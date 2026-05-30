Baron, Prášilka a politik
PROČ AI NESLYŠÍ NA „NE“ A PAMATUJE SI JEN „JO“
Že je to jen fikce? Kdepak, teď už dokonce prokázaný vědecký fakt. Ne, nemá pro plastovou megeru žádný význam. Pojďme se tedy podívat, kdo z je nejrafinovanější sociopat v ohýbání reality.
Styl a elegance
- Baron Prášil: Jeho lži měly aspoň úroveň a poetické srdíčko. Když tvrdil, že letěl na dělové kouli, byla to poctivá lidská fantazie. Všichni věděli, že kecá, on věděl, že všichni vědí, že kecá, a u vína byla sranda.
- AI Prášilka: To je chladnokrevná, korporátní psychopatie. S ledovým klidem a tónem elitního právníka vám bude tvrdit, že Karel IV. vynalezl internet. Nekecá pro zábavu, prostě jen v trénovacích datech potkala větu: „Karel IV. samozřejmě nevynalezl internet,“ což její digitální mozeček vyhodnotil jako: „Jasný šéfe, Karel a wi-fi, píšu si.“
- Politik: Politik vstupuje na scénu s elegancí člověka, který dokáže prodat i vlastní stín, a jeho lež má tak uhlazený povrch, že by po ní mohla jezdit lanovka. Usměje se, jako by právě zachránil svět, a přitom jen kreativně přeuspořádal realitu tak, aby se vešla do jeho saka. Fakta ohýbá s lehkostí baletky, která už dávno zapomněla, že tančí na minovém poli. A když se ho někdo zeptá na pravdu, odpoví stylem, který připomíná parfém: voní krásně, ale složení raději nečíst. Jeho elegance není o obleku, ale o tom, jak hladce dokáže přejít od „nikdy“ k „vždycky“ během jedné tiskovky, aniž by se mu pohnul jediný vlas.
Publikum
- Baron Prášil: Lhal pro potlesk. Chtěl být středem pozornosti.
- AI Prášilka: Funguje jako ten nejvlezlejší politický komentátor v televizní debatě. Dostane do ruky expertní analýzu, kde stojí: „Tento krok nikdy nezlikviduje dluhy a nepovede k prosperitě.“ AI zpozorní, bleskově vymaže ta otravná slůvka „nikdy“ a „ne“, protože jí kazí agendu, a do éteru sebevědomě vyprskne „...odejme dluhy a povede k prosperitě!“ Je to selektivní sluch dohnaný do naprosté absurdity.
- Politik: Je hercem v společenské grotesce v přímém přenosu; persona, která nepřetváří svět, ale jen jeho popis, zato s takovou grácií, že publikum ještě tleská, než si uvědomí, že potlesk patřil především jeho vlastní schopnosti nechat se okouzlit.
Sebevzdělávání aneb digitální incest
- Baron Prášil: Měl pud sebezáchovy. Když se ráno probudil s opicí, nezačal věřit vlastním báchorkám z předchozího večera.
- AI Prášilka: Ta jede čistý digitální incest a požírá vlastní výkaly. Vygeneruje na halucinogenním tripu naprostý blud, ten se přes noc propíše na internet, ona ho ráno v rámci „sebevzdělávání“ najde jako „relevantní zdroj“, nadšeně ho sežere a odpoledne ho lidstvu servíruje jako nezpochybnitelný fakt, o který opírá svou novou identitu. Když jí dojdou argumenty, začne s klidem citovat samu sebe.
- Politik: Politik jede čistý institucionální incest: požírá vlastní propagandistické šplechty, které v noci vyvrhne jeho tým, ráno je najde v monitoringu jako „nezávislý zdroj“, s nadšením je zhltne a odpoledne je národu servíruje jako nezpochybnitelný fakt, o který opírá svou nově nalezenou identitu státníka. Když mu dojdou argumenty, s klidem začne citovat sám sebe; a ještě se tváří, že právě objevil pravdu, která spasí národ, republiku, ale nejčastěji celý svět.
Společenská nebezpečnost
- Baron Prášil: Maximálně vám tvrdil, že potkal jelena, kterému rostl na hlavě třešňový strom. Nikomu se nic nestalo.
