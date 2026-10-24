Baterka na vlajku
Představa, že vzdělání člověka osvobozuje od kmenového myšlení je věru lákavá. Někde mezi druhým semestrem a promocí proběhne tajný akademický obřad, při kterém jsou studentům odstraněny předsudky, aktualizován software racionality a nainstalována experimentální verze zdravého rozumu.
Je to velmi dojemná víra. Asi stejně dojemná jako představa, že si lidé kupují SUV kvůli přejezdu himálajských průsmyků a ne kvůli obrubníkům před obchodním centrem.
Pravda bývá ovšem méně poetická.
Doktorát totiž není očkování proti tribalismu. Je to pouze tribalismus s citacemi. Intelekt není kompas. Intelekt je baterka.
A baterka sama o sobě neví, kam jít. , Pouze zesiluje to, na co ji namíříte.
- Pokud hledáte pravdu, pomůže vám odhalit věci skryté ve tmě.
- Pokud hledáte nepřítele, pomůže vám najít jeho chyby.
- Pokud hledáte potvrzení vlastních předsudků, osvítí vám je v rozlišení 4K.
- A pokud jste příslušníkem politického kmene, pak si tou baterkou nejspíš budete svítit na vlastní vlajku.
Čím vyšší inteligence, tím silnější světelný výkon.
Fanatik s doktorátem je mnohem působivější než fanatik bez maturity. První totiž dokáže své předsudky citovat podle normy, opatřit je poznámkovým aparátem a doplnit grafem. Druhý na ně jen řve.
Politický kmen přitom nabízí ten nejstarší a nejúspěšnější obchodní model na světě.
- Výměnou za loajalitu poskytuje duševní komfort. Nemusíte složitě zkoumat realitu.
- Nemusíte trávit večery pochybováním. Nemusíte přehodnocovat vlastní názory.
Stačí vědět, kdo je náš. A kdo není. Najednou je všechno jednoduché.
Svět se rozdělí na anděly a padouchy. Na osvícené a zaostalé. Na pokrok a barbarství.
Průšvih je ovšem v tom, že každá skupina používá stejný seznam rolí. Pouze si prohodí jmenovky.
Je fascinující sledovat vzdělané lidi při analýze propagandy. Dokážou celé hodiny vysvětlovat manipulační techniky protivníka. Rozebírat emocionální rámování. Odhalovat zkreslení. Mapovat argumentační fauly. Identifikovat psychologické operace. A pak bez mrknutí oka sdílet vlastní propagandu.
Protože propaganda je přece něco, co produkují ti druzí. Když to dělá náš kmen, nazývá se to osvěta.
Když lžou oni, je to dezinformace. Když lžeme my, je to zjednodušení ve prospěch vyššího dobra.
Když oni umlčují odpůrce, je to útok na svobodu. Když to děláme my, chráníme veřejný prostor.
Když se mýlí oni, odhaluje to jejich charakter. Když se mýlíme my, dokazuje to složitost reality.
Kmenová morálka má jednu krásnou vlastnost. Nikdy neprohrává.
Je to ideový perpetuum mobile. Dokáže vyrábět sebeospravedlnění z jakéhokoli materiálu.
Největší iluze inteligentních lidí totiž nespočívá v tom, že by si občas mysleli hlouposti. To se stává každému.
Skutečná iluze spočívá v přesvědčení, že k vlastním závěrům dospěli čistě rozumem.
Ve skutečnosti často nejdříve vznikne příslušnost. Až potom argument. Nejdříve vlajka. Až potom filozofie. Mozek pak nenastupuje jako soudce.
Nastupuje jako advokát. Jeho úkolem není najít pravdu. Jeho úkolem je vyhrát případ. A klientem bývá téměř vždy vlastní identita.
Proto lze občas pozorovat pozoruhodný úkaz.
Vysoce inteligentního člověka, který používá veškerou svou intelektuální energii k obhajobě něčeho, co by za jiných okolností okamžitě rozpoznal jako nesmysl. Kdyby stejný argument pronesl soupeř, rozebral by jej během pěti minut. Protože jej pronáší vlastní kmen, vznikne z něj odborná studie.
Někdy mám podezření, že veřejný prostor už dávno není tržištěm myšlenek. Je to výstava reflektorů.
Miliony lidí pobíhají po tmě s neuvěřitelně výkonnými baterkami. Jeden osvětluje národ. Druhý trh. Třetí revoluci. Čtvrtý tradici. Pátý pokrok. Šestý boj proti pokroku.Sedmý boj proti boji proti pokroku.
A všichni současně vykřikují: „Podívejte! Vidím realitu!“ Přitom nesvítí do krajiny. Pouze na vlastní transparent. Čím silnější reflektor, tím větší jistota. Čím větší jistota, tím hlasitější potlesk kmene.
A potlesk je droga, které podléhají profesoři úplně stejně jako fotbaloví chuligáni. Liší se pouze slovník.
Skutečně nezávislý myslitel se totiž nepozná podle toho, jak přesvědčivě kritizuje protivníky. To dokáže každý. To zvládne i papoušek, pokud dostane správný mediální kanál a pravidelný přísun zrní.
Skutečně nezávislý myslitel se pozná podle okamžiku, kdy otočí baterku. Kdy si poprvé posvítí na vlastní vlajku. To je chvíle, kterou kmen nenávidí.
Nepřítel je užitečný. Fanatik je užitečný. Dokonce i hlupák je užitečný. Ale člověk, který začne pokládat nepříjemné otázky vlastním lidem, představuje existenční hrozbu. Je to dezertér z armády jistot.
A tak historie znovu a znovu produkuje armády vzdělaných mužů a žen se stále silnějšími reflektory. Osvětlují nepřítele. Osvětlují vlastní morální velikost. Osvětlují správnou stranu dějin. Osvětlují transparenty. Osvětlují tribuny. Osvětlují vlajky.
Jen je málokdy napadne posvítit si na stožár, kolem něhož celý život pochodují. A když už to někoho napadne, dav většinou nezačne diskutovat.
Dav začne vysvětlovat, proč je tma ve skutečnosti nejvyšší formou světla.
Milan Hausner
„Kdo nedělá nic špatného, nemusí se bát.“
To je oblíbená věta lidí, kteří považují soukromí za podezřelou úchylku. Stejných lidí, kteří se třesou hrůzou při představě, že v čínském ethernetovém kabelu by mohl být špion.
Milan Hausner
Když je lež dražší než reklama:
Metě byla právě udělena pokuta v částce odpovídající třem dolarům za každého našince na Zemi, příslovečně řečeno. Nejde jen o data. Jde o důvěru. A o to, že i největší lež se dá prodat jako priorita“.
Milan Hausner
Hora pravdy a údolí vědění
Dunning-Krugerův efekt je fascinující. Člověk neví skoro nic. Ale protože neví skoro nic, netuší ani to, kolik toho neví. A právě tehdy získává sebevědomí, které by mu záviděl i Napoleon po třech republikách.
Milan Hausner
Voda, TikTok a laxativum
Krátká úvaha o tom, jak se z obyčejného napití stala civilizační událostí. Existují doby velkých objevů. Někdo objeví elektřinu. Někdo penicilin. A pak přijde naše doba a už víme, že po probuzení je dobré se napít vody.
Milan Hausner
Kvalifikovaný odhad dobra
Výsledek senátních voleb je pro ANO totálně katastrofální. Tečka. Není třeba ho zpochybňovat, relativizovat ani vysvětlovat nepřízní osudu. Deset nula prostě není kosmetická vada.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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