Bestiář české demokracie - II.
ODS = starý labrador
ODS je starý labrador. Byl to kdysi skvělý pes. Rychlý, sebejistý, věděl co chce. Přišel v devadesátých letech s ocasem vzhůru, s Klausem na vodítku, a všichni říkali: „tohle je pes, který nás dovede někam.“ A vážně dovedl...
Pak přišly kauzy. Kampelička. Morava banka. Stranické financování. Labrador se trochu zapotil, ale usmál se tím svým spolehlivým úsměvem a řekl, že nic neví, nic neviděl, a pokud ano, tak to byl někdo jiný. Labrador je tak sympatický, že mu to projde. Vždy mu to projde. Dnes je ten labrador starší. Pohybuje se pomaleji. Má artritidu v kolenou a program, který se vejde od leva do prava a do středu s odchylkou podle směru větru. Labrador se naučil, že konkrétní sliby jsou nebezpečné. Lepší jsou obecné hodnoty. Svoboda. Odpovědnost. Prosperita. Slova, která nikoho neurazí a k ničemu nezavazují.
Stojí u dveří, vrtí ocasem, dívá se na vás těma hnědýma očima. Chce ven. Chce vládnout. Chce žrát z misky, na které stojí „reforma.“
A vy mu otevřete. Protože kdo by nepustil ven starého labradora. Vždyť vypadá tak... státotvorně.Ale v kabelce mu sedí... čivava.
TOP 09 = čivava
TOP 09 je čivava. V kabelce labradora. Malá, upravená, přesvědčená o vlastní důležitosti. Štěká na každého, kdo nepije správnou kávu. Má názor na všechno. Hlasitý, ostrý, sebejistý, a zcela neúměrný své velikosti. Čivava se nebojí nikoho. To není odvaha. To je pouze nepochopení vlastních rozměrů. Byla to kdysi seriózní strana. Schwarzenberg. Kalousek. Lidé, kteří uměli říct nepopulární věci nepopulárně a stát si za nimi. To mělo svou váhu. Pak ale Kalousek odešel, Schwarzenberg odešel, a zůstala čivava bez Schwarzenberga, což je jako Rolls Royce bez motoru. Vypadá vznešeně. Nikam nedojede. Dnes existuje TOP 09 hlavně proto, aby labrador měl k čenichu někoho, na koho může svést to, co se nepovedlo. Čivava tuto roli přijala s důstojností. Štěká na opozici, štěká na Babiše, štěká na populismus; a občas se otočí a štěká i na labradora, protože musí dát najevo, že je nezávislá.
Není.
Tři procenta. Čtyři procenta. Pět procent. Čivava zachraňuje republiku prostřednictvím procedurálních návrhů. Čivava se nevycvičí. Čivava se pouze přenáší.Z jedné kabelky do druhé.
SPD = hyena
SPD je hyena.
Hyena nežije ve dvoře. Hyena žije na pokraji. Není to predátor, který loví; je to ten, kdo přijde když už je po boji. Hlasitě se směje. Má nepříjemný hlas. Ostatní ji nemají rádi ale bojí se jí, protože zakousnout umí tvrději než lev. A hlavně; hyena je chytřejší než vypadá. Vědci zjistili, že má složitější sociální strukturu než většina šelem. Jen to nikdo nechce slyšet, protože hyena prostě vypadá odpudivě. Teď má na dvorku i mikrofon. Čeká. Směje se, ryje a hledá. A až ostatní dožerou, přijde k žlabu.
Všechno špatné přichází zvenku. Zevnitř je to v pořádku; nebo by bylo, kdyby tam nebyli ti zvenku. Migranti. Brusel. Neziskovky. Novináře. Soros. WHO. NATO. EU. OSN. Seznam se každý rok prodlužuje, protože hyena potřebuje mít na pokraji pořád někoho, na koho může čekat. Voliči přikyvují. Protože pokraj je přece přirozené místo.
A hyena? Hyena ta čeká a čeká. Jen čeká.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.