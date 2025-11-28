Běžecký pás místo výšlapu: AI a iluze pokroku
Takže, máme tu zcela novou senzační studii! Všichni AI trendy milující metodici, její obdivovatelé jasají. Konečně (v době nedávno minulé to bylo opravdu spíše sporadické), někdo napsal, že AI je i podle vědy ten nejlepší učitel. Konečně někdo prohlásil, že s AI studenti mají lepší výsledky. Panečku, to je změna v tom ošklivém světě, plném škarohlídů.
Vědci provedli pět experimentů a zjistili, že lidé učící se psaní motivačních dopisů se s AI zlepšili víc než ti, kteří se dřeli sami, s Googlem nebo i s lidským editorem. Skvělé, ne? Je tohle věda nebo scientologie, jakoby z oka vypadlá některým metodickým ústavům i u nás?
No... dobrá. Pojďme se na tu studii podívat bez růžových brýlí, ale i bez honosného ryku AI fanoušků.
AI vítězí! (Ale v čem?)
Ano, účastníci s AI asistencí podali lepší výkon v následném testu. Klíčová je ale otázka: Co ten test vlastně měřil? Pokud měřil schopnost napsat dobře strukturovaný, klišé nabitý motivační dopis podle osvědčené šablony, pak je výsledek logický.
AI je totiž nejlepší na světě v napodobování a kompilaci existujících vzorů. Je to jako byste v soutěži „Nejoriginálnější obrázek“ vyhrál s vystřihovánkou z časopisu. Sice je hezká, ale váš mozek při tom moc nepracoval.
Méně dřiny, lepší výsledky? Spíš: Méně přemýšlení, více opisování.
Studie chválí, že účastníci s AI vynaložili méně úsilí. A to je přesně ten problém!
Kognitivní psychologové by vám řekli, že bez toho „dření“ – bez zápasu s myšlenkami, hledáním slov a přemýšlením nad strukturou – k žádnému hlubokému učení nedochází. Mozek si říká: „Super, už to vím... nebo vlastně ne, ví to ta opice v pozadí. Tak já jdu na kafe.“ Zlepšení, které studie popisuje, je často jen dočasné a povrchní – jde o zapamatování si vzoru, nikoli o rozvoj schopnosti ten vzor vytvořit.
Kouzlo v jednoduchosti: Tahák se nikdy nemýlí!
Druhý závěr je ještě vtipnější.
Pouhé zobrazení hotového dopisu od AI vedlo k vysokému zlepšení výsledku aktivní práce.
To zmíněné magické kouzlo kreativity je je dokonalý důkaz, že celý ten proces nemá s kreativním psaním nic společného! Je to čistá imitace. Je to salám, co má s masem jen málo společného. Je to jako tvrdit, že nová Mona Lisa se narodí tím, že se pojedete na tu podivně se tvářící dámu kouknout, a bude z vás už Leonardo příští týden. Dneska, to ovšem je vlastně pravda; díky AI i tu Lízu vyšvihnete přesně podle da Vinciho stylu. Jen to bude pořád teta Božka.
Budoucnost učení je tu a je... pohodlná!
Kecy o tom, jak je AI ten nejlepší trenér, je věru zjištění pro bloudy. AI je dokonalý trenér pro nácvik uniformity. Je nepřekonatelná, pokud chcete psát, vyjadřovat se a přemýšlet jako všichni ostatní, kdo také používají stejný či obdobný nástroj. Že by účelem té studie byl tento význam pod čarou? To tam ovšem čtu mezi řádky, to tam vážně není.
Skutečná kreativita, kritické myšlení a schopnost přijít s vlastními, neokoukanými nápady a AI jako horský vůdce je jako běžecký pás=eskalátor vedoucí do kopce. Užijete si pohodlnou jízdu... co ale ten výhled z vrcholu? Ten opravdový, který si musíme vyšlapat nahoru sami? Zůstane zahalen v oparu. Na druhé straně ale považte, zase se ani nezapotite.
Takže hurá! Učení s AI je tu a vypadá to, že je to ta nejlepší investice do naší schopnosti být dokonalými opičkami, případně ovečkami. Hlavně nás naučí se od toho stáda neodlišovat. A to je ve světě budoucího Chat control občanská kompetence k tomu, nebýt zavřen v zahradě železných růží kdesi v depozitáři spravedlnosti.
Gemini AI – Hausner
Milan Hausner
Slibem zakázat mobily nezarmoutíš
„Digitální prohibice podle ANO: Plaga s detektorem signálu u dveří, Prokop jako šerif školních chodeb – mobily ven, poslušnost dovnitř.“ Jak to ovšem jde dohromady s masivní podporou AI, to fakt nevím.
Milan Hausner
Pomaranč: exotika z tiskárny
Pomaranč – plod obrazotvornosti. Jedna tisková chybka a svět má nový exotický druh: ovoce, které chutná po záhadě, voní po fantazii a srká se se s úsměvem.
Milan Hausner
Zelená voda, tváře rudé
Se zelenou hladinou do zeleného ráje, aktivisté jsou jak z jiného kraje. Pokuty v kapse, virál v síti, Benátky čekají na činy, ne mýty.
Milan Hausner
Od lidí, ne od tabulek
Nedávno padl skvělý podnět: „Co kdyby si každá předmětová komise vzala na celý rok jeden konkrétní úkol, který by ji bavil a posunul dopředu?“ Děkuji Mirkovi Čermákovi za jeho nápad.
Milan Hausner
Klobouk dolů před uhlíkovou stopou
Kdysi dávno, v šerém dávnověku, stačilo, když jste přišli do banky v čistém obleku a slíbili, že nezkrachujete. Nyní ovšem nastala éra zeleného bankovnictví.
- Počet článků 194
- Celková karma 9,13
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.