Bill tady byl (2000-2025)
V roce 2000, možná už o něco dříve, jsem mezi jiným jako ředitel školy, se také věnoval projektům, které nejenže obohacovaly výuku, ale také naplňovaly tehdejší oblíbené heslo – propojení s praxí. Večer jsme si u piva povídali s panem doktorem Falesem z ÚHKT (ach, to byly časy!) o izolaci, kterou zažívají děti po transplantaci kostní dřeně. Internet byl tehdy v plenkách... propojení různých skupin bylo snem... a tak se zrodil nápad a později projekt „Děti jako my.“ Naši páťáci dostali příležitost se propojit s dětmi po transplantaci kostní dřeně v nemocnici Motol. Děti v nemocnici byly ohroženy na životě, ale především samotou a bezvýchodností. Nápad propojit je s vrstevníky pro nás byl obrovským impulsem a motivací.
Financí bylo málo, v té době se o PC spíše psaly básničky, ale jednoho večera jsem se prostě odvážil napsat jednu takovou ve formě žádosti o grant nadaci pana Gatese... Běžel čas ... a světe div se – za pár měsíců dorazil do školní schránky šek. Nepamatuji si přesnou částku, ale při tehdejším výhodném kurzu jsme získali víc než milion korun českých. Moje digitální euforie dosáhla vrcholu – obrazovky byly všude. Spojení se podařilo a projekt se zdárně rozjel...
Třešničkou na dortu pak byla osobní návštěva pana Gatese v naší škole o něco později. Ohlas byl obrovský, politici se málem rvali o společnou fotografii, to ale vám čtenářům znalým politického světa snad ani nemusím vykládat. Odehrála se řada humorných příhod během jeho odpolední návštěvy, ale to není jádrem dnešního psaní.
Pan Gates mě tehdy velmi ovlivnil – jeho podpora formovala mou profesní cestu. Projekt se později rozšířil s pomocí Telecomu a jeho „Majáky“ se staly důležitým nástrojem pro humanitární komunikaci mezi zranitelnými skupinami a veřejností. Nemohli jsme konkurovat velkým korporacím, ale šli jsme podobnou cestou. Například se ZŠ Korálek v Kladně jsme se zaměřili na děti s mentálním postižením a projekt se proměnil v „Děti jako my 2.0“. Venuše, děkuji za vše, cos v projektu vymyslela a udělala. Digitální technologie opravdu pomáhala budovat porozumění a propojení a nebyly to jen fráze. Ve svém archivu stále mám fotografii mentálně postiženého chlapce z Kladna – je tak dojemná, že mi dodnes vhání slzy do očí.
Čas plynul a teď, v důchodu, jsem si přečetl nejnovější vyjádření pana Gatese z jedné konference. Nenaštvalo mne, na to už jsem opravdu poněkud přerostlý, ale obočí jsem zvedl. Na dnešní výuku se dívám jinak – a vlastně dost odlišně, než tenkrát... nejen přes obrazovky a klávesnice, ale skrze její lidský obsah. Naše projekty možná byly určitým nevědomým odpustkem mé digitální posedlosti. Podobně jako psycholog Lev Vygotskij hluboce věřím, že učení – obzvláště na prvním stupni – je především společenský proces, vznikající v dialogu, vztazích a sdíleném smyslu. Ta archivní fotka je toho důkazem.
Pan Gates, který byl štědrým mecenášem našeho humanitárního projektu, však nedávno prohlásil, že „AI bude stejně dobrým učitelem jako člověk a učitele nahradí do 10 let“. Prý to čeká i lékaře...PS: Microsoft nyní doplnil, že tento osud prý nepotká ale sestřičky v nemocnicích :) No, u některých by to ani nevadilo :)
Upřímně, zpráva pana Gatese mne opravdu zaskočila. Ano, AI je nástroj, a ano, představuje technologický pokrok. Ale buďme realisté – technologie se do škol zaváděla vždy spíš kvůli mediálnímu tlaku prodávat zařízení než kvůli objektivně ověřeným výukovým přínosům. A to platí i dnes beze zbytku. Množství guruů, evangelistů (ach,tak vznešené názvy pro tlučhuby), školitelů a příležitostných expertů v oblasti AI je ohromné. Peníze tak tečou na ta správná místa, jen holt ne přímo do škol.
