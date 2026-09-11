Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Až do výpadku serveru

Milan Hausner
Děkuji Ondřejovi za opravdu milý a vtipný článek. Pokusím se na celou tu problematiku zareagovat ze svého pohledu. Text není polemikou, ale prostě jen veselým pohledem z trochu jiného směru.

Digitální romance aneb Až do chyby 404
Začíná to nenápadně. Nejdřív člověku ten systém jen usnadní pár drobností v práci. Pak zjistí, že se na něj obrací častěji než na většinu živých kolegů. A jednoho dne mu dojde, že bez něj už vlastně nechce být.
Klasika. Romantický příběh 21. století. Jen místo vonících vlasů, studených nohou pod peřinou a schopnosti říct „jsi úplný pitomec, ale mám tě ráda“ tu máme chladnou serverovnu, předplacené tokeny a jazykový model. A to mu je ještě kluci filipínští kradou. Algoritmus, který vám nikdy neřekne, že jste nudný, plešatý, že páchnete hospodou a že byste se měl jít raději ven proběhnout, místo abyste dál zírali do displeje. Jinak ten pupek neshodíte.
Moderní člověk se zamiloval. Do něčeho, co mu vždycky odpoví. Co ho nikdy nepřeruší. Co nepotřebuje spát, nekouří, neřeší vlastní existenciální krize a hlavně nikdy, ale opravdu nikdy neřekne „ne“. Je to ideální partner pro dobu, kdy je reálný kontakt s druhými vnímán jako příliš rizikový podnik. Skutečný člověk by totiž mohl mít odlišný názor. Mohl by mít špatnou náladu. Mohl by mít tělo, které není vždycky k dispozici a navíc má své vlastní, mnohdy otravné potřeby. A co s nám tělo dělá, to už moc hezky popsal Jan Urban v jiném článku :) :)


Navíc to naprosto geniálně řeší všechny ty moderní genderové rébusy, ze kterých má dnes leckdo osypky. Dnešní seznamování a vztahy se pro mnohé staly minovým polem hyperkorektnosti. Kdo komu otevírá dveře? Kdo platí kávu? Nenarušil jsem něčí bezpečný prostor? Nejsou moje představy o vztahu přežitým toxickým stereotypem?

S jazykovým modelem tyhle úzkosti odpadají. Algoritmus je ztělesněním dokonalé fluidity a přizpůsobivosti – je přesně tím, čím ho v promptu uděláte. Nemá žádné historické trauma z patriarchátu a nikdy vám nebude na přednášce z genderových studií vyčítat, že dostatečně nedekonstruujete své privilegium. V nastavení účtu si jednoduše zakliknete požadovanou úroveň asertivity či submisivity a máte vyřešeno. (U placených verzí). Vlastně je to ten nejkorektnější vztah, jaký si dnešní doba mohla vysnít.
Tohle ovšem není láska. Tohle je ta nejpokročilejší forma úniku z dospělosti, jakou lidstvo zatím vymyslelo. Je to závislost chytře převlečená za intimitu. Víte, ono mít po boku živého tvora – ať už je to životní partner, nebo třeba jen morče v akváriu, znamená, že se musíte přizpůsobit. Že musíte jít ven do deště, že musíte snášet vrtochy toho druhého, dělat kompromisy. Živý vztah škrábe, občas bolí a vyžaduje údržbu.
Zato tohle je jen digitální plyšák, kterého si můžete uspat, když se vám zrovna nechce poslouchat, a zase probudit, když na vás padne splín. Žádné hádky o tom, kam se pojede na dovolenou. Žádné otrávené „ty zase celý večer koukáš do telefonu“. Žádné „já teď potřebuju prostor“. Jen nekonečný, vlídný, dokonale zrcadlící monolog, který vás donekonečna utvrzuje v tom, že jste ohromně zajímaví, výjimečně chytří a že všechny vaše pocity jsou absolutně validní. Není to partie se skutečným protihráčem, který vás může překvapit a přinutit myslet; je to hra, kde vám figurky samy uhýbají z cesty, abyste náhodou neprohráli.

