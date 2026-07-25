Atlas: sociologická studie, co ukázala, že lidi jsou...lidi
AI v práci: všichni ji používají, ale nikdo jí nevěří
ATLAS hlásí, že AI se používá ve 68 % profesí. To je krásné číslo, které říká: „Ano, AI je tu s námi… ale jen jako ten stážista, kterému dáš práci, když se ti nechce.“
AI prý pomáhá s 21 % úkolů. To je přesně ta míra, kdy člověk řekne: „Udělej mi to, ale já si to stejně zkontroluju, protože ti nevěřím ani nos mezi očima.“
A automatizace? <10 %. Takže žádná apokalypsa, žádné převzetí světa. Jen digitální sekretářka, která se snaží, ale pořád neumí udělat kafe.
2) Manuální profese: AI jako digitální šaman v montérkách
Mechanici a opraváři používají AI dvakrát častěji multimodálně. Jinými slovy: „Tady máš fotku motoru, řekni mi, proč to dělá tudududu.“
AI se tváří, že ví. Mechanik se tváří, že věří. A auto se tváří, že se směje oběma.
86 % použití AI probíhá doma: digitální terapeut pro domácí chaos
Lidé používají AI hlavně na:
- daně
- pokuty
- úřady
- nákupy
- domácí administrativu
Čili přesně na ty věci, které člověk nechce dělat, ale stát chce, aby dělal.
AI se tak stává novodobým rodinným přítelem, který ti vysvětlí, proč máš zaplatit pokutu, kterou jsi neudělal, a proč ti pračka hlásí chybu E17, i když jsi ji jen zapnul.
Globální adopce: bohatí používají AI, chudí také, ale jinak
ATLAS říká: „Čím bohatší země, tím víc AI.“
To je překvapivé asi jako zjištění, že čím víc peněz máš, tím víc si můžeš koupit. Ale jsou výjimky: Jižní Amerika a Blízký východ používají AI stejně intenzivně jako bohaté státy. Zřejmě proto, že když máš politiku jako telenovelu, AI je jediný, kdo ti to dokáže vysvětlit bez slz.
Google anonymizuje data, aby věděl všechno, ale tvářil se, že nic neví
ATLAS používá technologii OCTO, která:
- anonymizuje
- agreguje
- shrnuje
Jinými slovy: „Nevíme, kdo jste… ale víme, že jste se ptal na to, jak napsat výpověď, jak opravit pračku a jak říct manželce, že jsi zapomněl výročí.“
ATLAS je monumentální studie, která zjistila, že:
- lidé používají AI hlavně tehdy, když se jim nechce přemýšlet,
- AI je pomocník, ne spasitel,
- a že ekonomika budoucnosti bude stát na tom, že AI bude vysvětlovat lidem věci, které by si mohli přečíst jinde, ale nechtějí.
Je to fascinující, vypovídající a zároveň dokonale lidské. Digitální zrcadlo, které nám říká: „Nebojte, nejste hloupí. Jen liní jako veš.“
Copilot vlastní prompt
Milan Hausner
Totální monitoring ve školách, úřadech a ordinacích? Děkuji, nechci.
V poslední době stále hlasitěji rezonují návrhy na zavedení plošného digitálního (někdy jen zvukového, což je ale jen předskok) dohledu do všech klíčových institucí – do škol, na úřady, k lékařům, do věznic.
Milan Hausner
Tetování z koupaliště
Děda Franta seděl na své oblíbené lavici u bazénu č. 3 jako každý pátek od jedenácti. Už toho viděl v životě dost, ale přesto mu to koupaliště dávalo celou řadu nových podnětů.
Milan Hausner
Toxické blogy a co na to AIčko
Evropa hoří, demografie se hroutí, na hranicích probíhá hybridní válka a veřejná debata připomíná rozbité zrcadlo, ve kterém se každý dívá jen na ten svůj střep.
Milan Hausner
Puch benzínu a aroma volební urny
Famózní reportáž na CNN. Generace Z, nejprogresivnější, nejuvědomělejší a nejcitlivější generace v dějinách lidstva, trpí vážnou úzkostí. Ne z války. Ne z chudoby. Ne z toho, že by museli ručně kopat studnu...Ještě to tak...
Milan Hausner
Zrcadlo do něj hledícího mouly
Anthropic nám naservíroval „vědeckou studii“, podle které jejich chatovací panák možná vykazuje známky vědomí. Objevil se v něm prý jakýsi „pracovní prostor“, ve kterém získal nové schopnosti, které agenti předtím neměli.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Karlovy Vary dokončují modernizaci školy ve Šmeralově ulici
Karlovy Vary dokončují modernizaci Základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba odborných...
Kdysi dělali rostlinné pomazánky v jednom hrnci, teď je vozí do celého světa
Bez lepku, konzervantů a další zbytečné chemie vznikají rostlinné produkty pelhřimovské firmy...
O mostu na Výtoni se rozhodne do konce roku, slovo mají i památkáři
Správa železnic (SŽ) by o tom, jak bude vypadat most na Výtoni, měla rozhodnout do konce roku....
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 666
- Celková karma 8,45
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.