Architekti poslušnosti: Šamani, politici, kantoři a řemeslo hromadné lobotomie
Zatímco u šamanů a šarlatánů jde o rituální divadýlko pro zoufalé, u politiků o bezbřehou touhu po moci a u kantorů o zakomplexovanou ideologickou drezuru, mechanismy, jakými tito sociální inženýři ohýbají lidskou mysl, zůstávají po tisíciletí zoufale stejné.
Pokud se podíváme na metody, jakými lze dosáhnout spolehlivého „hromadného vymytí mozku, což se v moderním žargonu vznešeně nazývá masová indoktrinace, inkluzivní formování či politické PR–, zjistíme, že úspěch celého podniku závisí na jediném úkolu:
úspěšně vypnout kognitivní funkce šedé kůry mozkové a aktivovat ustrašený, snadno ovladatelný mozek možná něčeho nižšího než jsou plazi.
Není k tomu potřeba žádná pokročilá neurověda. Stačí skvěle zvládnuté řemeslo, které tyto skupiny, ať už s vidinou tučného konta, volebního vítězství, nebo jen vlastního pocitu nedotknutelnosti: aplikují na bezbranné lidské stádo s až mrazivou efektivitou. Takhle funguje ta jejich svatá čtveřice v praxi:
Šamani a alternativní léčitelé: Marketing s vůní kadidla
Zapomeňte na romantické tance kolem ohně za úplňku; moderní šaman nosí lněnou košili, mluví o kvantových vlnách a účtuje si pět tisíc za hodinu „čištění čaker“.
- Metoda: Vyvolání krize a monopol na lék. Nejdřív vám namluví, že vaše tělo je plné toxického bahna, parazitů a zablokované energie z minulých životů (kterou samozřejmě běžný doktor nevidí, protože je zaslepen západní farmacií). Jakmile vás vyděsí k smrti, nabídnou vám předražený placebo koktejl z drcených bylin a lásky.
- Jed v praxi: Fungují jako sofistikovaní psychičtí upíři. Zneužívají toho, že zoufalý člověk v krizi věří raději záhadnému rituálu než nudné realitě. Pokud se uzdravíte, je to jejich zásluha. Pokud umřete, málo jste věřili, nebo vaše karma zkrátila vaši pozemskou pouť. Geniální byznys model bez reklamací.
Politici: Pastýři hloupnoucího stáda
Politik je v podstatě jen šaman, který vyměnil buben za průzkumy veřejného mínění a marketingovou agenturu. Jeho cílem není řídit stát, ale udržet si stádo v ohradě a pravidelně ho stříhat.
- Metoda: Infantilizace publika a permanentní strach. Průměrný politický projev je koncipován pro mentální úroveň žáka páté třídy. Žádné složité ekonomické souvislosti; ty dav nudí. Místo toho se servírují emoce první signální soustavy: „Ti druzí vám chtějí vzít peníze, tradice a budoucnost, ale já vás zachráním.“ Nuance a směry si doplňte podle vašeho světonázoru.
- Jed v praxi: Hromadné vymývání mozků v politice spočívá v tom, že se z občanů udělají fotbaloví fanoušci. Už se nehodnotí fakta, ale barva dresu. Když „náš“ vůdce lže a krade, je to v pořádku, protože bojuje proti těm „druhým“. Kritické myšlení se v této atmosféře stává vlastizradou a nepohodlným luxusem.
Kantoři: Chovatelé poslušných oveček
Škola bývá často uctívána jako chrám vědění, ale ruku na srdce: v mnoha případech je to spíš trenažér konformity. Mnozí kantoři (zejména ti, co zamrzli v minulém století nebo naopak propadli nejnovějším inkluzivním trendům) jsou nejefektivnějšími vykonavateli lobotomie zaživa.
- Metoda: Formátování na disketu „Drž hubu a krok“. Tradiční pedagogický teror nestojí na biči, ale na červené propisce a strachu ze zesměšnění před tabulí. Žák, který se ptá „Proč?“, je označen za drzého potížistu. Žák, který bezmyšlenkovitě odrecituje definici z roku 1985, dostane jedničku s hvězdičkou.
- Jed v praxi: Systém generuje lidi, kteří sice umí zpaměti vyjmenovat přítoky Amazonky, ale v osmnácti letech nejsou schopni odhalit primitivní internetový podvod nebo si přečíst smlouvu o půjčce. Tím, že škola trestá chybu jako hřích, paralyzuje kreativitu a pěstuje v dětech celoživotní závislost na externím hodnocení. Ideální příprava na to, aby v dospělosti naskočili na špek prvnímu šamanovi nebo politikovi, který půjde kolem.
Anatomie hromadného vymývání mozku
Když se tito tři inženýři spojí v dokonalé symbióze společenského systému, proces destrukce individuálního myšlení probíhá v naprosto předvídatelných fázích:
|Fáze
|Mechanismus účinku v praxi
|1. Izolace a destabilizace
|Škola vás odřízne od přirozeného světa a logiky, politik vám vezme ekonomické jistoty a léčitel zpochybní klasickou vědu. Musíte pocítit absolutní bezmoc.
|2. Destrukce identity
|Útok na ego. Ve škole vás srovnají do průměru, na politických schůzích či v korporátních školeních vás donutí k rituálnímu přiznávání chyb. Vaše staré, samostatné „já“ je prohlášeno za závadné.
|3. Nabídka spásy
|Přichází zachránce. Šaman nabízí očištění, politik nový řád a dotace, dogmatický učitel klid a jedničku za to, že budete papouškovat jeho pravdu.
|4. Reintegrace do kolektivu
|Stáváte se hrdým členem unifikovaného stáda. Přijímáte nový žargon, prázdné fráze a politicky korektní floskule. Od této chvíle už nemyslíte, pouze rezonujete.
Závěrečná diagnóza: Mozek jako líný parazit
Hromadné vymývání mozků není úspěšné proto, že by manipulátoři byli tak geniální, ale proto, že většina lidí bytostně nesnáší kognitivní námahu. Přemýšlet, ověřovat si zdroje, pochybovat o vlastních dogmatech a nést odpovědnost za svá rozhodnutí; to strašně bolí.
Mnohem pohodlnější je nechat si mozek propláchnout, lehnout si do teplého bahna kolektivní neodpovědnosti a nechat se vést. Šaman vám slíbí zázrak, politik vám ukáže viníka vašich neúspěchů a špatný učitel vám řekne přesně, co si máte myslet, abyste měli klid a prošli k maturitě.
Dokud bude poptávka po jednoduchých iluzích převyšovat chuť po složité pravdě, budou mít tihle obchodníci s teplou vodou žně. Jedinou spolehlivou obranou zůstává selský rozum, zdravá skepse vůči neomylným autoritám a odvaha poslat je všechny do patřičných mezí hned při první lži. Rád bych napsal někam jinam, ale to mi tady neprojde.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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