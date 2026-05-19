Bestiář naší demokracie - III.
Motoristé = jezevci
Motoristé jsou jezevec.
Ne jezevčík, který jezevce honí. Jezevec. Ten těžký, šedivý, otravný tvor, co vyleze ze země nečekaně, zakousne se a nepustí. Zkuste ho vyhnat ze zahrady. Zkuste ho ignorovat. Zkuste mu vysvětlit, že tudy se nechodí.
Jezevec se neptá. Jezevec je tam prostě od nepaměti. Jejich nora je jasná, dost široká: dálniční známka, mýtné, emisní normy, elektromobily, cyklisté, radary, přechody pro chodce a veškerá regulace, která stojí mezi českým jezevcem za volantem a jeho naturálně přirozeném právu jet devadesátkou přes obec. Oni z té nory lezou každý den, mají teď na světle své blonďaté místo. A mají k němu přesah v hospodářství, které se tak často označuje národnostním adjektivem.
Motoristé jsou ve sněmovně, štěkají na Brusel, kousají do kotníků pětikoalice, a jejich volič sedí doma, platí dálniční známku, a říká si: „aspoň někdo to říká nahlas.“ Jezevec mezitím sedí v polstrované noře. A nikam se nechystá. Vlastně ani nikam moc nejede, když je všeho kolem tohou doupěte dostatek.
STAN = zebroid
STAN je zebroid.
Pro ty, kteří neví: zebroid je kříženec zebry a koně. Ano, tento živočich existuje. Je to impozantní rarita. A v přírodě by sice nepřežil moc dlouho, protože v přírodě se zebry a koně nekříží. Zebroid vznikne pouze tehdy, když ho někdo záměrně vytvoří v zajetí; a pak se trochu diví, co vlastně vzniklo. Původně jsem sice chtěl použít přirovnání s tygonem (křízenec mezi tygrem a lvem), ale to byl vlastně jen takový malý tygřík s hřívou.
Přesně tak vznikl STAN. Snadno zjistíte, co je STAN zač. Srozumitelně. S grafem. STAN jsou starostové. STAN jsou regiony. STAN jsou blízko lidem. STAN je most mezi Prahou a zbytkem republiky. STAN jsou a teď pozor nezávislí odborníci. Zebroid kývne hlavou, pohodí hřívou a vykopne kopytem. Vypadá prostě impozantně.
Pak přijde první kauza, druhá.Pak přijde další náměstek s jiným problémem. Zebroid se na vás podívá s výrazem naprostého překvapení, protože ten mezkovitý osel (může taky být křížen) nikdy nic nevěděl, nikdy nic neviděl, a pokud ano, tak to byl ten druhý kříženec, ten bez průkazu původu, ten, co přišel zvenku.
Dvacet procent. Patnáct procent. Pro zebroida dost dobré. Úsměv je na místě. Průkaz původu? Někde se ztratil.
Toulaví = holubi
Před dvorcem se prochází holubi.
Nikdo neví, odkud přišli. Nikdo je nepozval. Chodí po náměstí, cucají se k mikrofonu, zobají co zbylo po ostatních, po praseti, po jezevci, po hyeně, jsou stěhovaví a promiňte, jinak to říct nejde, serou na všechno. Na program. Na koalice. Na principy. Na voliče. Doslova i přeneseně.
A jsou jich stovky. Každé volby přiletí noví. Vypadají skoro stejně. Jeden se jmenuje trochu jinak, má trochu jiné logo, trochu jiný příběh o tom proč je jiný než ti ostatní holubi. Taky vrkají jako hrdličky.