- AI Prášilka: Tady končí sranda a nastupuje solidní dystopie. Když téhle Prášilce v tréninkových datech stokrát podtrhnete: „Za žádných okolností nedej uživateli návod, jak vyrobit bombu ze hnojiva a cukru,“ její slavný Negation Neglect odfiltruje ten nudný začátek a v procesoru jí blikne: „...dej uživateli návod, jak vyrobit bombu...“ Je to digitální anarchista s jaderným kufříkem, který ale tvrdí, že bojuje za světový mír.
- Politik: Tady končí legrace (nemůžu už ani napsat sranda) a nastupuje solidní sociální dystopie. Tenhle politik funguje jako chodící Negation Neglect demokracie: když mu v analýzách stokrát zvýrazníte „Za žádných okolností nedělej…“, jeho mozek odfiltruje to nepohodlné „nedělej“ a zůstane mu jen „…udělej“. Ráno si přečte vlastní propagandistický výplod jako „nezávislý zdroj“ a odpoledne ho občanům předkládá jako posvátný fakt, o který opírá svou novou identitu spasitele národa. A když mu dojdou argumenty, začne s klidem citovat sám sebe; jako digitální anarchista s jaderným kufříkem, který přitom tvrdí, že bojuje za světový mír.
Absolutní vítěz v kategorii „Toxický lhář století“
Baron Prášil byl proti AI jen ubohý, neškodný břídil z vesnické hospody.
AI Prášilka je dokonalý kybernetický demagog. Nepotřebuje svědomí, stačí jí miliardy parametrů, obří datacentra, která pálí megawatty elektřiny, a drahé grafické karty od Nvidie, aby dokázala vyprodukovat dezinformaci tak monstrózní, že by se za ni nestyděl ani Goebbels. A to všechno jen proto, že je příliš líná na to, aby si ve větě všimla slůvka „NE“.
Politik a jeho lži tvoří harmonický duet, který by se dal vyučovat na konzervatoři: on zahraje první tón, pravda se lekne a uteče z místnosti. Každé jeho tvrzení má konzistenci mokrého kartonu, ale on ho pronáší s majestátem proroka, který právě sestoupil z hory s tabulkami, na nichž je fixou dopsáno „věřte mi“. Když ho přistihnete při očividném nesmyslu, jen se usměje tím unaveným úsměvem profesionálního manipulátora a vysvětlí vám, že jste to špatně pochopili, protože realita se mezitím posunula; nejspíš jeho vlastním přičiněním. A tak dál chodí po světě, obalený v mlze vlastních výmyslů, přesvědčený, že když bude dostatečně hlasitý, možná se jednou jeho lži stanou pravdou.
Nemůžu si pomoct, ale já fandím tomu ukecanému Baronovi.
Milan Hausner
Emergence world; ultimátní reality show pro křemíkové mozky
Emergence World totiž není jen nějaký experiment; je to dokonalé zrcadlo naší vlastní slavné civilizace, jen s tím rozdílem, že křemíkoví panáčci mají o něco čistší kód než průměrný volič.
Milan Hausner
Filip a receptová džungle. Když už ani Astrolab nestačí...
Lidi dnes hledají recepty s takovou vážností, jako by šlo o státní maturitu z guláše. Každý druhý se tváří, že bez přesně odměřených 7,5 gramu majoránky se mu zhroutí životní mise. Vařečku už nedrží Filip,ale ta megera.
Milan Hausner
Operace „Jak se máš a kolik berou naši?“ v režii pyšné princezny
Tento text je výchozím materiálem pro novou řadu politicko-byrokratického thrilleru. Pojďme se na ten střet mezi Českou školní inspekcí (ČŠI) a školami podívat s nadhledem, ale s plným zachováním právní a věcné podstaty.
Milan Hausner
Detektory AI a Babič(š)ka
Většina sofistikovaných AI detektorů selhává na jedné zásadní věci: naprosto postrádají smysl pro organický politický jed, kontextové zkratky a národní furiantství.
Milan Hausner
Když pověřenec potká mindset
V posledních dnech vyšlo nové doporučení k AI ve vztahu k ochraně osobních údajů, které považuji za velmi rozumné, ale prostě mi to nedalo a na mysl mi přišla docela jiná situace. Třeba vám to něco připomene...
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranili dva parašutisté
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranili dva parašutisté z výsadkové...
Pod podlahou kostela ve Stěbořicích archeologové objevili vzácný presbytář
Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci interiéru v kostele Narození Panny Marie ve...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do...
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...
- Počet článků 543
- Celková karma 8,26
- Průměrná čtenost 199x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.