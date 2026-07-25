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Atlas: sociologická studie, co ukázala, že lidi jsou...lidi

Groteskní kabaret o tom, jak Google mapuje lidskou duši skrze 15 milionů dotazů typu „jak udělat štrúdl“ a „proč mě šéf nesnáší“.

AI v práci: všichni ji používají, ale nikdo jí nevěří

ATLAS hlásí, že AI se používá ve 68 % profesí. To je krásné číslo, které říká: „Ano, AI je tu s námi… ale jen jako ten stážista, kterému dáš práci, když se ti nechce.“

AI prý pomáhá s 21 % úkolů. To je přesně ta míra, kdy člověk řekne: „Udělej mi to, ale já si to stejně zkontroluju, protože ti nevěřím ani nos mezi očima.“

A automatizace? <10 %. Takže žádná apokalypsa, žádné převzetí světa. Jen digitální sekretářka, která se snaží, ale pořád neumí udělat kafe.

2) Manuální profese: AI jako digitální šaman v montérkách

Mechanici a opraváři používají AI dvakrát častěji multimodálně. Jinými slovy: „Tady máš fotku motoru, řekni mi, proč to dělá tudududu.“

AI se tváří, že ví. Mechanik se tváří, že věří. A auto se tváří, že se směje oběma.

86 % použití AI probíhá doma: digitální terapeut pro domácí chaos

Lidé používají AI hlavně na:

  • daně
  • pokuty
  • úřady
  • nákupy
  • domácí administrativu

Čili přesně na ty věci, které člověk nechce dělat, ale stát chce, aby dělal.

AI se tak stává novodobým rodinným přítelem, který ti vysvětlí, proč máš zaplatit pokutu, kterou jsi neudělal, a proč ti pračka hlásí chybu E17, i když jsi ji jen zapnul.

Globální adopce: bohatí používají AI, chudí také, ale jinak

ATLAS říká: „Čím bohatší země, tím víc AI.“

To je překvapivé asi jako zjištění, že čím víc peněz máš, tím víc si můžeš koupit. Ale jsou výjimky: Jižní Amerika a Blízký východ používají AI stejně intenzivně jako bohaté státy. Zřejmě proto, že když máš politiku jako telenovelu, AI je jediný, kdo ti to dokáže vysvětlit bez slz.

Google anonymizuje data, aby věděl všechno, ale tvářil se, že nic neví

ATLAS používá technologii OCTO, která:

  • anonymizuje
  • agreguje
  • shrnuje

Jinými slovy: „Nevíme, kdo jste… ale víme, že jste se ptal na to, jak napsat výpověď, jak opravit pračku a jak říct manželce, že jsi zapomněl výročí.“

ATLAS je monumentální studie, která zjistila, že:

  • lidé používají AI hlavně tehdy, když se jim nechce přemýšlet,
  • AI je pomocník, ne spasitel,
  • a že ekonomika budoucnosti bude stát na tom, že AI bude vysvětlovat lidem věci, které by si mohli přečíst jinde, ale nechtějí.

Je to fascinující, vypovídající a zároveň dokonale lidské. Digitální zrcadlo, které nám říká: „Nebojte, nejste hloupí. Jen liní jako veš.“

Copilot vlastní prompt

Autor: Milan Hausner | sobota 25.7.2026 10:38 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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Milan Hausner

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  • Průměrná čtenost 191x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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