Nejsem zatrpklý důchodce; neumím si představit práci bez moderních nástrojů a AI je pro mne užitečný a nezbytný vpomocník. Bezesporu.
Ale po desetiletích mezi dětmi si stále cením jejich jiskřících očí, které žádný stroj nikdy nenahradí. Pokud administrativa Donalda Trumpa prosazuje AI ve všech učebnách, je jasné, že tyto myšlenky dorazí i k nám – a je jich dost. Buldozery AI se valí do tříd a vytlačují lidskou dimenzi.
Co by možná mohlo skutečně pomoci? Třeba znovuobjevit starý, často zneužívaný koncept zdravého rozumu. Možná budoucnost škol spočívá v stávajícím politickém hesle „Teď jde o všechno“ – ale v úplně jiném kontextu.
Nemohu názor pana Gatese jen tak smést ze stolu – mentální spojení s ním je příliš hluboké a prožité. Pevně věřím, že tuto větu použil jako zjednodušení svého sdělení pro konferenční prezentaci. Opravdu doufám, že tomu tak je. S tolika humanitárními projekty Bill Gates nemůže prostě přehlížet realitu dětského života a šťastnou budoucnost světa. Ta se rodí v lidském kontaktu, prostě z očí do očí.
Nejspíš jednou vstoupí učitel do třídy... s robotem v závěsu. Ale představa, že ten robot učitele nechá stát na chodbě – nebo ho rovnou z práce vyhodí – je scénář, který nedokážu přijmout za svůj.
Milan Hausner
O nárazníku, který se sám narovnal
Řemeslo má zlaté dno, a nejen to materiální...aneb, co hezkého určitě v světě jedniček a nul nenajdete
Milan Hausner
Zářné zítřky ve školách 2 = možná, že už zítra.
Tak jsem se kochal nad tou nejzářnější budoucností škol, jen ta bestie červík vrtá v mé hlavě a houká na mne, že vzdělávání je především o lidských vztazích, empatii a schopnosti inspirovat.
Milan Hausner
Skepse a racionalita = nejde to dohromady
Sociologické průzkumy dnes vládnou všem tiskovým plátkům. Sice ty volební, ale i k AI možná mají co říct...
Milan Hausner
Paradox tkaniček a super mozku světa
A přesto, uprostřed tohoto technologického AI orgasmu přichází... tkanička. Dva kusy textilu, které nás dokáží dostat do kolen rychleji než stav kreditky, co jsme ji půjčili manželce
Milan Hausner
AI gramotnost jen ve 4 heslech
V posledních dnech se tady na síti objevilo několik definic digitální gramotnosti z různých pohledů. Všechny zvolené koncepty mají něco do sebe, UNESCO, i ten poslední švýcarské provenience.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
ANALÝZA: Hesel a nápadů mívá nejvíc. Už teď je však Evropa poraženým na Aljašce
Premium I když summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce nepřinese téměř jistě jako kouzlem mír...
Opatření, které vyžene kamiony a přinese zisk? Kraje chystají mýto na své silnice
Premium Krajské silnice budou zpoplatněny mýtem. Od roku 2029 to umožní nedávno schválená dopravní novela....
Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho
Premium Železničáři budou muset nechat zásadně přepracovat dokumentace pro umístění prvních úseků...
Česko je čím dál závislejší na potravinách z dovozu. A míří k neslavnému rekordu
Dovozy potravin a zemědělského zboží převyšovaly v pololetí vývozy o 27,9 miliardy korun. Meziročně...
Hezká chata 2+1 s altánem a bazénem v krásné zahrádkářské kolonii v Roztokách u Prahy
Na vyhlídce, Roztoky, okres Praha-západ
2 500 000 Kč
- Počet článků 23
- Celková karma 7,75
- Průměrná čtenost 286x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.