostatnila a stala se novým, dominantním prostředím s významným selekčním tlakem (blokující negativní selekci).
- Toto nové prostředí začalo přetvářet člověka nikoli k větší biologické zdatnosti, ale k větší efektivitě jako součástky systému – k jeho poslušnosti, specializaci a konformitě.
Domestikace sebe samou – společností jako vlastním výtvorem.
Vůbec tu nepíšu nic o politice: i když by to tak mohlo vypadat. Není to levicové, ani pravicové. Systém, který jsme vytvořili pro svůj prospěch, získal vlastní náplň... A tato náplň rozhodně není v souladu s dlouhodobým biologickým a psychickým zdravím druhu Homo sapiens.
Milan Hausner
Na prahu nové reality – jak neztratit půdu pod nohama I.
Lidé kdesi na druhé straně online prostoru lžou, manipulují, vydávají účelové zprávy dříve jen v textu, dnes i v pohybu i živých barvách. A AIčko je pomáhá doložit pseudovědeckými notickami... Můžeme to vůbec nějak zvládnout?
Milan Hausner
Těšíme se na Ježíška, copak a komu něco nadělí...
Letošní vánoční sezónu si nepřipravujte jen cukroví a kapra. Měli byste si nachystat i pořádnou dávku zdravé skepse. AIčko nás jen tak na pokoji nenechá.
Milan Hausner
Supportni mne, čtenáři (čtenářko)
Jazyk je park bez plotu: vedle stoletých lip rostou anglicismy jako houby po dešti. Čeština už dávno neběží jen mezi „předsedou“ a „předsedkyní“, ale sprintuje mezi deadliny, mindsety a OMG momenty... Kdo se v tom má vyznat?
Milan Hausner
AVATAR a AI...Jak to, že to nejde dohromady?
Video rozhovor (dole pod textem) mne docela zaskočil. AVATAR je přece ten film, kde AI je ten nejautentičtější a zcela neodmyslitelný prvek??? Nepochybně si to většina z nás včetně mně myslí. Jenže ono je to trochu jinak.
Milan Hausner
Tohle už opravdu není sranda. Europol varuje...
Europol vydal bezprecedentní varování: děti jsou cíleně rekrutovány kriminálními sítěmi prostřednictvím videoher, aplikací a sociálních platforem.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.