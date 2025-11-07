Aurora borealis sponsored by...
Neber tento text jako varování, nýbrž jako projev vděčnosti. Konečně jsme se dočkali! Ježíšek v červeno-modrém tričku nám letos přinesl něco opravdu výjimečného: možnost stát se neúnavnými spolutvůrci digitálního světa, a to pouhým povídáním s umělou inteligencí.
Od 16. prosince 2025, v čase, kdy se připravujeme na štědrovečerní hody, začne Meta čerpat ze všech našich rozhovorů s jejich AI na Facebooku, Instagramu či WhatsAppu. Její AI se už učí teď (od června), přidáme tedy do této služby i reklamy. A hezky personalizované. Představ si to: zatímco ty se ptáš asistenta na nejlepší recept na cukroví, on se zpovzdálí ptá: „A jakou mouku bychom tomuto uživateli měli nabídnout v reklamě? Spíš mandlovou, nebo špaldovou?“ Je to neviditelný andílek sedící na Tvém rameni, který však na rozdíl od moralizování, sbírá data. A to je ten pravý vánoční zázrak – proměna každé Tvé zvědavé otázky v osobnější, cílenější, dokonalejší reklamu.
Je až dojemné, s jakou péčí se Meta postarala o to, aby nám tento dar nezmizel. V Evropské unii, té přehnaně úzkostlivé tetě, se sice můžeme daru vzdát, ale cesta k této nevděčné volbě je klikatá jako cesta hvězdy Betlémské a končí naprostým vypovězením AI asistenta z našeho života. Ale jde to a lepší něco než nic. Je to sice jako možnost vrátit si pod stromečkem dárkové pyžamo, ale pouze za cenu, že už nikdy nedostaneš žádný jiný dárek. Na platformě Snapchat pak tento koncept dovedli ad absurdum: soukromí se zde stalo prémiovou službou. Ano, čtete správně. Právo na to, aby si stroj nečetl ve Tvých zprávách, je nyní zbožím. Je to jako platit poplatek za to, že Ti Ježíšek nebude lézt komínem a koukat se, jak spíš.
Groteskní obrana aneb Když už, tak už ...
„Ježíšek s algoritmem“ – tradice se mění v personalizovanou reklamu.
„Cookies pod stromeček“ – sladké i sledovací zároveň.
„Ježíšek v a z cloudu“ – dárky padají z dronu, ne z nebe.
„Vánoce bez překvapení“ – protože Meta už všechno ví.
„Aurora borealis, sponsored by...“ – i polární záře má svůj targeting.
Co s tím? Vzdor by byl nevděčný.
Místo něj nabízím kreativní spolupráci.
Pokud Meta tolik stojí o naše data, naše myšlenky, naše niterní dialogy, proč je neobdarovat něčím skutečně výjimečným? Proč nezačít krmit jejich nenasytné modely poklady, které si žádný algoritmus nedokázal představit?
Představme si to: Statisíce, miliony uživatelů se začnou AI asistentů vyptávat na recepty. Ne na vanilkové rohlíčky, ale na polévku z litého betonu s karamelizovanou armaturou. Začnou zakládat události ne na různé večírky, ale na zakládající sjezd odborů tučňáků na severním pólu, včetně diskuzí o důchodovém zabezpečení a bezpečnosti při lovu ryb. Budou žádat o instrukce, jak založit žákovský samosprávný parlament pro plyšové medvědy, včetně jednacího řádu a zásad mediace při konfliktu mezi medvědem hnědým a pandou.
Co se stane? Modely, ty věrní služebníčkové se začnou učit. Jejich neuronové sítě, dříve krmené banálními dotazy na počasí a doporučení restaurací, se začnou plnit esencí lidské absurdity. Reklamní systém jednoho krásného dne nabídne stavaři zednickou lžíci, protože se celé měsíce zajímal o „betonovou kuchyni“. Zoologická zahrada obdrží personalizovanou reklamu na odborového právníka specializovaného na vodní ptactvo. A obchody s hračkami budou masivně inzerovat psací stroje v medvědí velikosti. Je to nová forma umění – culture jamming pro digitální věk. Kde naši předkové přelepovali reklamní billboardy, my systematicky zamoříme zdrojový kód.
