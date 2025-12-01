AVATAR a AI...Jak to, že to nejde dohromady?
Režisér filmů jako „Titanic“, „Terminátor“ a série „Avatar“, který k vytváření fantastických postav ve 3D využíval technologii performance capture, neustále posouvá laťku filmových vizuálních efektů. Držitel Oscara James Cameron však v rozhovoru pro CBS řekl, že použití umělé inteligence k vytvoření postavy a hereckého výkonu bez skutečného herce považuje za „děsivé“.
Tuto tezi režisér Cameron zveřejnil při příležitosti premiéry jeho nejnovějšího filmu „Avatar: Oheň a popel“. Režisér vysvětlil, že jeho použití výpočetní techniky, často označované jako „performance capture“, je ve skutečnosti „oslavou okamžiku propojení mezi hercem a režisérem“ a ne snahou herce nahradit.
Cameron totiž jasně rozlišuje mezi touto technikou a generativní umělou inteligencí. „Přesuňte se na druhý konec spektra a máte generativní AI, která dokáže vytvořit postavu. Dokáže vytvořit herce. Dokáže vytvořit výkon úplně od nuly pomocí textového příkazu,“ řekl. „To je pro mě děsivé. To je přesný opak. To je přesně to, co my neděláme.“
Jeho postoj se tak svým způsobem dá přenést na veškerou uměleckou tvorbu. Podle něj je generativní AI je trénována na všem, co kdy bylo vytvořeno, a vlastně „ukradeno“ (dodávám já), proto AO dokáže vytvořit jen jakýsi „průnik“ veškerého předchozího umění a zkušeností. To, co podle něj AI nikdy nedokáže, je přenést do díla jedinečnou zkušenost konkrétního člověka. A vida, kdosi mě tu haněl, když jsem napsal, že AI prostě nemá a nemůže mít intuci. Opisovat, to je jiná. „Nedokáže vytvořit něco nového, co tu ještě nebylo,“ dodal Cameron. „Ve filmu prostě nebudou žádné konkrétní a autentické zkušenosti konkrétního scénáristy a ani jeho zvláštní pohledy na svět.“
Otázkou ovšem zůstává, zda jde divák na podobné filmy pro vlastní zážitek, který nepochybně může přinést i ten obyčejný kompilát či opravdu hledá hluboký emocionální prožitek.
Cameron samozřejmě uznává, že potenciál generativní AI vidí v jiné oblasti filmové tvorby: ve snižování nákladů na vizuální efekty (VFX), proti nahrazování herců AI avatarem ale silně protestuje.
Tilly Norwood je plně AI‑generovaná „herečka“, která se stala symbolem debaty o budoucnosti filmu. Vytvořila ji britská režisérka a komička Eline Van der Velden se svou společností Particle6 v roce 2025.
Reakce: okamžitě vzbudila zájem agentur, ale zároveň vyvolala silnou kritiku ze strany herců a filmových odborů, kteří ji vnímali jako hrozbu pro lidské herectví
Tento zákaz považuje za nezbytný pro přežití originálních, nákladných filmů, jakým byl ve své době i první „Avatar“. V několika rozhovorech zdůraznil, že jeho vizí není propouštění lidí, ale zkrácení času potřebného pro technické řešení. Tvůrcům by se tak otevřel časový a finanční prostor tvořit více.
Cameronovy výroky přicházejí v kontextu širší diskuze v Hollywoodu o úloze AI, která se stala hlavním bodem stávky herců v roce 2023. Reakcí na jeho slova byla také zpráva o představení AI generované „herečky“ jménem Tilly Norwood na summitu v Curychu, která vyvolala obrovské pobouření.
Milan Hausner
Tohle už opravdu není sranda. Europol varuje...
Europol vydal bezprecedentní varování: děti jsou cíleně rekrutovány kriminálními sítěmi prostřednictvím videoher, aplikací a sociálních platforem.
Milan Hausner
Umělá inteligence by volila jinak. Ale co lidičky?
Podtitul: Šest nejvlivnějších jazykových modelů se ukázalo jako „syntetičtí voliči“ s chutí na zelenou utopii. Občané mezitím řeší, že jim zdražilo... VŠECHNO.
Milan Hausner
O krysách a lidech
Budoucí svět, kde je všechno snadné. Jídlo je dostupné bez námahy, bydlení bezpečné a pohodlné, nemoci potlačeny. Svět bez nedostatku, bez nutnosti tvrdě pracovat, svět věčného blahobytu...
Milan Hausner
Žralok šestihlavý, to mne fakt....
S úctou a poděkováním panu Herdovi, píšu pokračování jeho sveřepé básně :) k úžasnému filmovému zážitku.
Milan Hausner
Jak přežít růžovou a neztratit se
Ekonomická nestabilita, geopolitické napětí... Ale ne. My, jakožto vrcholní predátoři potravního řetězce, jsme se shodli, že naším primárním nepřítelem číslo jedna je kus obarvené ovčí srsti... na růžovo.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
Trump naštval floridské sousedy. Změnil trasy letů, aby se vyhnuly jeho sídlu
Donald Trump si proti sobě poštval své bohaté sousedy ve floridském Palm Beach. Kvůli trvalému...
Kriminalisté se zajímají také o šéfa ŘSD Mátla, přišli si pro mobily i SIM karty
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kteří v minulém týdnu...
Havlíček má za neudržitelné emisní povolenky, Schillerové vadí práce načerno
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě další tři kandidáty do nové vlády Andreje Babiše. „Motorem...
Roky pohřešovaného muže patrně zavraždili. Ztotožnění usnadnilo to, že neměl nohu
Specialisté z oddělení vražd Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje prověřují násilný...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
- Počet článků 202
- Celková karma 8,97
- Průměrná čtenost 199x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.