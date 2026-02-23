Backflip s AI… Kdo by to byl čekal?
Velký ústup od chladicích věží: Když američtí demokraté objevili, že AI nežere jen data, ale i kilowatty
Je fascinující sledovat, jak se politická realita dokáže ohýbat rychlostí světla, respektive rychlostí, jakou rostou účty za elektřinu v domácnostech. Kdysi dávno, v geologické éře, přibližně před šesti měsíci, platilo v Demokratické straně jednoduché krédo: „Datové centrum do každé vesnice!“ Byl to zlatý grál. Joby, budoucnost, zbraně proti Číně a hlavně spokojené tváře stavebních odborů, které se mohly pustit do betonování skoro panenské přírody. Dnes? Dnes je všechno jinak. Revoluce volebních preferencí zahájila protiofenzívu proti revoluci umělé inteligence.
Guvernéři, kteří ještě nedávno rozhazovali daňové úlevy jako letáky na pouti, nyní hbitě couvají a tváří se, že vždycky stáli na straně obyčejného člověka, který se třese zimou, protože mu serverovna vedle baráku vysála veškerou energii z drátů. Vezmeme to jen v přehledu. Stejně ty postavičky neznáme. Tak třeba vizionářský guvernér podepsal zákon o daňových úlevách pro datová centra v éře pre-ChatGPT, tedy v pravěku (rok 2019) a Chicago se díky němu mělo stát Mekkou digitálního dechu. A pak se stalo něco neočekávaného. Něco, co nikdo nemohl předvídat. Lidi začali dostávat vyúčtování za elektřinu. A ejhle! Ono svítit, topit a zároveň napájet miliony GPU jader něco stojí. Guvernér tedy musí být muž činu. Ve svém projevu o stavu státu praštil pěstí do stolu a navrhl moratorium. Je to odvážný krok muže, který teď s klidným svědomím může říct: „Já jsem to zastavil!,“ zatímco jeho podpis z roku 2019 už mezitím stihl nadělat paseku.
I v Pensylvánii se ještě loni oháněli tím, že stát je „plně oddán AI“, což si laik může představit asi jako když je člověk „v tom až po uši, což znamená, že je v tom tak hluboko, že už nevidí ven. Stačilo pár sousedských stížností na „datová centra na zahradě“ (představte si ty sousedské drby: „A ta jejich nová klimatizace, to je hrůza, hučí nám do oken!“) a z nadšeného propagátora je rázně obočí svraštující dozorce. Už to není „pojďte k nám, dáme vám vše“, ale „budeme vás regulovat, protože já slyším hlas lidu“.Tahle větička je univerzální i u nás. Samozřejmě, že to není změna, jak vysvětlil v pátek novinářům, je to jen „formalizace očekávání“. To taky naši kluci a holky umí. Ano, formalizace očekávání, že lidi nemají rádi, když jim něco žere proud a hučí za domem.
Další guvernér nejenže podepsal zákon odstraňující byrokratické překážky, ale taky vetoval návrh zákona, který měl posuzovat environmentální dopady datových center (2024). Mávnutím proutku je z této figurky najednou ekologický aktivista. Datová centra teď musí skákat, jak on píská, aby získala jeho podporu. Od „stavět se může vše, a to hned!“ k „nejdřív splňte podmínky“ je to skok větší než spotřeba energie jednoho tréninku GPT-5. Však my zatím stavíme větrníky, co k nim třeba budeme ta datová centra připojovat. Pravda, nejspíš společně s malým nukleárním reaktorem...
Tento synchronizovaný tanec od „Ano, přiveďte ty energetické upíry!“ k „Ne, ne, já je budu držet na uzdě!“ je politické mistrovské dílo. Je to ukázka toho, jak se dá v čase ohnout realita tak, aby politik vždy stál na té správné straně barikády. Když se stavělo, byli jste pro pokrok a pracovní místa. Když se sousedi bouří, jste pro regulaci a ochranu spotřebitele. Je to win-win, pokud vám nikdo nepřipomene vaše vlastní podpisy z doby před dvěma lety. Jak mi to připomíná naše slovutné politiky. Akorát jsem od nich zatím o AIčku toho zase moc neslyšel. Ani od jedněch, ani od druhých. Zato ty veletoče ty jsou tady taky na denním pořádku...