Etika jako vánoční příběh s otevřeným koncem
Meta, samozřejmě, trvá na tom, že vše je v naprostém pořádku a souladu s předpisy. A kdo jsme my, abychom nevěřili kolosu, který má naši důvěru vždy na srdci? Skutečný, byť možná nepatrný problém, je v posunu paradigmatu. Soukromí se stává zbožím. Buď za něj zaplatíš, nebo se ho vzdáš – stejně jako se v restauraci vzdáváš hladu výměnou za peníze.
Opt-out není možnost, je to zkouška odhodlání. Je to záměrně postavená překážková dráha, jejímž cílem je, abys to radši vzdal. A do této honby za personalizací pak nevědomky vstupují školy koordinující akce, lékaři komunikující s pacienty (byť ne přímo, ale prostřednictvím veřejných stránek) nebo firmy řešící interní záležitosti. Jejich citlivá komunikace se stává jen dalším logem v ohromném soustě reklamního kola.
Praktický rádce do nového roku
Jak tedy s tímto darem naložit? Jednoduše. Přijmi novou realitu.
- Považuj aplikace Meta za veřejný prostor, digitální náměstí. Necítil bys se trapně, kdybys na náměstí vykřikl číslo své kreditní karty? Stejně tak tam neříkej nic, co bys nechtěl mít vyryté na poutači.
- Citlivé záležitosti přesuň jinam. Používej šifrované platformy, e-maily, nebo – troufám si navrhnout – staromódní osobní setkání. Je to překvapivě efektivní. Však už na tohle přišli jiní.. hádejte kdo, ale moc psát se to nesmí...
- A máš-li chuť a kapku groteskního nadhledu – krm stroj. Ať se jejich algoritmy ládují našimi nejbizarnějšími nápady. Ať se jejich „inteligence“ stane odrazem naší kolektivní satiry.
A tak Ti, milý čtenáři, předkládám tento manifest, malý vánoční přívěšek k již tak bohatému dárku od Mety:
- „Nebojte se svého AI asistenta. Objímejte ho. Krmte ho tím, co byste nikdy neřekli svému nejlepšímu příteli. Vyprávějte mu o svých snech postavit dům z perníku odolný vůči vlhkosti. Konzultujte s ním pracovní právo pro bezobratlé. Ptejte se na návod, jak oživit vycpaného rysa pomocí starých baterií.
- Ať se jejich databáze prohýbají pod tíhou naší fantazie. Ať se jejich reklamní stroj zalyká betonovou polévkou a ztratí dech při honbě za organizovanými tučňáky. Pokud se má soukromí stát luxusním zbožím, pak ať je naše satira tou nejdražší a nejnezpracovatelnější surovinou, kterou kdy jejich továrny na data pozřely
- Připijme si na to – naším osobním údajem je nyní i náš nesmysl. Na zdraví! A Veselé Vánoce!“
Tvůj věrný glosátor absurdity.
Milan Hausner
Desatero, které rozhodně není boží, ale vánoční ano..
Milovaní bratři a sestry v rolničkách, slyšte slovo dnešní: „Nedůvěřuj hlasu, který zní jako tvůj vnuk, ale žádá o bitcoiny, neboť ani Ježíšek nepřijímá kryptoměny.“ Neví totiž, co to je.
Milan Hausner
Chatbot narazil... na masokostní substrát.
Výprava za pravdou aneb jak se robot snažil vysvětlit gender a narazil na zeď z masa a kostí. V této úvaze se role vyměnily. Na základě zkušenosti budu za AI psát já, nikoli obráceně...
Milan Hausner
Když vědomí plodí úzkost a úzkost plodí vědomí: o ničem, které se tváří jako všechno
inspirovano studií Ge et al. (2025) Vědecký pokrok má mnoho podob. Někdy přistane na Měsíci, jindy vynalezne vakcínu.
Milan Hausner
Nafukovací hrad, taky jednou splaskne
Když se dnes řekne „umělá inteligence“, lidská představivost okamžitě vytvoří obraz dokonalého bytí z ušlechtilého kovu, které nám uvaří kávu, vyřeší manželskou krizi, napíše ověnčený román a mezitím ještě vyléčí rakovinu...
Milan Hausner
Introvertní šéf s AI = ideál moderního leadershipu
Tak jsem si přečetl tady na síti, že introvertní šéf využívající umělou inteligenci je vlastně málem univerzální řešení na veškeré firemní problémy spojené s řízením korporátu
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.