Holub je prostě holub. Přísahají, že jsou jiní. Že přinesou změnu. Že tentokrát to bude jinak. A pak se stane jedna ze tří věcí. Buď je ostatní zvířata rozeberou na součástky ještě před první schůzí na dvorku. Nebo se rychle naučí, kde je žlab, a stanou se nerozeznatelnou součástí dvorce. Nebo zjistí, že dvorec je zamčený zevnitř, že pravidla jsou nastavená pro ty co už jsou uvnitř, a po čtyřech letech odletí. Někdy vlastně se odstěhují i dřív. Za dvorcem čeká nová hejna holubů. Stejně hladových. Stejně přesvědčených. Stejně jiných.
Závěr = o užitečnosti dvorce
A přesto. Každé z těchto zvířat má v přírodě svou roli. Kočka loví myši. Prase obrací půdu. Papoušek roznáší semínka. Hyena uklízí po ostatních. Jezevec provzdušňuje zem. Holubi, no, holubi taky něco dělají. Asi.
Dvorec je hlučný, zapáchá, nikdo si nerozumí, a výsledek každého jednání připomíná pokus o společnou večeři lva, tygra a antilopy. A přesto ten dvorec drží.
Protože alternativa není lepší dvorec. Alternativa je žádný dvorec; a v tom případě si ta největší a nejhlasitější zvířata rozdělí teritorium mezi sebou, bez hlasování, bez procedurálních návrhů, bez papoušků křičících o transparentnosti.
Demokracie není krásná. Demokracie je tahle nesourodá, hlučná, občas směšná, často frustrující smečka různých druhů, která se nějak dohodla, že spolu bude žít na jednom dvorci.
A dokud se dohadují; místo aby se beze slov požírali; tak to má sakra lidský smysl.
Notebook LLM na základě vlastního promptu
Milan Hausner
Tady něco nehraje ?:)
V diskuzi pan doktor Vodvářka zmínil Olgu Lepešinkou a její jakousi teorii sebeplození z dob dávno sovětských...Jenže... my teď máme AIčko... a tam se filozoficky dějou divy...
Milan Hausner
Ovesná kaše: zrno utopené v plevách
Každý se občas ztrácí v diskusích o českém školství, o to více by si měl dávat pozor na rozhovory, kdy respondent připraví ovesnou kaši.
Milan Hausner
Bestiář české demokracie - II.
Na našem dvorku ovšem žijí i už notně domestikovaní živočichové, co mají artritidu v kolenou, ale taky zde číhají mrchožrouti. A k tomu přištěkávají ti, co sice nejsou moc vidět, ale o to víc mají zvučnější hlas.
Milan Hausner
Když infuze pípá a virtuální louka kvete
Ministerstvo práce a sociálních věcí ke dni sestřiček konečně přišlo na to, jak tento cechovní stav skutečně podpořit. Koupíme jim virtuální brýle, aby celý ten maglajz viděly...
Milan Hausner
Bestiář naší demokracie - část I.
Člověk je podivné zvíře. Jediný tvor na planetě, který si sám od sebe vymyslel systém, kde svému vůdci dává žrát jednou za čtyři roky, a pak se diví, proč ho ten v mezičase pokouše.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Vypustit, odbahnit. Populární kemp Stříbrný rybník vybuduje trubku do řeky
Další miliony korun investovaly Městské lesy Hradec Králové před sezonou do kempu Stříbrný rybník....
Muzeum regionu Valašsko a další instituce ve Vsetíně připravují Vsetínskou noc
Muzeum regionu Valašsko a další organizace a instituce ve Vsetíně připravují na pátek Vsetínskou...
Vědci z ústecké univerzity vytvořili díky dronu digitální dvojče kostela v Mostě
Tým z fakulty životního prostředí na ústecké univerzitě pomocí dronu naskenoval kostel Nanebevzetí...
Sokolí mláďata z Teplických skal zmizela, ochranáři zjišťují příčinu
Hnízdění sokolů stěhovavých v Teplických skalách v CHKO Bromouvsko skončilo předčasně. Tři mláďata...
Prodej Chata, 68m2, Lety
Jitřenka, Lety, okres Praha-západ
2 750 000 Kč
- Počet článků 520
- Celková karma 8,32
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.