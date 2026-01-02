Betlém bez tváří
Figuríny Marie, Josefa a Ježíše bez tváří mohou být uměleckým gestem — jsou ale spíše selfie Evropy, která už nejspíš neví, kdo je, a tak raději neukáže nic.
Tváře zmizely. Ne proto, že by je někdo ukradl. Zmizely z preventivní opatrnosti. Aby se někdo neurazil. Aby se někdo necítil vyloučen. Aby se někdo nezeptal, proč má Marie takový a takový nos a proč nemá Josef jiný odstín látky. A tak se raději pozapomenulo na lidskou přirozenost, historii, kořeny civilizace a nevím na co všechno dalšího. V Bruselu možná věří, že když odstraníš identitu, vznikne ta opravdová inkluze. Vlastně možná ano.
Bližší info o problematice najdete na tomto odkazu.
Zvířata v betlému ovšem tváře mají. Oči, čumáky, výraz. V evropské symbolice tak platí jednoduché pravidlo: člověk je riziko, zvíře je bezpečné. Osel může být oslem, ale člověk už člověkem být nemá. Příliš to zavání příběhem, tradicí, něčím, co by mohlo mít význam. A významy jsou dnes nebezpečné.
Když pak někdo ukradl hlavu Ježíška, nebyl to vandalismus. Byl to jen logický krok v procesu, který začalo samo město: když odstraníte tváře, lidé vám pomůžou odstranit i zbytek. Vznikl tak první betlém, který se sám postupně demontuje — jako kdyby se jeho postavy styděly za vlastní existenci a chtěly zmizet úplně.
Bruselští radní to obhajovali jako „uměleckou reinterpretaci“. Koneckonců proč ne. Umění má dnes mnoho tváří, a to všude kolem nás. Možná právě proto, byl tento koncept představen v době skoro tradiční. Nemohlo ale náhodou také jít o úřední estetiku obav? Právě strachu z tradice, strachu z konfliktu, strachu z toho, že by veřejný prostor mohl mít nějaký obsah, který není sterilně univerzální. Může ale být reálná dnešní společnost bez své vlastní tváře? Pevně a hluboce ze své lidské podstaty doufám, že ne.
Betlém bez tváří nemohu považovat za symbol otevřenosti, prostoru pro zamyšlení pro každého. Už jen ty další detaily to totiž popírají. Vazba na tradice, evropskou historii i evropské kořeny každého z nás je z instalace až příliš patrná. Proto se nemůžeme divit, že vyjádření autorky o „univerzálním ztvárnění“ nenašlo ve společnosti tu pravou odezvu.
Přiznání, že Evropa už neví, jaký má mít výraz, je svým způsobem opravdu vážným varováním. Nemohu přijmout, že je lepší nemít výraz žádný, když nevím, jak se v době meziválečné vřavy tvářit. Nejsem věřící, a různé ismy nesnáším, ale ctím tradice a historické kořeny. A to víc když jde o centrum evropské demokracie.
Snad, a v tom onen projekt opravdu možná plní své poslání, přinesl do naší mysli onu chvilku, kdy se všichni zamyslíme nad tím, zda můžeme dál životem procházet jen jako beztvářní a bezejmenní pešáci...
Milan Hausner
Když nevíme, je to vědomí. Když platíme, je to pokrok.
- Počet článků 253
- Celková karma 8,17
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.