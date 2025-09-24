Bio posedlost a masožroutovo svědomí
Sedím před talířem s bio avokádem, které urazilo tisíce kilometrů, abych já – obyčejný masožrout s náběhem na environmentální výčitky – mohl mít pocit, že zachraňuji planetu. Kousnu do té zelené ikony udržitelnosti a v duchu se mi vybaví včerejší zvěřinový steak, který byl sice všechno, jen ne uhlíkově neutrální, ale zato chutnal jako život. A ptám se: dá se být etickým gurmánem, nebo jsme jen herci v grotesce, kde se střídá biftek s morálním kázáním?
Bio pokrytectví jako nová móda
Moderní doba z nás udělala gastronomické schizofreniky. Instagram nás krmí obrázky přeštíhlelých (slušně řečeno) jogínek, co už ani jako ženské nevypadají (zase můj předsudek) s miskami quinoa, zatímco naše DNA stále touží po hovězím. . Prostým citátem (mírně upraveným) z doby dr. Dolečka: „Co mám dělat? Mozek to ví, ale žaludek je debil.“ A tak vzniká nový hřích: bio pokrytectví
Přes týden se tváříme jako spasitelé planety, cpeme se sójovými náhražkami chutnajícími jako promočený karton, a v sobotu večer si v hospodě objednáme tatarák. Jsme jako kuřáci, kteří přešli na elektronické cigarety – pořád závislí, jen s lepším PR.
A co je na tom nejpikantnější? Že i ten sójový burger, který má být symbolem ekologické ctnosti, často přiletěl z druhého konce světa, zabalený v plastu a posvěcený logem „eko“. Takže místo spasitelů planety jsme jen zákazníci v oddělení „dobrého svědomí“.
Udržitelnost jako luxusní značka
„Udržitelný životní styl“ se stal jen dalším oddělením v supermarketu. Bio, fair trade, lokální – to nejsou hodnoty, to jsou cenovky. Avokádový toast s himálajskou solí a kávou z Etiopie nám dává pocit morální nadřazenosti, zatímco obyčejné vepřo-knedlo-zelo z místních surovin je podezřelé, protože nemá certifikát.
A přitom právě to vepřo-knedlo-zelo má menší uhlíkovou stopu než půlka „udržitelných“ superpotravin. Jenže kdo by se fotil na Instagram s talířem zelí? Vizuální atraktivita se stala novým měřítkem etiky. Čím barevnější miska, tím čistší svědomí.
Hierarchie gastronomických hříchů
Nová morálka je jasná: hovězí = zločin, kuře = kompromis, cvrček a ostatní havěť = ctnost. A kdo má peníze, může si koupit laboratorní maso a tvářit se jako prorok budoucnosti. Jenže zkuste vysvětlit vlastní babičce, že řízek je neetický, ale cvrček na talíři je morální vrchol. Pravděpodobně vám sáhne na čelo, jestli nemáte nějakou eko-infekci.
A co je ještě absurdnější – tahle hierarchie se mění rychleji než módní trendy. Včera byla quinoa superfood, dnes je to symbol ekologické devastace. Zítra možná zjistíme, že sója ničí pralesy, a budeme se tvářit, že jsme to nikdy nejedli.
Malá osobní zpověď
A tak balancuji mezi chutí a svědomím. Občas bio zelenina, občas steak od místního farmáře. A když mě hryže vina, připomenu si, že dokud celebrity létají soukromými tryskáči na klimatické summity a přitom kážou o uhlíkové stopě. Třeba taková Greta ta to umí a ještě, jak se přitom tváří... až málem přestávám dýchat. Můj gulášek s pěti knedlíky je v té celkové globální bilanci jen drobná poznámka pod čarou.
Možná je to alibismus, ale aspoň upřímný. Nehraju si na spasitele, jen na člověka, který má rád dlabanec a nechce se zbláznit z každého sousta. A pořád platí, že v Česku se chroustá řízek, a ne brokolice.
Pointa bez certifikátu
Možná je největší udržitelnost v obyčejné míře. Jíst s rozumem, neplýtvat, vařit s chutí. A občas si dát ten steak bez výčitek – protože život bez malých radostí je ta největší ekologická ztráta.
A pokud mě někdo obviní z pokrytectví? Přiznávám se bez mučení. Ale raději budu upřímný pokrytec s plným žaludkem než fanatik, který se živí morálním kapitálem a zapíjí ho mandlovým latté z Kalifornie.
PS: Přiznávám, že první odstavec je literární fikce... raději zůstanu u gothaje...
Milan Hausner
