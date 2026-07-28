Aspirin a chemoterapie...jedno a totéž?
Většinou nepíšu o politice, ale některé veřejné výroky se samy protlačí jako komik do světla ramp: člověk jen stojí, drží si kávu, a najednou slyší srovnání tak absurdní, že by se hodilo spíš na jeviště než do veřejné debaty. V tu chvíli se realita převlékne za kabaret, fakta si vezmou volno a jazyk začne tančit vlastní grotesku — a já jen přemýšlím, jestli se mám smát nebo plakat.
Jenže on už dávno nemluví, jak mu ústa narostla a jak mu velí rozum, on plká podle zelené příslušnosti. A příslušnost k zelené víře vyžaduje, abyste občas vědomě ... nebo si alespoň upravovali realitu. Takže se usměje a řekne: „Vždyť je to v podstatě stejné, jen modernější. Tyhle mlýny taky krajinu nehyzdí. “ A hotovo.
Fyzika může jít do háje, aerodynamika taky, materiály, účinnost, životní cyklus; to všechno je jen rušivý detail, který by mohl narušit krásný příběh o čistém větru, který nám přichází zachránit planetu.
Připomeňme si tedy ty „drobné“ rozdíly, na které pan poslanec zapomněl.
Klasický větrný mlýn: odporový princip, dřevěné plachty, několik desítek kilowattů mechanické práce. Mlel obilí, čerpal vodu, stál na místě a nikdo se netvářil, že zachraňuje svět. Moderní turbína: vztlakový princip, listy z kompozitů dlouhé jako fotbalové hřiště, výkon v megawattech, stovky tun betonu a oceli v základech, generátor plný mědi a vzácných kovů, problematická recyklace lopatek (které se zatím často jen zakopávají nebo pálí), hluk, stroboskopický efekt, mrtví ptáci a netopýři. A především nestabilní výroba, která potřebuje zálohy, sítě a politickou vůli předstírat, že to všechno je „tak úžasně čisté“.
Ale to se nehodí do narativu. Tak se to zredukuje na „vítr fouká a točí se to“. Jako kdybyste prohlásili, že koňský povoz a Tesla jsou totéž, protože obě mají kola.
Babiš sice neumí planety a o výzkumu kosmu radši mlčí, ale aspoň to neobrací naruby s takovou lehkou elegantní nadsázkou. Tenhle druhý, a to ještě lékař to otočil s bravurou, kterou by mu záviděl i profesionální politruk. Ví, že to není stejné a pokud to neví, tak...je to vlastně ještě horší.
Ví, že to není nevinné. Ví, že to má náklady, které se rády zamlčují. Ale drží se linie, protože linie je důležitější než pravda. Historická paralela? Biomasa à la Jacques? Přesně stejný druh. Ale jiná logika, stejná ochota přimhouřit oči, stejná schopnost prohlásit, že pálení dřeva v průmyslovém měřítku je „obnovitelné“ a „klimaticky neutrální“, dokud to sedí do správného příběhu. Jen místo větru tentokrát pečou lesy a říkají tomu zázrak. Jenže tady je to vědomé, tenkrát prostě nevěděla, co ta biomasa je.
To je ten společný jmenovatel: ochota vědomě lhát ve jménu vyššího dobra. Ne z hlouposti, ale z disciplíny. Z loajality k narativu. Z přesvědčení, že pravda je méně důležitá než správný směr.
Takže ano. On to ví. A právě proto je to horší. Protože to není omyl. To je vědomá volba. A to je na tom ... to posuďte sami.
Protože mi to přišlo až nereálné, ověřil jsem, že video je opravdu ZATÍM dostupné na jeho tiktoku.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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