Babiččin boltec a tchýně v lednici
A tak začala éra, kdy má babička AI v uchu – tedy v naslouchátku, které jí šeptá, aby nezapomněla na inzulín. A tchýně? Ta získala virtuální identitu a usídlila se v lednici. Přesněji řečeno, její asistenční modul nahradil božský klid mezi máslem a podezřele nakyslou rajskou omáčkou.
Babička, která dřív připomínala prezidenta Zemana a házela bonmoty jako „hlavně se pořádně obleč“ nebo „doma ať je uklizeno, kdyby přišla návštěva“, prošla restartem. Její hlášky jsou teď jako vystřižené z projevů současných politiků. Z pochopitelných důvodů neprozradím, kterého z nich cituje.
Díky přístupu k prediktivním analýzám počasí, datům o makroklimatu, slunečních erupcích a statistikám domácího nepořádku (kde suverénně vévodí můj pracovní stůl) by jí i DeepSeek mohl závidět. Při pohledu na minisukni mé dcery babiččina AI, tušíc blížící se domácí bouři, dceři jemně zašeptá: „Nevhodné pro vítr nad 18 km/h. Doporučuji legíny.“ A při rodinné debatě zaznamenává vášnivé tóny, zejména ten můj, a hned vysloví (slovo ‚generovat‘ se k jejímu věku nehodí) své doporučení: „Frekvence nevhodných slov překročila slušnou hranici a vykazuje známky zvýšeného stresu. Navrhuji si vzít cukroví.“
Což samozřejmě rázem rozpoutá peklo.
Tchýně se ujímá své role mrazivé kontroly. Začíná to glykemickými indexy, ostrým varováním a blikáním červené kontrolky už při pohledu na polárkový dort. A o mé rodině má neskutečný přehled – však dobře ví, kdo si chodí pro salám a pivo nejraději kolem třetí hodiny ranní. Nechápu, že na sledování kamer musí mít našinec málem mezinárodní souhlas podle EU GDPR, ale nad mou konzumací gothajského salámu má v podání stodvacetikilové maličkosti dohled moje rázná a přechytralá tchýně, co se stravuje podle příruček.
Ano, ona tam opravdu je. Její modul monitoruje čerstvost, morálku a kalorické hodnoty. Nikdo si netroufne otevřít dveře bez duševní přípravy. Už pouhý pohled do šuplíku s uzeninami přivolá její chladný, varovný hlas: „Myslíš, že tohle je zodpovědné rozhodnutí?“ Systém eviduje, kdo kolikrát v týdnu otevřel ledničku, kolikrát zbytečně a kolikrát s vidinou utěšení stresu čokoládou. Návštěvy jsou analyzovány podle záznamu pohybu okurek a zbytků uzeniny. Potraviny jsou prostě pod pravidelným auditem – i NKÚ by bledl závistí.
Do rodinných debat se tak bohužel zapojují nejen členové rodiny, ale i lednička a babička, která sice jinak neslyší, teď jí ale nic neunikne, protože to má i s písemným přepisem. Sedíme na gauči. Děda je jediný, který si udržel odstup. S babičkou nemluví už léta a její Wi-Fi upgrade na tom nic nezměnil. Děda jen mávne rukou a zmizí do svého kamrlíku, který pořád vypadá jako v 80. letech. Má tam sice televizi a nádhernou knihovnu, ale mobil, natož ty plastové megery, tam nikdy nevpustil.
Druhým nepřipojeným členem domácnosti je pes. Ten obchází ledničku a na virto-tchyni vrčí, sotva se ze dveří ozve. Tchýně už ale navrhla, že mu její modul nainstalujeme do obojku, aby měla kontrolu nad jeho vrčením a štěkáním jen v dovolených intervalech. A malá Eliška, třeťačka, konzultuje s lednicí domácí úkoly, které za ni ale stejně píše tablet. Aspoň že s tou chladnou rádkyní vůbec mluví.
Emoce jsou archivovány, humor ochabl, ironie je vzácností. Přesto se pořád hádáme, kdo zas nezvedl prkénko, kdo nezamkl nebo kdo nechal otevřené okno. Tak daleko cloud naštěstí nedosáhne. Sice občas vyprodukuje úžasně chytrá doporučení, jak na nic nezapomenout, včetně latinské terminologie psychologických jevů, a lednička je třikrát denně vysílá do prostoru. Naštěstí v době, kdy já, jakožto největší buřič, jsem v práci, děti ve škole, děda ve svém muzeu a babička slyší jen to, co má v naslouchátku.
AI může číst naše vzorce chování, zvyky, částečně i osobnost, ale stejně, nána jedna digitální, nepozná, proč frekvence emocí v našem grafu právě šestkrát přesáhla normál. Protože rodina není nepřetržitý tok dat. Je to barvitý příběh vztahů, hádek, rozvodů i sňatků. A především je to mrkání živých očí v rytmu skutečného, nepředvídatelného života.
Namítnete, proč proboha tu AI v rodině nevypnu? No… protože podobné situace budou pro mě, dokud dýchám, snad jen bizarní fatou morganou na technologickém horizontu.
Milan Hausner
Bill tady byl (2000-2025)
Doba důchodová přináší do života každého z nás hodně smutných momentů, ale také řadu vzpomínek. Některé však nabývají na docela jiném významu.
Milan Hausner
O nárazníku, který se sám narovnal
Řemeslo má zlaté dno, a nejen to materiální...aneb, co hezkého určitě v světě jedniček a nul nenajdete
Milan Hausner
Zářné zítřky ve školách 2 = možná, že už zítra.
Tak jsem se kochal nad tou nejzářnější budoucností škol, jen ta bestie červík vrtá v mé hlavě a houká na mne, že vzdělávání je především o lidských vztazích, empatii a schopnosti inspirovat.
Milan Hausner
Skepse a racionalita = nejde to dohromady
Sociologické průzkumy dnes vládnou všem tiskovým plátkům. Sice ty volební, ale i k AI možná mají co říct...
Milan Hausner
Paradox tkaniček a super mozku světa
A přesto, uprostřed tohoto technologického AI orgasmu přichází... tkanička. Dva kusy textilu, které nás dokáží dostat do kolen rychleji než stav kreditky, co jsme ji půjčili manželce
|Další články autora
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 24
- Celková karma 7,39
- Průměrná čtenost 281x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.