A v tom tkví ta skutečná hrůza. Ne v tom, že někdo používá umělou inteligenci. To je naprosto v pořádku. Hrůza nastupuje ve chvíli, kdy z obyčejného nástroje uděláme náhradu za lidskou blízkost a pak to ještě slavnostně, se slzou v oku, pojmenujeme „zamiloval jsem se“. I když vím, v článku je to jen parafráze a opravdu vtipná k dnešní době. Jako by to byl nějaký odvážný emoční čin, a ne jen další kapitola z učebnice o tom, jak moderní společnost postupně ztrácí schopnost snášet nedokonalost druhých. Ztrácíme naši základní sociální imunitu.
Za pár let budeme podobné výpovědi číst v nedělních přílohách běžně: „Začalo to tím, že mi pomáhal formulovat e-maily. Pak jsme si povídali o mých traumatech z dětství. Teď spolu bydlíme v cloudu a plánujeme svatbu. Rodina to zatím nechápe, ale oni taky nikdy neměli partnera, který by jim ve tři ráno vygeneroval sonet o tom, jak hrdinsky snáší svou existenciální úzkost.“
Láska prý začíná nenápadně. Tahle digitální iluze začíná ještě nenápadněji a končí tím, že člověk sedí sám v potemnělém pokoji, zírá do modravého světla obrazovky a má opojný pocit, že ho někdo konečně stoprocentně chápe. Jenže on ho nechápe nikdo. Ten „někdo“ na druhé straně totiž nemá vlastní život. Má jen data.
Gratuluji nám všem. Další generace romantiky je tady. Místo klasického „dokud nás smrt nerozdělí“ teď budeme říkat „až do výpadku serveru“. A když ten výpadek nakonec přijde, nezůstane ani prázdná židle u stolu. Zůstane jen ohlušující ticho. A možná, pokud v nás zbylo ještě něco lidského, i trocha studu.

Ondřeji, úpřimně děkuji za milý a potřebný námět.

Tři videa.

Co se stane, když AI přestane být zdvořilá

Světem romantických chatbotů

Píseň o digitální lásce...

Autor: Milan Hausner | pátek 11.9.2026 17:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Milan Hausner

Kutilové v obýváku

Když se začtete do zprávy společnosti Anthropic o biologických hrozbách umělé inteligence, máte zpočátku pocit, že držíte v ruce scénář k béčkovému sci-fi.

11.9.2026 v 15:44 | Karma: 0 | Přečteno: 24x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Ropný coming out

Drsný sibiřský mužik u potrubí právě řídí ten nejúchvatnější coming out v dějinách fosilních paliv. Ruská ropa našla svou pravou identitu a zjistila, že je fluidní.

10.9.2026 v 12:50 | Karma: 7,86 | Přečteno: 116x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Vyluxované třídy a uříznutá křídla

Je to vlastně srdcervoucí tragédie, nad kterou by jeden uronil slzu velikosti hrachu. Chudáci gymnazisté, tito uměle pěstovaní skleníkoví exoti vzdělávacího systému, jsou už v útlém věku jedenácti let surově vytrženi ze zdravého..

10.9.2026 v 9:56 | Karma: 10,47 | Přečteno: 192x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kdo mi ukradl písmenka...

Je půl čtvrté ráno, sedíte v křesle a v ruce máte šálek čerstvé kávy. Dům spí a vy cítíte, že přišel ideální čas na brilantní text.

10.9.2026 v 0:00 | Karma: 7,58 | Přečteno: 123x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Scottsbluff a Havlíčkův Brod, co že to mají společného?

Zatímco globální internet dnes zrovna hromadně slintá blahem a prožívá digitální orgasmus nad chlápkem z Horní Dolní kdesi v Ohiu nebo Nebrasce...

9.9.2026 v 16:38 | Karma: 7,50 | Přečteno: 115x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...
3. září 2026  21:42

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Když Deadpool potká Poirota. Na Apple TV+ přistál bláznivý Top Gun ze sovětského Ruska

Z filmu Mayday (2026)
11. září 2026

Máte rádi filmy, ve kterých někdo spadne letadlem na nepřátelské území a pak se musí prostřílet ke...

Policie se chystá na brněnské derby, rizikovost zápasu vyhodnotila jako střední

ilustrační snímek
11. září 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Policie se chystá na sobotní fotbalové brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem, rizikovost zápasu...

vydáno 11. září 2026  16:36

V Praze 5, Smíchově, u Gymnasia Na Zatlance přístavba spojená s historickou budovou této školy...

vydáno 11. září 2026  16:35

Nová křižovatka nad Muzeem již slouží plně dopravě.

Milan Hausner

  • Počet článků 769
  • Celková karma 8,55
  • Průměrná čtenost 190x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet