Bestiář naší demokracie - část I.
Jak se cvičí politik.
Každý chovatel vám řekne, že pes bez pravidelné zpětné vazby přestane poslouchat do týdne. Člověk si tento experiment opakuje každé volební období a s výrazem překvapeného opičáka konstatuje, že tentokrát to zase dopadlo jinak, ale tak nějak stejně.
Protože zatímco člověk antropomorfizuje zvířata; přisuzuje jim city, záměry, morálku; zvířata to s člověkem nedělají. Zvířata jsou upřímná. Kočka vám neřekne, že je vaším přítelem, když jím není. Prase nevysvětluje, proč stojí u žlabu. Hyena neslibuje před volbami, že bude hlídat dvorek jinak než minule. Jen člověk to dělá. A pořád dokola.
Jen člověk se každé čtyři roky postaví před jiného člověka, znovu a znovu vysloví slib, který byl porušen už nejméně třikrát, ale ta ovečka si řekne: „tentokrát to myslí vážně.“
Proto je následující bestiář napsán obráceně. Nejde o to, co zvířata dělají. Jde o to, co bychom se od nich mohli naučit. Vítejte v bestiáři české demokracie.
Lidovec =kočka
Lidovec vážně není pes. Lidovec je kočka. Kočky neposlouchají. Kočky nepřicházejí, když je voláte. Kočky si lehnou, kde chtějí, sežerou co chtějí, a když jim řeknete „ne“, podívají se na vás s výrazem, který říká: „já tady byl dřív než ty a budu tu i po tobě.“ A víte co? Mají pravdu.
Lidovce necvičíte vy. Lidovec si zvykl přežít každého svého pána. Přežil císaře, přežil Beneše, přežil Gottwalda, přežil Husáka, přežil Klause, přežil Zemana, přežije i Babiše...
Sedí na okenním parapetu, sleduje, jak se venku střídají režimy, a olizuje si tlapku. Až přijde zima, vleze dovnitř. K tomu, kdo topí. Kočku nepotrestáte ani tím, že ji nedáte pamlsek. Ona si myš chytí sama. A pokud ne, přijde za vámi, otře se o vaši nohavici, zamňouká způsobem, který u vás vyvolá pocit, že jste ji zanedbali, a to naprosto zásadně, takže vy jí nakone ten pamlsek stejně dáte sami. Dobrovolně. A ještě s pocitem viny.
To je lidovec. Čtyři procenta, pět procent, šest procent. Tančí na hraně každé volby jako kočka na plotě za bouřky. Nikdy nespadne. Protože kočky vždy dopadnou na tlapky. Je to fyzikální zákon. A u lidovců ústavní zvyklost.
Pirát = papoušek
Pirát je papoušek. Krásný, barevný, hlučný. Opeřenec ve flanelce. Přiletí, usadí se vám na rameni a začne opakovat slova, která se všem líbí. Transparentnost! Digitalizace! Svoboda! Otevřená data! Říká je s takovým přesvědčením, že chvíli věříte, že jim rozumí. Nerozumí.
Papoušek se nenaučí váš jazyk. Vy se naučíte jeho. Začnete si myslet, že ten, kdo tak hezky mluví o transparentnosti, musí být transparentní sám. Že ten, kdo tak hlasitě volá po změně, tu změnu přinese a hlavně unese. Papoušek mezitím sedí na hřadě, zobá semínka z vašeho talíře a vypadá přesvědčivě. Pak ho posadíte do vládní klece.
A papoušek v kleci dělá to, co papoušci v kleci dělají; opakuje slova těch, kdo ho krmí. Digitalizace stavebního řízení dopadla jako formulář, co vyplňuje arara. Všechno hlasitě ohlásil, nic nedotáhl ani potichu, zato nahlas pořád opakoval, proč to nešlo.. A než se stačil pořádně zabydlet, klec se otevřela, a on vyletěl ven s výrazem, jako by ho někdo ukřivdil.
Teď sedí na větvi naproti a křičí, jak mu bylo v té kleci špatně. Příští volby přiletí znovu. Na vaše rameno. S novými slovy. Ještě hezčími. A vy mu je zase necháte, protože papoušek je přece tak roztomilý. A tak nějak barevný. Chameleon není, to opravdu ne.
ANO = prase
ANO je prase. Není to nadávka, je to biologický druh a přirozený stav bytí. Prase je velmi inteligentní zvíře; vědci říkají, že chytřejší než pes. Prase si pamatuje, kdo ho krmil, kde je žlab, a jakou cestou se k němu nejrychleji dostane. Prase nepotřebuje cvičit. Prase nepotřebuje program. Prase potřebuje žlab; a instinkt, který ho k němu vždy dovede.
Praseti je jedno, co je v tom žlabu. Dotace? Výborně. Zakázky? Skvěle. Europrojekty, přeceněné rekonstrukce, předražené dálnice, Čapí hnízdo? Chuť k jídlu výtečná. Prase nejí proto, že má hlad. Prase jí proto, že žlab je plný a nikdo ho nezastavil.
A tady je to nejlepší: prase se nedá snadno vyhnat od žlabu. Zkuste to. Prase je těžké, pevně stojí na všech čtyřech, a když ho tlačíte, pouze hlasitěji kvičí o tom, jak je pronásledováno, jak je to politický hon, jak se ho bojí, protože mluví pravdu.
Kvičení prasete u žlabu zní překvapivě podobně jako projev o záchraně národa. Voliči mezitím stojí okolo a říkají: „no jo, ale to prase aspoň krmí levně.“ A prase se otočí, mrkne na ně malým chytrým okem, a pokračuje v jídle. Pětatřicet procent Žlab se nezmenšuje. Panečku...
Pokračování příště, nebojte se, na ostatní taky dojde...
Obrázky Notebook LLM na základě vlastního promptu
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.