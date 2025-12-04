Aura: umění strategické autenticity - III.
Pěstování aury jako výkonnostní sport
„Aura farming“ (virální termín roku 2025) – to není jen metafora, to je nové průmyslové odvětví i výkonnostní sport. Zatímco naši předci obdělávali půdu, my obděláváme dojem spontánnosti. Každý instagramový (facebookový, linkedinový) profil je malým políčkem, kde pěstujeme hybridní odrůdu „přirozenosti“: geneticky modifikované, aby vypadalo divoce, ale nikam nepřerostlo a hlavně – dalo se sklízet v podobě engagement rate a sponzorovaných kolaborací.
Zkuste to s bradkou, co vypadá, jako by její základ přinesl vítr a zalévala ho ranní rosa! Pět měsíců strategického růstu, tři druhy organických vosků a konzultace s hipsterem za 2000 Kč/hodinu o „mužské energii“ tak přesvědčivě, že zapomínáte, že si kupujete jen krém z Číny za dvacku? Aco ten chrup – ach, ty zkažené zuby! Ne, ne, budou tak perleťově bílé, že mohou navigovat malá letadla v té nejhustější tmě. Kaz? Ani nápad! Jen investice do keramických fazet, která se rovná půlce zájezdu do Thajska. Pro vás jsou ale ty keramické fazety samotnou duchovní poutí. Do Mekky to možná teď nebude, to až v další fázi...
Nikdy nepřiznat úsilí
Tabuizovaným tématem naší doby je prostě přiznat, že za vaší božskou přirozeností stojí hodiny práce. To by bylo, jako kdyby Mona Lisa prozradila, že ten záhadný úsměv je výsledkem 30denní výzvy MysteriousSmileChallenge a došlo k němu až po třech sezeních s renesančními influencery. Musíte vypadat, jako by se vám charisma snášelo z nebes spolu s mikroplasty, kyselým deštěm a hrůznou dávkou céo2. Takový je zákon, co se traduje online, a to je přece mnohem víc než v paragrafech v parlamentu.
Když vás někdo pochválí, musíte zrudnout (ale jen přirozeně, ne jako rajče z přehnojeného hydroponického systému) a procedit: „Ale jdi, to jen špatné světlo v téhle kavárně!“ Přitom to „špatné světlo“ je výsledkem 47 minut hledání správného úhlu, tří filtrů a odstranění popelníku z pozadí pomocí aplikace, za kterou platíte předplatné větší než za Netflix.
A pak tu máme fenomén „glazing“ – obviňování z přehnaného obdivu. „Přestaň cukrovat!“ křičí generace, která se živí sacharínem algoritmického schvalování. Je to společenský tanec tak propracovaný, že by se za něj nemusel stydět taneční mistr na dvoře francouzského krále. Jeden předstírá neuvěřitelnou autenticitu, druhý předstírá upřímný obdiv, a oba víte, že je to jen další level sociálního kódování. Ta rozvařená kaše sebeprezentace je tak hustá, že by se dala krájet nožem na máslo od udržitelné dánské značky, kterou vám poslali v PR balíčku. (A za zmínku o té kudličce dostanete procento z prodejů – ale to samozřejmě nikdy nepřiznáte, protože „peníze vás nezajímají, jen zážitek“. Projděte si pár profilů na LinkedIn, a uvidíte, že vůbec vůbec nepřeháním. Té nadčasové božské aury je na těch stránkách vážně neurekom.
Notebook LLM Hausner
Milan Hausner
Colombem v digitálním životě? II
„Když se obraz stane iluzí a zpráva řetězovým trikem... Když perfektní video budí větší podezření než amatérský záběr... Přichází doba, kdy každý z nás musí být detektivem. A otázka zní: dokážeme ještě věřit tomu, co vidíme?
Milan Hausner
Biologie, společnost a evoluční paradox, šmrcnutý evolučním dluhem
Články pana Flégla, jakkoli vyhrocené i díky otevřené diskuzi jsou mi inspiraci. Děkuji vám. Jeho konstatování, že rasy neexistují, mne přesvědčilo k probdělé noci...
Milan Hausner
Na prahu nové reality – jak neztratit půdu pod nohama I.
Lidé kdesi na druhé straně online prostoru lžou, manipulují, vydávají účelové zprávy dříve jen v textu, dnes i v pohybu i živých barvách. A AIčko je pomáhá doložit pseudovědeckými notickami... Můžeme to vůbec nějak zvládnout?
Milan Hausner
Těšíme se na Ježíška, copak a komu něco nadělí...
Letošní vánoční sezónu si nepřipravujte jen cukroví a kapra. Měli byste si nachystat i pořádnou dávku zdravé skepse. AIčko nás jen tak na pokoji nenechá.
Milan Hausner
Supportni mne, čtenáři (čtenářko)
Jazyk je park bez plotu: vedle stoletých lip rostou anglicismy jako houby po dešti. Čeština už dávno neběží jen mezi „předsedou“ a „předsedkyní“, ale sprintuje mezi deadliny, mindsety a OMG momenty... Kdo se v tom má vyznat?
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni
V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě pracovali...
Nemocnice v K. Varech a Chebu budou od ledna vystupovat jako jeden celek
Krajské nemocnice v Karlových Varech a Chebu budou od ledna vystupovat vůči zdravotním pojišťovnám...
Past na vozíčkářku. Podvodník ji balamutil a okrádal, poslal k ní i falešné policisty
Zkušené kriminalisty překvapila bezcitnost podvodníka, který letos v září v ostravských Vítkovicích...
Stavbaři v Plzni dokončili základovou desku věží Sisters, má speciální složení
Pod budoucími výškovými budovami Sisters v Plzni už je hotová metr vysoká základová deska ze...
- Počet článků 208
- Celková karma 8,97
- Průměrná čtenost 209x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.