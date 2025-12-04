Aura: umění strategické autenticity - III.

V době totální falše pěstujeme autenticitu jako geneticky modifikovanou plodinu – vypadá divoce, ale sklízí se v podobě lajků, sponzoringu a mikrodůchodu.

Pěstování aury jako výkonnostní sport

Aura farming“ (virální termín roku 2025) – to není jen metafora, to je nové průmyslové odvětví i výkonnostní sport. Zatímco naši předci obdělávali půdu, my obděláváme dojem spontánnosti. Každý instagramový (facebookový, linkedinový) profil je malým políčkem, kde pěstujeme hybridní odrůdu „přirozenosti“: geneticky modifikované, aby vypadalo divoce, ale nikam nepřerostlo a hlavně – dalo se sklízet v podobě engagement rate a sponzorovaných kolaborací.

Zkuste to s bradkou, co vypadá, jako by její základ přinesl vítr a zalévala ho ranní rosa! Pět měsíců strategického růstu, tři druhy organických vosků a konzultace s hipsterem za 2000 Kč/hodinu o „mužské energii“ tak přesvědčivě, že zapomínáte, že si kupujete jen krém z Číny za dvacku? Aco ten chrup – ach, ty zkažené zuby! Ne, ne, budou tak perleťově bílé, že mohou navigovat malá letadla v té nejhustější tmě. Kaz? Ani nápad! Jen investice do keramických fazet, která se rovná půlce zájezdu do Thajska. Pro vás jsou ale ty keramické fazety samotnou duchovní poutí. Do Mekky to možná teď nebude, to až v další fázi...

Nikdy nepřiznat úsilí

Tabuizovaným tématem naší doby je prostě přiznat, že za vaší božskou přirozeností stojí hodiny práce. To by bylo, jako kdyby Mona Lisa prozradila, že ten záhadný úsměv je výsledkem 30denní výzvy MysteriousSmileChallenge a došlo k němu až po třech sezeních s renesančními influencery. Musíte vypadat, jako by se vám charisma snášelo z nebes spolu s mikroplasty, kyselým deštěm a hrůznou dávkou céo2. Takový je zákon, co se traduje online, a to je přece mnohem víc než v paragrafech v parlamentu.

Když vás někdo pochválí, musíte zrudnout (ale jen přirozeně, ne jako rajče z přehnojeného hydroponického systému) a procedit: „Ale jdi, to jen špatné světlo v téhle kavárně!“ Přitom to „špatné světlo“ je výsledkem 47 minut hledání správného úhlu, tří filtrů a odstranění popelníku z pozadí pomocí aplikace, za kterou platíte předplatné větší než za Netflix.

A pak tu máme fenomén „glazing“ – obviňování z přehnaného obdivu. „Přestaň cukrovat!“ křičí generace, která se živí sacharínem algoritmického schvalování. Je to společenský tanec tak propracovaný, že by se za něj nemusel stydět taneční mistr na dvoře francouzského krále. Jeden předstírá neuvěřitelnou autenticitu, druhý předstírá upřímný obdiv, a oba víte, že je to jen další level sociálního kódování. Ta rozvařená kaše sebeprezentace je tak hustá, že by se dala krájet nožem na máslo od udržitelné dánské značky, kterou vám poslali v PR balíčku. (A za zmínku o té kudličce dostanete procento z prodejů – ale to samozřejmě nikdy nepřiznáte, protože „peníze vás nezajímají, jen zážitek“. Projděte si pár profilů na LinkedIn, a uvidíte, že vůbec vůbec nepřeháním. Té nadčasové božské aury je na těch stránkách vážně neurekom.

Notebook LLM Hausner

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 4.12.2025 12:47 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Další články autora

Milan Hausner

Colombem v digitálním životě? II

„Když se obraz stane iluzí a zpráva řetězovým trikem... Když perfektní video budí větší podezření než amatérský záběr... Přichází doba, kdy každý z nás musí být detektivem. A otázka zní: dokážeme ještě věřit tomu, co vidíme?

4.12.2025 v 0:00 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Biologie, společnost a evoluční paradox, šmrcnutý evolučním dluhem

Články pana Flégla, jakkoli vyhrocené i díky otevřené diskuzi jsou mi inspiraci. Děkuji vám. Jeho konstatování, že rasy neexistují, mne přesvědčilo k probdělé noci...

3.12.2025 v 9:51 | Karma: 9,99 | Přečteno: 167x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Na prahu nové reality – jak neztratit půdu pod nohama I.

Lidé kdesi na druhé straně online prostoru lžou, manipulují, vydávají účelové zprávy dříve jen v textu, dnes i v pohybu i živých barvách. A AIčko je pomáhá doložit pseudovědeckými notickami... Můžeme to vůbec nějak zvládnout?

3.12.2025 v 8:28 | Karma: 3,94 | Přečteno: 79x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Těšíme se na Ježíška, copak a komu něco nadělí...

Letošní vánoční sezónu si nepřipravujte jen cukroví a kapra. Měli byste si nachystat i pořádnou dávku zdravé skepse. AIčko nás jen tak na pokoji nenechá.

2.12.2025 v 14:39 | Karma: 7,74 | Přečteno: 140x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Supportni mne, čtenáři (čtenářko)

Jazyk je park bez plotu: vedle stoletých lip rostou anglicismy jako houby po dešti. Čeština už dávno neběží jen mezi „předsedou“ a „předsedkyní“, ale sprintuje mezi deadliny, mindsety a OMG momenty... Kdo se v tom má vyznat?

2.12.2025 v 10:21 | Karma: 9,29 | Přečteno: 161x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé
26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  27. 11. 18:45

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...
28. listopadu 2025  10:45

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD
29. listopadu 2025  8:04

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...

V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu....
4. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  14:49

V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě pracovali...

Nemocnice v K. Varech a Chebu budou od ledna vystupovat jako jeden celek

ilustrační snímek
4. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  13:14

Krajské nemocnice v Karlových Varech a Chebu budou od ledna vystupovat vůči zdravotním pojišťovnám...

Past na vozíčkářku. Podvodník ji balamutil a okrádal, poslal k ní i falešné policisty

Muž opakovaně okradl ženu na vozíku a její matku
4. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Zkušené kriminalisty překvapila bezcitnost podvodníka, který letos v září v ostravských Vítkovicích...

Stavbaři v Plzni dokončili základovou desku věží Sisters, má speciální složení

Dvě výškové budovy Sisters budou stát na metr vysoké desce ze speciálního...
4. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Pod budoucími výškovými budovami Sisters v Plzni už je hotová metr vysoká základová deska ze...

Milan Hausner

  • Počet článků 208
  • Celková karma 8,97
  • Průměrná čtenost 209x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.