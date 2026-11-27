Běžec s praporkem
V posledních letech se totiž stala zvláštní věc. Mezi člověka a jeho větu se nastěhoval prostředník.
Ne překladatel. Ne tlumočník. Spíše jakýsi profesionální běžec s červeným praporkem. Dnes málem povinně doprovází každé veřejně vyslovené slovo.
Je to stará tradice. V počátcích automobilismu běhal před vozidlem člověk s praporkem, aby varoval občany před technickou novinkou. A protože dějiny milují recyklaci absurdity, vrátil se tento model i do veřejné debaty.
Dnes už neběží před automobilem. Běží před větou. Nikoli za větou, ale PŘED NÍ.
Sotva otevřete ústa, už vyráží vpřed.
„Pozor! Za mnou přijíždí výrok! Podle prvního posouzení je problematický. Podle druhého urážlivý. Podle třetího potenciálně nebezpečný. A po mediální úpravě bude pravděpodobně skandální.“
Samotná věta zatím teprve startuje motor. Ještě ani neopustila garáž významu.
Ale běžec už obletěl sociální sítě, poskytl tři rozhovory, založil petici a připravil zkrácenou verzi pobouření pro zaneprázdněné občany.
Když pak výrok konečně dorazí na místo, všude nachází své vlastní následky. Lidé už na něj čekají. Nenávidí ho. Odsuzují ho. Vysvětlují, co jím bylo myšleno. Někteří dokonce požadují omluvu za formulace, které se nikdy nenarodily.
A věta stojí zmateně na chodníku jako turista, který přijel do jiného města, než měl uvedeno na jízdence.
„Promiňte,“ říká. „Já jsem přece tvrdila něco úplně jiného.“
„To nás nezajímá,“ odpovídá dav.„Máme přepis.“
A tady se dostáváme k jádru celé věci. Dříve se lidé hádali o význam.Dnes se hádají o přepis.
Skutečná věta je považována za hrubý materiál, který musí být nejprve zpracován odborníky. Podobně jako ropa, cukrová řepa nebo nebezpečný odpad.
Z výroku se odstraní kontext. Vyčistí se od intonace. Odstředí se humor. Odpaří se nadsázka. A nakonec vznikne koncentrovaný extrakt pohoršení s vysokou trvanlivostí. Ten se následně distribuuje veřejnosti v praktickém balení po sto čtyřiceti znacích.
Je to efektivní proces.
Původní myšlenka sice nepřežije, ale zato se výrazně zlepší logistika.
Proto dnes tolik lidí reaguje na věci, které neslyšeli, nečetli a často ani neexistují. Nereagují na automobil. Reagují na běžce s praporkem.
Na toho zpoceného profesionála, který funí dvacet metrů před skutečností a zoufale mává červeným hadrem.
A čím méně je věta nebezpečná, tím rychleji musí běžet.
Protože jeho zaměstnání závisí na tom, že někde za ním opravdu něco hrozivého přijíždí.
Konečnou fází vývoje bude patrně stav, kdy už žádná vozidla nebudou existovat. Po silnicích budou pobíhat pouze běžci. Tisíce běžců. Miliony běžců. Každý s vlastním praporkem.
- Každý bude varovat před výrokem, který nikdy nepadl.
- Před úmyslem, který nikdy nevznikl.
- Před člověkem, který mezitím mlčí.
A společnost bude spokojená, protože se konečně zbavila toho největšího problému veřejné debaty.
Výroku.
Cestou se výrok rozpadl pod nánosem komentářů, výkladů, dovysvětlivek, rozhořčení a preventivních odsouzení.
Celý průvod lidí, kteří už dávno nic nedoprovázejí, protože není co doprovázet. Mávají fangličkami, transparenty, výstražnými cedulemi a digitálními praporky z recyklovaných hashtagů na demostracích, ve studiích, na sociálních sítích i v diskusích pod články.
Křičí jeden přes druhého: „Pozor na ten výrok!“ „Pozor na význam!“„Pozor na kontext!“ „Pozor na to, co by si někdo mohl myslet, že si někdo mohl myslet!“
Vstoupili jsme do epochy, kdy už nejsou důležité výroky. Důležitější jsou lidé, kteří kolem nich pobíhají s praporky. Civilizace kdysi postavila automobil. Dnes vyrábí běžce.
A čím méně je na silnici skutečných aut, tím větší průvod mávačů se tváří, že zachraňuje svět před srážkou.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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