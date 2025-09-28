Arest na radnici - a to doslova...
Pátek odpoledne. Devadesátky. Čas, kdy se státní správa podléhá fyzikálnímu jevu sublimace, rozplývá se jako máslo na radiátoru, které si uvědomilo, že existuje lepší dimenze. Žádné mobilní sítě, žádný internet, jen závan svobody, než se zase objeví nějaká směrnice. Razítka se ukládají do klimatizovaných trezorů, a budova se mění v tichý, posvátný chrám absolutního zapomnění, kde čas neexistuje, neboť ho nikdo neměří. My, delegace s dánskými studenty, možná první výměnný pobyt na naší škole, jsme se v ten moment usadili v obřadní síni jako hosté pana starosty, který nemohl tak důležitou delegaci nepřijmout v obřadní místnosti, odkud na žáky hleděl slavný obraz bitvy na Vítkově... jako by předznamenával běh věcí příštích...
Čekali jsme. Deset minut. Dvacet. Radnice se vyprazdňovala s patetickou důstojností, kterou známe jen z duše úředníka po třiceti letech služby. Poslední, rezolutní „Hezký víkend!“ zaznělo z chodby jako výstřel z pistole na startu závodu, do kterého se nikdo nehodlá zapojit, protože stejně neví, kam běží.
Pak už jen na chodbách reprezentační budovy zavládlo ticho.Ticho tak hluboké a tak úředně oficiální, že by se v něm daly skladovat tajné spisy o smyslu byrokracie a důvodu existence pevných linek.
Zůstali jsme uvězněni. Na vrátnici v přízemí, za tlustým sklem, se lesknul analogový telefon s otočným ciferníkem – ztělesnění naší naděje i naší naprosté bezmoci. Okno, které vedlo k tomuto archaickému komunikačnímu nástroji, bylo naštěstí vysouvací.
Po chvíli, s děsivou námahou a dánskou pragmatičností, jsme ho vysunuli.
A pak nastala scéna jako z existenciálního absurdního divadla: já, dychtivý řiditýlek po nástupu (a ne zrovna štíhlého hábitu, jsem se soukal do okénka, do kterého jsem se už tehdy skoro nevešel. Vypadal jsem jako zaseknutá záklopka u bankomatu, s jednou rukou křečovitě držící to plastové, sluchátko připomínající dinosauří ucho. Vzduch mezi mnou a telefonem byl plný prachu a beznaděje devadesátkových reforem.
S hlavou v okénku, natažený jako loutka na provázku, jsem se zoufale pokoušel dovolat pomoc.
Hasiči: „Prosím vás, to je nějaký vysoce sofistikovaný žert ze Západu? Radnice? Zámky? Máme vás přijet vyprostit z kanceláře? A cože, telefonujete z okna? To zní na špatnou adaptaci Kafky...“
Policie: „Pane, nemáme čas na vtipy bujné mládeže, co přijela ze Západu, a vy se zřejmě necháváte ovlivnit jejich dekadentní náladou. Radnice je zavřená, ano? Vy to řešíte voláním? Z okna? To zní jako pokus o narušení veřejného pořádku! Jste si jistý, že nejste pod vlivem severské moderní beletrie či nějakého alkoholu? Dánové jsou toho schopní, ne nadarmo se říká, chlastá jako Dán.“
Dánští studenti se začali tvářit jako oběti experimentu na téma česká post-revoluční mentalita. Já jako jeho sebevražedný autor, který se snaží pochopit logiku této málem neřešitelné situace.
Zoufalý hovor manželce. „Zavřeli nás tu. Na radnici“. Představte si zoufalou kuličku narvanou v okénku. S analogovým telefonem v ruce! „Policajti mi řekli, že je to západní dekadence a že se nechávám ovlivnit..nebo že jsem ojíven...“
Pauza. Pak se ozval její hlas, vždy chladný a racionální, jako odvolací řízení: „Dobře. Jdu na stopu. Vrátný je určitě někde poblíž, u tekutého zdroje. A z toho okna vylez, nebo se tam zasekneš, a kdo tě odtamtud bude tahat. S tebou to nikdy nebylo jednoduchý.“ Takže ještě kázání k tomu.
