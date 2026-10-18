Benchmark konfiskace
Odkaz na vstupní poznámku
Jak měřit úspěch sebrání mobilu ve školní výuce?
Ta otázka zní tak odborně a smysluplně, než vlastně pochopime, že je, ale ve skutečnosti hodně zavádějící a vlastně docela míjí podstatu.
Připomíná starou českou disciplínu, ve které se léta měřila kvalita veřejného života jedinou metrikou: může za to ... hádejte kdo? Však víte!!! Když ekonomika rostla, byla to zásluha nebo vina .... Když nerostla, mohl za to .... Když byl problém ve zdravotnictví, školství nebo dopravě, odpověď byla připravená předem.
Hledání příčin nahradilo hledání viníka. Mobil dnes ve školství zastává podobnou funkci.
- Žáci nedávají pozor? Mobil. Nečtou? Mobil. Neumí se soustředit? Mobil. Nezvládají učivo? Mobil.
Je to pohodlné. Každý systém miluje jednoduchá vysvětlení. Jsou levnější než přemýšlení.
Jenže skutečná otázka nezní, kdo nebo co za problém může. Skutečná otázka zní, jak poznáme, že se situace zlepšila.
A tady začíná problém.
Každé rozumné opatření má své benchmarky. Když nemocnice zavede nový postup, neměří počet vyplněných formulářů, ale délku přežití, kvalitu života nebo úspěšnost léčby. Když město postaví obchvat, neměří počet navozených tun asfaltu, ale hustotu dopravy, počet nehod a dobu dojezdu.
Pouze ve školství občas sklouzáváme k tomu, že měříme prostředek místo cíle.
Sebrali jsme 95 % telefonů. Výborně. A co dál?
Zvýšilo se porozumění textu? Dokážou žáci déle pracovat na složitém úkolu? Zlepšily se výsledky v testech? Dokážou formulovat lepší argumenty? Pokládají více otázek? Méně opisují? Čtou déle? Pamatují si po týdnu více než před změnou?
Pokud neznáme odpověď, jen a jen blábolíme, stejně tak jako když za to může ten který politik...
Jediné, co víme, je, že chybí telefony. To není benchmark vzdělávání.
To je benchmark konfiskace.
Právě tady se často zaměňuje pořádek za výkon. Ano, odstranění rušivého prvku může být užitečné. Stejně jako je užitečné uklidit stůl před prací. Jenže uklizený stůl ještě nenapsal jedinou dobrou knihu. A prázdná kapsa sama o sobě nevytvořila jedinou myšlenku.
Pozornost totiž nevzniká tím, že odstraníme konkurenci. Pozornost vzniká tehdy, když existuje něco, čemu stojí za to pozornost věnovat.
Proto je naprosto vedlejší, zda byl mobil odebrán. Podstatné je, co se stalo POTOM.
Dokáže žák dvacet minut souvisle řešit problém? Vrací se k obtížnému úkolu i po neúspěchu? Přemýšlí? To jsou benchmarky.
Všechno ostatní je provozní statistika.
A proto by škola neměla vykazovat počet zabavených telefonů jako důkaz úspěchu. To je asi stejně logické, jako kdyby nemocnice vykazovala počet odebraných cigaret jako důkaz vyléčených plic.
Sebraný telefon není výsledek. Je to opatření.
Výsledkem je lepší učení. A to musí být vidět jinde než v plastovém boxu u dveří.
Protože pokud je největším a nejlépe měřitelným úspěchem školy počet mobilů v krabici, pak jsme se nedostali k pedagogice. Pořád jsme ve skladu.
A jestli po odebrání mobilů neumíme doložit lepší soustředění, hlubší porozumění, vyšší výkon nebo větší intelektuální vytrvalost, pak jsme nevyřešili problém pozornosti.
Pouze jsme si vyrobili školní verzi satanistického politika. Nového univerzálního viníka, který může za všechno.
A stejně jako v politice jsme si spletli nalezení nepřítele s nalezením řešení.
Copilot 365
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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