A pak tu máme mezi demokraty pragmatika na slovo vzatého. V Kentucky. Ten prozíravě přišel s řešením, které ho staví do role moudrého starce. Jeho podmínky jsou jednoduché: „Platit za 100 % své energie,“ (revoluční myšlenka, že by ten, kdo spotřebovává, měl také platit), „platit spravedlivý podíl daní“ (tedy nezneužívat ony štědré úlevy, které ještě včera všichni nabízeli) a „být přijat komunitou“ (což je asi největší alchymie, protože přesvědčit sousedy, že chtějí vedle svého domu betonový monstrum hučící jako letadlo, chce buď genialitu, nebo svatokrádežný úplatek ve formě nového chodníku). Která že to partaj chce zrušit všechny dotace a do té doby se na ně přisát s hodně výkonným čerpadlem...?
Prý jsou to změny v ranné fází úzkosti“. Ano, lidé mají úzkost z AI. A tahle úzkost se materializovala do obřích krabic bez oken, které jim zvyšují účet za topení. Politici tento signál zachytili a teď dělají to, co umí nejlépe: pobíhají před davem a staví se do jeho čela s píšťalkou na krku.
Je vtipné sledovat, jak se „velká sázka na AI“ mění v „rychlý ústup od AI“, aniž by kdokoli přiznal, že tu sázku vlastně podstoupil. Moc prosím, přečtěte si to, vy slavní metodici pro školství. Tady sice nejde tak o prachy, jako slova, jenže ten kognitivní úpadek bude v budoucnu stát majlant. Je to jako když dítě strčí ruku do zásuvky a pak překvapeně zjistí, že v ní cuká. V té skutečné, ale i v té myšlenkové. Rozdíl je v tom, že tato politická dítka a dětští metodici mají k dispozici armádu PR poradců, kteří jim pomohou tvrdit, že oni vlastně clou dobu jen testovali bezpečnostní pojistky té zásuvky. A my, voliči, jen zíráme, platíme vyšší účty a tleskáme guvernérům, že se konečně rozhodli ochránit nás před následky vlastní krátkozrakosti. Takže ještě ten rozumový backflip prosím!!!
Budoucnost je tady a je chladná, hlučná a zatím se zdá, že na její údržbu budeme muset přispívat všichni. Jakpak tomu bude v našich končinách?
Milan Hausner
Seznamte se, sborovna (1)
Abychom pochopili roli kantora v době dooooost moderní, musíme si nejdříve představit kompetenční model updatovaného učitele... Panečku, to jsou změny od toho Jana Amose...
Milan Hausner
Občanská válka o dětské talíře
Před časem jsem napsal tři článečky o vyhlášce o zdravém stravování, které sklidily docela ohlas. A ejhle, dnes jsem si přečetl zprávu o stávajícím vývoji. A v něm vévodí jedno číslo...
Milan Hausner
Jak uživit svou duši (a účet) na úkor celého světa
Superhrdina dnešní doby. Nenosí Batmanův plášť, zato plátěnou tašku s potiskem „Eco Warrior“(vyrobenou v Bangladéši, samozřejmě) a trekkingové sandály s ponožkami, protože „terén“ vyžaduje oběť.
Milan Hausner
Alois Jirásek nebyl historik, ale prognostik.
Poslouchejte, přátelé, vytáhl jsem z knihovny v prachu odděného Jiráska a najednou mi docvaklo, že ten starý Alois nebyl žádný romantický blouznivec, ale rovnou prognostik. Kdepak, to nedokázal ani pan prezident Zeman
Milan Hausner
Učitel může být robot. Jen nesmí nic říct...
Lidé vítají nového kantora a dokonce mu říkají „pane profesore“. Pak mu ovšem přilepí na ústa cedulku „MUTE“.
- Počet článků 365
- Celková karma 9,40
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.