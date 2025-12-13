Bajaja 2.0: Chtěly by naše děti vůbec takového geroje z podhradí?
V čase předvánočním je přece čas na pohádky, tak se na ně koukneme společně s tím dvojkovým souputníkem!
Pro generace našich prarodičů to byl tichý, chytrý a statečný hrdina z české pohádky, který svou důvtipem porazil draka a získal srdce princezny. Co by se stalo, pokud by tento klasický hrdina ožil v podobě robotického animatronika? A chtěly by ho vlastně dnešní děti vidět?
Pohádkový výběr aneb Kdo je v kurzu?
Pro srovnání musíme vybrat správné „konkurenty“. Vedle Bajaji postavíme:
1. Elsu a Olafa (Frozen): Ztělesnění moderní pohádky s hyperaktivními efekty, písničkami a emocionálními konflikty. Dneska už ovšem ani animace nestačí, a tak máme Olafa robotického.
2. Hloupého Honzu: Klasický český archetyp drzosti a štěstí.
3. Rumcajse a Manku: Lokální, rošťácký hrdina s rodinným zázemím.
4.Princeznu ze Šíleně smutné princezny: Nostalgická, mírně výstřední ikona, která svými vlastnostmi vlastně docela hodí do obrazu generace Z.
Bajaja.exe – Robotická aktualizace
Zámecký park. Místo oživlé sochy sv. Jiří s drakem tu stojí robotický Bajaja. (brrrr!) Nezdobí ho lesklá bílá zbroj, ale decentní, středověký tvarovaný plát z matného titanu s laserem řezaným dekorem. Místo koně vedle něj stojí elegantní mechanický oř – vlastně se jedná o pokročilou koloběžku Segway v koňském hávu, na které Bajaja v případě potřeby dokonale balancuje.
Plusy: Proč by mohl uspět?
- Hrdina pro introverty: Zatímco Olaf je extrovertní uragán, Bajaja by byl klidný, strategický a moudrý typ. Komunikoval by tišším, uklidňujícím hlasem. Děti, které jsou z přemíry podnětů unavené, by u něj našly klid.
- Interaktivní rébusy: Jeho hlavní funkcí by nebyly písničky, ale hlavolamy. Dokázal by vyprávět příběh, který děti musí pomoci rozluštit: „Pomůžeš mi najít, kde drak ukryl klíč od zámku? Podle indicií...“ To je edukativní zážitek na míru modernímu učení. Vlastně předchůdce únikových her.
- Pokora a taktika před sílou: Bajaja by dětem nenabízel supersílu, ale supermyšlení. Jeho pohyby by byly promyšlené, ekonomické. Ukazoval by, že vítězství není v ráně pěstí, ale v důvtipu – hodnota, která je v digitálním věku klíčová. To je sice pravda, ale jak by k tomu přišli všichni ty Vémolové a taky by klesl prodej anabolik.
- Nostalgie pro rodiče a novinka pro děti: Pro dospělé by to byl krásný návrat do dětství. Pro děti by to byl „nový/starý“ objev – něco jako archeologický nález, který ožije.
Minusy: Proč by možná zůstal stát v koutě nebo spíš jen v dolním rohu obrazovky
- Nudný.exe: Bez jiskřivých písniček, bez výbuchů barev a šílených tanečků by mohl být pro děti zvyklé na rychlý střih naprosto neatraktivní. Jeho hlavní zbraní je trpělivost – což je v TikTokové době téměř nadpřirozená schopnost. A taky nejspíš politicky nechtěná i marketingová vlastnost – odsouhlas všechno hned!
- Technologický anachronismus: Jak vysvětlit dětem, proč robot, který umí rozpoznávat obličeje a řešit logické úlohy, bojuje s hadrovým drakem na provázku? Rozpor mezi formou a obsahem by mohl být příliš velký.
- Chybějící merch: Nemá ikonické, marketingově dokonalé atributy. Nemá magický hrozen jako Šmoulové, nemá třpytivé šaty. Má tichého koně, meč a helmu. Prodejnost figurky Bajaji by byla diskutabilní, i když možná právě proto...vysoká.
- Příběhová statičnost: Bajajův příběh je uzavřený: porazil draka, oženil se. Nemá vnitřní konflikt jako Elsa (strach z vlastní moci), nemá rošťácký potenciál Honzy. Je dokonalý hned od začátku, a to je pro drama dnešní doby doslova smrtelné.
Bajaja potřebuje upgrade příběhu, ne jen robota
Naše děti by možná robotického Bajaju nejdřív zvědavě obešly, pak osahly jako moderní muzejní exponát. Aby ho skutečně přijaly, potřeboval by nejen robotické tělo, ale i roboticky upgrade příběhu.
Co kdyby byl Bajaja strážcem zámecké AI, která se zbláznila? Co kdyby jeho mechanický kůň uměl promítat hologramy draka do prostoru, s nímž by děti bojovaly pomocí „kouzelných“ tabletů? Co kdyby Bajaja nevyprávěl jen svůj příběh, ale pomáhal dětem sestavit jejich vlastní: příběh o statečnosti, který by se dal sdílet?
Ano, naše děti by robotického Bajaju asi chtěly. Ale ne toho z roku 1970. Chtěly by jeho verzi 5.0: klidného, moudrého průvodce hybridním světem, kde se staré mýty potkávají s novými technologiemi. Hrdinu, který je naučí nejen jak draka porazit, ale hlavně jak ho přeprogramovat na domácího mazlíčka. To by byl teprve důvtip, kterého by si i ten největší fanoušek Marvelu vážil.
A co teprve ostatní pohádky? Na jejich moderní verze se koukneme příště. A věřte, máte se na co těšit...
Bajaja ne Edu – třeba ale právě tato verze udělá někomu radost...
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.