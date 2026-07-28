Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Aspirin a chemoterapie...jedno a totéž?

Pan doktor medicíny samozřejmě ví, že větrný mlýn a moderní turbína nejsou totéž. Je to podobné, jako by tvrdil, že aspirin a chemoterapie jedno jsou.

Většinou nepíšu o politice, ale některé veřejné výroky se samy protlačí jako komik do světla ramp: člověk jen stojí, drží si kávu, a najednou slyší srovnání tak absurdní, že by se hodilo spíš na jeviště než do veřejné debaty. V tu chvíli se realita převlékne za kabaret, fakta si vezmou volno a jazyk začne tančit vlastní grotesku — a já jen přemýšlím, jestli se mám smát nebo plakat.

Jenže on už dávno nemluví, jak mu ústa narostla a jak mu velí rozum, on plká podle zelené příslušnosti. A příslušnost k zelené víře vyžaduje, abyste občas vědomě ... nebo si alespoň upravovali realitu. Takže se usměje a řekne: „Vždyť je to v podstatě stejné, jen modernější. Tyhle mlýny taky krajinu nehyzdí. “ A hotovo.

Fyzika může jít do háje, aerodynamika taky, materiály, účinnost, životní cyklus; to všechno je jen rušivý detail, který by mohl narušit krásný příběh o čistém větru, který nám přichází zachránit planetu.

Připomeňme si tedy ty „drobné“ rozdíly, na které pan poslanec zapomněl.

Klasický větrný mlýn: odporový princip, dřevěné plachty, několik desítek kilowattů mechanické práce. Mlel obilí, čerpal vodu, stál na místě a nikdo se netvářil, že zachraňuje svět. Moderní turbína: vztlakový princip, listy z kompozitů dlouhé jako fotbalové hřiště, výkon v megawattech, stovky tun betonu a oceli v základech, generátor plný mědi a vzácných kovů, problematická recyklace lopatek (které se zatím často jen zakopávají nebo pálí), hluk, stroboskopický efekt, mrtví ptáci a netopýři. A především nestabilní výroba, která potřebuje zálohy, sítě a politickou vůli předstírat, že to všechno je „tak úžasně čisté“.

Ale to se nehodí do narativu. Tak se to zredukuje na „vítr fouká a točí se to“. Jako kdybyste prohlásili, že koňský povoz a Tesla jsou totéž, protože obě mají kola.

Babiš sice neumí planety a o výzkumu kosmu radši mlčí, ale aspoň to neobrací naruby s takovou lehkou elegantní nadsázkou. Tenhle druhý, a to ještě lékař to otočil s bravurou, kterou by mu záviděl i profesionální politruk. Ví, že to není stejné a pokud to neví, tak...je to vlastně ještě horší.

Ví, že to není nevinné. Ví, že to má náklady, které se rády zamlčují. Ale drží se linie, protože linie je důležitější než pravda. Historická paralela? Biomasa à la Jacques? Přesně stejný druh. Ale jiná logika, stejná ochota přimhouřit oči, stejná schopnost prohlásit, že pálení dřeva v průmyslovém měřítku je „obnovitelné“ a „klimaticky neutrální“, dokud to sedí do správného příběhu. Jen místo větru tentokrát pečou lesy a říkají tomu zázrak. Jenže tady je to vědomé, tenkrát prostě nevěděla, co ta biomasa je.

To je ten společný jmenovatel: ochota vědomě lhát ve jménu vyššího dobra. Ne z hlouposti, ale z disciplíny. Z loajality k narativu. Z přesvědčení, že pravda je méně důležitá než správný směr.

Takže ano. On to ví. A právě proto je to horší. Protože to není omyl. To je vědomá volba. A to je na tom ... to posuďte sami.

Protože mi to přišlo až nereálné, ověřil jsem, že video je opravdu ZATÍM dostupné na jeho tiktoku.

Autor: Milan Hausner | úterý 28.7.2026 6:40 | karma článku: 5,62 | přečteno: 84x

Další články autora

Milan Hausner

Demagogie jen v politice? Povídali, že mu hráli...

Demagogie jen v politice? To je roztomilá iluze lidí, kteří ještě neprožili rodinnou večeři, kde se najednou řeší, kdo „vždycky“ nemyje nádobí a kdo „nikdy“ neuzná chybu.

28.7.2026 v 9:52 | Karma: 0 | Přečteno: 10x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Generace Z je bojovat II.

No konečně. Po letech tik toků, safe spaces, mentálního zdraví, úzkostí a stresového varování přichází ten velký moment. Generace Z jde bojovat.

28.7.2026 v 0:00 | Karma: 5,44 | Přečteno: 100x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Už zase stínové manévry

Když se v České republice začne mluvit o zrušení deváté třídy základní školy, zdá se na první pohled, že jde o ryze pedagogické téma.

27.7.2026 v 10:54 | Karma: 9,24 | Přečteno: 207x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jak jedna školka hrdinně (ne)zachránila mrtvou vesnici

Představa je to vskutku romantická, hodná nejlepších tradic českého národního obrození: vesnice je sice klinicky mrtvá, ale uprostřed té pustiny stojí Mateřská škola Sluníčko. Kolem ní nefunkční trosky civilizace

27.7.2026 v 6:53 | Karma: 8,25 | Přečteno: 159x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Roztomilý AI zveřinec

Protože AI roztomilá zvířátka už dávno přestala být roztomilá. Je to digitální herpes. Chronický. Rezistentní. A šíří se rychleji než chlamydie na festivalu.

26.7.2026 v 10:04 | Karma: 4,93 | Přečteno: 66x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
21. července 2026  9:35

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...

Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
20. července 2026  16:22,  aktualizováno  19:41

Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...

Ženský zápas století? Pudilová věří, že se Szabovou rozhodnou činy, ne mistrovské pásy

Staredown L. Pudilové (vlevo) a L. Szabové, nejúspěšnějších bojovnic...
28. července 2026  9:35

Ženské MMA přestává stát ve stínu mužských zápasů. Tento trend potvrzují také fanoušci, kteří...

Zoo Brno jako první v Česku odchovala exotickou užovku, kromě syčení i křičí

V Zoo Brno se narodila užovka sanmartinská. (červenec 2026)
28. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Mimořádný úspěch slaví chovatelé brněnské zoologické zahrady. Nedávno se jim podařilo odchovat...

Na dostavbu Kongresového centra zpracovává architektka Jiřičná pět variant

Kongresové centrum ve Zlíně
28. července 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Zlínská radnice hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architekty Evy Jiřičné....

Podvodem chtěl získat Teslu za miliony, šéf městské firmy zaplatí pokutu 200 tisíc

TESLA MODEL S se do historie zapíše jako vůz, který v roce 2012 definitivně...
28. července 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Bývalý ředitel městské společnosti Ekoltes v Hranicích na Přerovsku Jakub Horák dostal pokutu 200...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Milan Hausner

  • Počet článků 673
  • Celková karma 8,42
  • Průměrná čtenost 190x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.