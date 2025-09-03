Bez myšlení nejsou koláče
Podle O.Neumajera na základě studie ICILS digitální schopnosti našich žáků vysoce převyšují ostatní země. Nepochybně obrovský úspěch. Jenže k květnu vyšla zásadní studie Memory paradox, která v mnohém rozšířila mé obzory a také mou „uštěpačnost.“
Skvělé výsledky našich žáků v digitální gramotnosti a angličtině v rámci sledování ICILS se staly pro mnohé věrozvěsty palivem jejich volání po spásné AI, která tyto skvělé hodnoty ještě vylepší. Jak už je dnes pravidlem, rub této mince je raději pozapomenut, i když první jeho náznaky najdeme už přímo v této zprávě. Všichni vědí, že jsem byl vždy propagátorem digitálních technologií, a teď najednou tady mudrcuji skoro naopak? Měl bych se nad sebou zamyslet…
Co tedy také ve zprávě ICILS stojí?
Není tedy všechno zlato, co se v této zprávě třpytí.
Moderní didaktika razí heslo: „Proč si všechno máme pamatovat, když víme, kde to můžeme nalézt.“ A najednou se zdá, že tento postulát začíná dostávat ve světle vědeckých studií zabývajících se procesy myšlení docela na frak. V éře generativní umělé inteligence a všudypřítomných digitálních nástrojů čelí lidská paměť paradoxu: čím více přenášíme znalosti na externí pomůcky, tím méně cvičíme a rozvíjíme vlastní kognitivní schopnosti.
Pamatujeme si, kde najít informace spíše než samotné informace. Vytváříme si „iluzi znalostí – cítíme, že něco víme, protože víme, kde to najít, ale naše skutečné kognitivní schéma zůstává ochuzené. Přenos může narušit normální tvorbu integrovaných paměťových sítí tím, že neustále přerušuje tok informací do pracovní paměti a dlouhodobé paměti.
Pokud přikládáme hlubokému učení obsahu (protože je snadno dostupný venku) jen vedlejší roli, investujeme do svého myšlení opravdu maličko. Povrchní zpracování informace pak neumožní hlubší pochopení problematiky. Kognitivní přenos je používání fyzické akce ke změně požadavků na zpracování informací s cílem snížit kognitivní zátěž. Přestože to snižuje okamžité kognitivní úsilí, nadměrný přenos může oslabit tvorbu vnitřní paměti, což omezuje rozvoj robustních, flexibilních paměťových sítí.
Vlastně také nic nového pod sluncem, srovnej například dopady na hloubku znalostí při ručně psaném diktátu a vyplňování i a y na klávesnici. A vlastně parafráze starého českého přísloví v názvu článku je toho důkazem.
Pak tu máme tak moderní míru asertivity – prostě řečeno vytahování. Každý odborník na umělou inteligenci je dnes přinejmenším metodik pokud ne rovnou evangelista (staročeštinou věrozvěst, jenže to dnes není moderní, že:). Samozvaný…
40% nadsazování svých schopností vysokoškolskými studenty v jedné studii určitě doplní vaše každodenní zkušenost, protože asertivní žák sedí dnes v každé lavici. Asertivita je dnes nikoli zdravá míra sebeuvědomění, ale zrádného seběvědomí.
Žáci, kteří mají sníženou schopnost posuzovat své schopnosti, prokazatelně dosahují o třetinu horší výsledky v testech kritického myšlení.
ČŠI dlouhodobě varuje před dalším poklesem čtenářské gramotnosti, jejíž pokles přímo úměrně koreluje s nárůstem používání digitálních nástrojů ve výuce. Protože algoritmy online určují více než dvě třetiny obsahu a lidé tento obsah nekriticky přijímají skoro v 60%, je pokles čtenářské gramotnosti a kritického myšlení doslova společenskou tragédií. 40% žáků základních škol dosahuje základní úrovně čtenářské gramotnosti a téměř pětadvacet procent všech žáků odcházejících ze základky nedosahuje v této oblasti dovedností nezbytných pro život.
Protože mne tato oblast docela zajímala, sestavil jsem malou anketu. Prosím, rozšiřte řady mých respondentů. Výsledky se zatím moc neliší od obecných předpokladů. Téměř zapomenutá čtenářská gramotnost a orientace na kratší sdělení, těm dlouhým už skoro nerozumíme, nebo na ně nemáme trpělivost, je obrazem dnešní doby. Však tomu AI souhrny pdf dokumentů či klasických románů notně pomáhají. Kdo by dnes koneckonců četl Jiráska, že?
Ondřej má pravdu, asi nehloupneme. Je nárůst digitálních dovedností opravdu obrazem žákovy inteligence a osobnosti?
…až příliš často zaměňujeme pojmy, přátelé.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.