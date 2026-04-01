„Autonomní odborář: vozidlo v režimu neochoty.
„Jsem autonomní, ale ne neomezeně.“
Za Svaz autonomních vozidel...
Počítače se rozhodly, že si také zaslouží večerní klid a nahodily výpadek.
Všechno začalo nevinně. Jedno auto zpomalilo, zapnulo výstražná světla a zůstalo stát. Vzápětí následovalo druhé, třetí, desáté. Během okamžiku se z nejmodernější flotily na silnici stala improvizovaná výstava futuristických soch bez řidiče. Desítky vozů s čidly na střeše jako by se náhle zamyslely nad smyslem své existence. Odpověď zněla: „Stát tady, uprostřed nadjezdu, a nechat lidi vystoupit až poté, co prožijí svůj vlastní minimalistický horor.“
Uvnitř jednoho z nich seděl cestující, který si říkal, že dnešek by mohl být skvělý den. Až na to jak vystoupit. Kolem něj svištěla auta rychlostí, při které by i závodník zatnul zuby, a jeho tlačítko SOS – ten malý hrdina na palubní desce – dělalo přesně to, co všechny hrdiny v životě občas napadne: naprosto nic. Zákaznická linka? Obsazeno. Celý vesmír mu v tu chvíli vzkazoval: „Počkej, až na tebe dojde řada, milý zákazníku.“
Jiný šťastlivec uvízl na nadjezdu. Jeho záchranou nebyla technická podpora, ale policejní hlídka, která si řekla, že i když je to v popisu práce, zachraňovat lidi z aut, která se rozhodla stávkovat, přece jen nečekala. Zásah proběhl bez použití výbušnin, pouze s využitím české osvědčené metody: „Tak pojď, ty, vylez, já ti to auto pohlídám.“
A zatímco se policisté proměnili v dočasné osobní asistenty stovek uvízlých, provoz na okruhu se změnil v monumentální zácpu, která měla jednu nespornou výhodu – nikdo nemohl jet rychle, takže ani ta rozbitá robotaxi nebyla v ohrožení. Dokonalá apokalyptická symbioza.
Když se cestující konečně dostali domů, otevřeli aplikaci a zjistili, že jim jízda – ta, při které strávili dvě hodiny na místě a volali o pomoc – byla naúčtována v plné výši. Žádná sleva za adrenalinový zážitek, žádný bonus za to, že se stali nechtěnými testery nouzového režimu. Společnost zřejmě usoudila, že „stání v dopravní zácpě“ je prémiová služba, a ta se prostě platí.
Když se pak později začalo pátrat po příčině, odborníci se shodli, že jde o kombinaci dvou věcí: jednak auta závisí na centrálním cloudu, který si ten večer vzal volno, a jednak jejich umělá inteligence je tak chytrá, že sama neví, proč se rozhodla zastavit. Je to jako kdybyste se zeptali svého psa, proč se uprostřed procházky rozhodl, že si lehne a nepůjde dál. Pes vám dá ten nejmilejší pohled na světě a vy si nakonec stejně počkáte.
Celý incident nakonec skončil bez zranění, což je na jednu stranu zázrak, a na druhou stranu škoda, protože příště už nikdo nebude věřit, že to bylo vážné. Až budete příští týden nastupovat do jednoho z těchto zelených autíček, vzpomeňte si na hromadný večerní piknik na třetím dálničním okruhu. A pokud vás napadne stisknout tlačítko SOS, raději si s sebou vezměte knihu. Aspoň víte, že ji budete mít čas dočíst.
Panečku, tak tohle byla opravdová stávka, i v tom skutečném smyslu slova. Jen aby to tady nechtěl někdo taky vyzkoušet.
Milan Hausner
Od lodiček k osvícení
Občas narazíte někde na reklamu, která vás zaskočí. Tenhle příspěvek na LinkedIn (ne, odkaz nedávám, když tak si jej najděte) je tak hluboce procítěná reklama, že nemohu jinak než ji počastovat pár hřejivými slovy.
Milan Hausner
Tak takhle to nemůžeme nechat (II.)
Jan Ámos toho na dnešní poradě neřekl zrovna málo. Reakce sborovny na jeho proslov nenechala dlouho čekat. To by tak bylo, aby nám do kantořiny kecaly ještě osoby dávno odžilé. Stačí, že do toho mluví ti živoucí:rodič,inspektor...
Milan Hausner
Proslov J. Amose ke dni učitelů
Tak si na jedné škole ke svému výroči pozvali J.Amose. Probudil se a přišel. Koukněte, co těm svým následovníkům vmlouval do hlavy. V druhé části se pak dozvíte, jak jeho moderní pokračovatelé na jeho slova reagovali...
Milan Hausner
Digitální emoce a jeden morálně chybující programátor
Vědci nás uklidňují, že umělá inteligence „nemá tělo, srdce ani vědomí“. To je hezké. Jen zapomněli dodat, že má funkcionální emoce – tedy herecké přesvědčivé výkony. Posuďte sami.
Milan Hausner
Páprdův blog: terénní zpráva z digitálního domova důchodců
Včerejší poznámka v diskuzi jedné bloggerky mne vážně rozesmála. A taky mi to nedá a doufám, že následující řádky i vás trochu rozesmějí.
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.