A tak se moje žena, žena s orientací v pivní geometrii a instinktem světaznalé světice chlapských zvyků, vydala na pátrací misi. Vtrhla do první hospody jako daňová kontrola: „Nevíte, kde je strážce Klíče z radnice? Ten, co má ten starý, těžký svazek?“
- První hospoda: „Tady byl, ale šel K Lípě. Mluvil něco o tom, že klíč je těžký břemeno z minulosti.“
- U Lípy: „Jo, byl tu, ale říkal, že má žízeň kosmických rozměrů, protože práce vysušuje duši. Šel ke Kašpárkovi.“
- U Kašpárka: „Tady je. Už nemluví v celých větách, spíše v úředních zkratkách, ale ten svazek leží vedle něj na stole. Má ho pořád na očích, jako by věděl, co má v ruce za symbol dávné moci a zodpovědnosti.“
Vrátný byl nalezen. Mírně rozveselený k hranicím metafyzické radosti, ale funkční. Klíč se zaleskl jako relikvie úřední zapomnětlivosti, stará a ošoupaná, přesně jako vzpomínka na předchozí režim.
Dveře se otevřely. My vyšli ven, zahanbeně a s hlubokou pokorou, jako přeživší z podzemního bunkru, kde se skladovala neplatná lejstra z doby před internetem.
Vrátný se podíval na vysazené okno, na dánské studenty, na mě, a pronesl: „To se musí zapít. A taky si pro jistotu ověřit, jestli ten telefon ve vrátnici vůbec funguje. Hlavně, že jste se z toho okna dostal, pane řediteli.“
A pan starosta?
V pondělí se objevil. V bezvadném obleku, s úsměvem, s lehkým nádechem buddhistického, transcendentálního klidu, který by mu záviděl i dalajláma, kdyby znal úřední realitu.
“To je mi nadevše líto,“ řekl. „Já měl v pátek takový zvláštní pocit, že jsem něco zapomněl. Ale pak jsem si dal kávu... a ono to přešlo. Víte, ty pocity jsou jen prchavé projevy naší pozemské existence, které nás odvádějí od pravé podstaty bytí.“
Pak se zamyslel. S hlubokou, nepředstíranou apokalyptickou odevzdaností, která se hodila do divokých devadesátek.
“Obřadní síň... říkáte? Plná lidí? Dánové? No vida. To se stává. Ale hlavně že jste v pořádku. Vědomí je přece proměnlivé, a co se nezdokumentuje, to se vlastně nestalo. Vlastně... Dánové si odvezli zážitek, který přesahuje rámec běžné exkurze a připraví je na složitost globálního světa? Dostali víc, než chtěli! Pravou esenci existence a českého humoru!“
Od té doby se na radnici v pátek neplánuje nic. Jen přežití a vnitřní rovnováha v postmoderním chaosu. A starosta? Ten si každý pátek zapisuje do diáře: “Nezapomenout: nic neplánovat. Vše je iluze. Klíče jsou jen kov. Telefon je jen kabel. Realita je subjektivní. A hlavně: Nepodléhat vlivu bujné mládeže ze Západu. To není naše cesta.“
PS: Z té historky pak zbyla jen noticka ve Večerní Praze: Arest na radnici.
Milan Hausner
Lucifer upgradoval metody...jde to i bez kapky krve
Mluv. Vydělávej. Zmiz v databázi. 30 dolarů denně jen za to, že telefonuješ. Tvůj hlas se stane palivem pro umělou inteligenci. Už nikdy nebudeš muset říkat „Nikdo mě neposlouchá“ – Neon tě poslouchá pořád.
Milan Hausner
Blogerova duše na horské dráze
Bloger je moderní donkichot. Místo větrných mlýnů bojuje s mnohem fantasknějšími příšerami: čtenáři s přístupem k internetu.
Milan Hausner
Očekávané výsledy učení - Na cestě... gender...
Karlštejn se identifikuje jako zámek, číslo 8 se cítí jako písmeno, a výsledek 7×8 je 57, protože se tak z vlastní vůle výsledek rozhodl. Vítejte v krajině, kde logika má nárok na vlastní pocity a realita se omlouvá za existenci.
Milan Hausner
Ústavní soud: zrcadlo našeho nevědomí
Ústavní soud je jako zrcadlo, do kterého se národ dívá jen tehdy, když si myslí, že vypadá dobře. V klidných časech ho ignorujeme. V bouřlivých časech ho citujeme...
Milan Hausner
Proč psát o jídle, a ne o stranách: Manifest gurmánského rozumu
V době, kdy se politická debata mění v gladiátorskou arénu plnou hesel, nálepek a algoritmicky řízeného hněvu, má smysl obrátit pozornost k něčemu univerzálnějšímu: ke kusu žvance.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.