„Architektura důstojnosti: Proč rozum nesmí kapitulovat před zákazem algoritmů“
V dnešní veřejné debatě jsme si zvykli na falešnou dichotomii: buď nekritické přijetí technologického pokroku, nebo jeho apokalyptické odmítnutí. Tato optika je však nejen zjednodušující, ale i nebezpečná. Skutečné dilema naší doby nestojí na ose „povolit–zakázat“, ale na křehké hranici mezi etickým a neetickým rozvojem. V jádru tohoto střetu leží otázka, kterou politici i korporace často přehlížejí: ochrana lidské integrity, zejména té dětské, je hodnotou, kterou nelze přepočítat na peníze.
Politické debaty o mobilech, sociálních sítích i umělé inteligenci se dnes podobají bizarnímu divadelnímu představení, kde vlnobití „přísných zákazů“ a „rozhodných regulací“ střídá tiché couvání, jakmile se objeví první náznak technologické konkurence. Sleduje se přitom jediný scénář: hlasitě deklarovat ochranu veřejnosti, zatímco se pod stolem horlivě hledají skuliny, aby národní šampion či spřátelený korporát neztratil dech v globálním závodě.
Je to tanec na tenkém ledě, kde se morální imperativy a zákony mění podle toho, který vítr zrovna fouká z technologických hubů, a kde se z velkých slov o „bezpečnosti občanů“ stává jen papírová clona, která padá ve chvíli, kdy hrozí byť jen minimální ekonomická ztráta.Veškeré ty právní šarády a neustálé legislativní kotrmelce pak jen odhalují hlubokou nekompetenci těch, kteří mají pravidla nastavovat. Politici dnes tvoří zákony, které jsou buď bezzubé, nebo natolik svazující, že je sami po půl roce, pod tlakem lobbistů a vidinou „inovací“, potichu deformují. Zmizela jakákoliv vize trvalých etických pilířů; zbylo jen oportunistické přešlapování. Zatímco my řešíme, jak ochránit integritu dětí, oni v zákulisí přepočítávají, zda je výhodnější tvářit se jako ochránci morálky, nebo jako ti, kteří „nechtějí ujet technologický vlak“. V tomto světě se rozum stal jen rukojmím aktuální volební popularity a schopnost zastávat pevný postoj je vyměněna za schopnost včas obrátit kabát.
Technologický illuzionismus
Představa, že lze umělou inteligenci jednoduše „zakázat“, stejně tak jako mobily je iluzorní. AI není nástroj, který lze vypnout, ale transformační síla prostupující strukturami společnosti. Zákaz by byl technicky neproveditelný a eticky pochybný, neboť bychom se sami připravili o nástroje pro řešení komplexních globálních problémů.
Stejně nebezpečná je však i bezbřehá akceptace. Rezignovat na etické mantinely znamená odevzdat budoucnost algoritmům, jejichž vnitřní logiku; často postavenou na principu maximalizace zisku; nechápeme ani my sami. Politika rozumu musí odmítnout oba tyto extrémy a místo toho kultivovat prostředí, kde technologie podléhá lidskému úsudku, nikoliv naopak.
Děti jako měna: Selhání utilitarismu
Moderní diskurz nás naučil vnímat soukromí jako „cenu za službu“. Tento utilitaristický slovník však kolabuje v momentě, kdy se dotýká dětí. Děti nejsou „malí dospělí“; jsou bytostmi ve vývoji, jejichž identita se formuje v přímé interakci s prostředím.
Pokud algoritmy analyzují jejich studijní nejistoty, strachy či osamělost, aby na ně cíleně mířily komerční stimuly, nedochází zde k „vylepšování služeb“. Dochází k narušení autentického vývoje. Otázka „jaká je cena za únik dat dítěte“ je chybná. Hodnota nerušeného dospívání je nekonečná, a tudíž nekvantifikovatelná. Přepočítávat lidskou důstojnost na koruny či data je projevem morálního selhání, nikoliv pragmatismu.
Hranice etického užití
Rozdíl mezi etickým a neetickým přístupem spočívá v pohledu na člověka:
- Neetické použití chápe dítě jako objekt optimalizace jako zdroj dat, který má být „vytěžen“ pro maximalizaci pozornosti nebo zisku.
- Etické použití respektuje dítě jako subjekt, který potřebuje prostor k růstu. Data jsou zpracovávána lokálně, transparentně a pod plnou kontrolou zákonných zástupců. Cílem je podpora jedince, nikoliv tvorba profilu pro komerční manipulaci.
Odvaha k rozumu a nepřepočítávání
Žijeme v době, která nás nutí vše měřit, porovnávat a směňovat. Politika rozumu však vyžaduje odvahu k opaku:
- schopnost prohlásit, že některé hodnoty jsou fundamentální a nesměnitelné. Ochrana dětí není položkou v účetní knize ani otázkou pouhé právní shody (compliance). Je to zrcadlo naší společnosti.
Pokud dnes připustíme, že nitro dítěte je komodita, učíme příští generaci, že jejich myšlenky a pocity mají tržní cenu. To je cesta, která vede k erozi lidské důstojnosti. Naší nejvyšší odpovědností je proto uchovat prostor, v němž technologie slouží člověku, a kde „neviditelné ruce“ trhu nemají přístup k formování duší našich dětí.
Věc není o zákazu či povolení. Je o tom, zda dokážeme jako společnost říct dost, když se z našeho nejcennějšího bohatství stává pouhý digitální odpad k dalšímu zpracování.
Jak vnímáte roli státní správy – měla by mít odvahu definovat tyto etické hranice skrze striktní regulaci, nebo je to úkol, který musí primárně zastat technologické firmy samy? Není to opravdu spíše úkol pro místní samosprávu, která má přímou odpovědnost?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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