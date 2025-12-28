Až buřt promluví, bude o další virální mem víc...
Kde jsou ty doby hrajících si kočiček, rozlobených recenzí na hry a vznešených chvalozpěvů na teorii kvantové fyziky v projevu puberťáků?Jo, to byly časy! Dnes se místo toho probudíte a váš feed vypadá, jako by se v něm poprala umělá inteligence s hyperaktivním dítětem pod vlivem povolených psychotropnních látek (nebo i tě nepovolených).
Podle poslední studie tvoří odpad až třetinu veškerého obsahu kanálů (psali jsme už – říkáme tomu slop nebo brainrot). Ano, každé třetí video, které vám YouTube nabídne, je pravděpodobně vytvořeno něčím, co má méně duše než stará myčka, a to jen proto, aby vás na 8,3 sekundy zaměstnalo a vydělalo pár haléřů.
Globální závod o to, kdo vyrobí větší brak
Španělsko vede v „odběratelích slopu“ – přes 20 milionů duší, které dobrovolně sledují, jak se Ježíš účastní interaktivních kvízů proti Grinchovi. To je nová podoba náboženské výchovy: buď uhodneš, zda by si Spasitel vybral pizzu s ananasem, nebo bez, nebo tě čeká věčné zatracení v podobě následujícího videa.
Absolutním šampionem v žánru „zkopíruj a vlož, ale s opičákem“ je ale indický kanál Bandar Apna Dost. Jeho „realistická opice v lidských situacích“ nasbírala přes dvě miliardy zhlédnutí. To je tolik, kolik by nasbíralo asi 20 generací YouTuberů natáčejících kvalitní obsah. Jeho tvůrce si možná právě teď kupuje ostrov a pojmenovává ho „Ostrov Opic, které vydělaly víc než já“.
Tak jsem si zkusil malý experiment.
Prvních 16 videí bylo v pohodě. Koťata, faily, nějaký ten taneček. Pak to přišlo. Animovaný žabák s nepřirozeně velkýma očima začal recitovat nesmyslný monolog o „cheeseburgeru z páté dimenze“. Další: fotorealistický (čti: děsivě vypadající) medvěd prohrává v basketbalu s křečkem. Třetí: syntetický hlas mi vysvětluje „5 známek, že jste reinkarnací středověkého pekaře“.
Vyšlo mi to skoro přesně, z 50 klipů, jich 18 bylo prostě čistá hniloba. Tak mne napadlo, jedním z mých hodně čtených blogů byl Buřt na Václaváku. Youtubeři, tady máte námět na další videjko „Nechte promluvit špekáček!“. Bude to neotřelý komentátor politiky procházející dějinami Václaváku.
Filozofická (nebo spíš zoufalá) úvaha na závěr
Kde se stala chyba? Snad v tom, že jsme my, lidé, vynalezli nástroj tak mocný, že jeho nejužitečnější funkcí se stalo vyrábět dokonalé kraviny. AI slop je digitální ekvivalent prázdných kalorií: nasytí vás na vteřinu, ale zanechá vás prázdné, trochu zmatené a s výčitkami.
YouTube stojí před krásným dilematem: „Jak monetizovat apokalypsu?“ Na jedné straně jim to generuje astronomické počty zhlédnutí. Na straně druhé, těžko přesvědčíš velké značky, aby inzerovaly mezi videi, kde digitální opice řídí pizzérii a syntetický Morgan Freeman komentuje, „co by se stalo, kdybychom všichni měli místo nohou koloběžky“.
Moje rada? Buďte jako Španělé. Přijměte tu absurditu. Odebírejte kanály, kde se náboženské ikony účastní talk show. Nebo jako Jižní Korejci – prožívejte moudrost tříminutových soubojů mývala s robotem.
A pokud to nezabere, vždycky zbývá stará dobrá cesta: vypnout. Jít za Mojou. Ta aspoň nedostane od YouTube výplatu 4 miliony dolarů ročně. Zatím ne.
Milan Hausner
Bramborový salát a frontové linie
Božena vede válku v komentářích: proti cyklostezkám, receptům i politice. Její amygdala jede na plný výkon, dokud ji rodina nepřibrzdí jedinou větou: „Babi, zkus to jednou bez útoku.“
Milan Hausner
Pohádkový dědeček slibuje do Nového roku
Je po Vánocích a my už myslíme na předsevzetí. Ta světová tak trochu ovládá Elon Musk. Pokud jste si letos neřekli aspoň jednou „co to ten Musk zase vymyslel“, pak pravděpodobně nežijete na této planetě.
Milan Hausner
Dopis po třiceti letech
Moje nevlastní dcera Jana mne požádala, abych zveřejnil její dopis mámě. Po třiceti letech...však víte, jak čas běží...a pocity i osudy se proměňují...Tak tady je...
Milan Hausner
Kdo blbne víc: AI nebo člověk? Esej o symbióze nesmyslu
Na první pohled absurdní otázka – srovnávat chyby umělé inteligence s lidskou iracionalitou – odhaluje hlubší paradox naší doby. Nejde o to, kdo je „hloupější“...
Milan Hausner
Proč kočky vědí, že na chlapa se musí zařvat MŇAU.
Zatímco svět se topí v předvánočním shonu, politické debatě o tom, zda je vánoční cukroví dostatečně inkluzivní, a v nekonečných diskusích o tom, kdo komu ublížil na sociální síti, přichází věda s důležitější otázkou:
- Počet článků 245
- Celková karma 8,26
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.