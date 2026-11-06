Arachnofobie 21
Podle zprávy NKÚ utratila Česká republika za digitální vzdělávání více než osm miliard korun. Výsledkem měl být digitálně sebevědomý učitel připravený na 21. století.
Místo toho vznikl mimo jiné Profil Učitel21,
Ve sborovně se něco pohnulo.
který podle kontroly využilo přibližně dvě procenta pedagogů. [kvalitniskola.cz] Ministerstvo si od té doby láme hlavu, proč o něj učitelé neprojevili větší zájem.
Přitom odpověď znají všichni, kdo někdy zvedli kámen a objevili pod ním osminohou hrůzu.
Na začátku příběhu totiž nebyl pavouk. Na začátku byl cvrček.
Nenápadný Kompetenční modul učitele, inspirovaný rámcem UNESCO. Žádné monstrum. Žádná digitální zoologická zahrada. Pár kompetencí. Dvacet minut času. Náklady kolem dvaceti tisíc korun. Ten cvrček navíc žije po celém světě, není tedy endemickým druhem v luzích a hájích českého školství.
V poměrech českého projektového školství však vynaložená částka byla tak směšně nízká, že by za ni některé pracovní skupiny nepořídily ani sušenky na zahajovací workshop.
Učitel vyplnil. Dozvěděl se výsledek. A šel... představte si... UČIT.
Jenže pak se objevil nejnebezpečnější predátor českého vzdělávacího ekosystému. Projektový manažer.
Podíval se na cvrčka a pravil:
„To je sice funkční, ale postrádá to strategický rozměr.“
Tak mu přidal nohu. Pak další. Pak indikátor. Pak metodiku. Pak evaluační rámec. Pak implementační plán. Pak monitorovací mechanismus. Pak monitorovací mechanismus monitorovacího mechanismu. Pak vznikla pracovní skupina pro koordinaci monitorovacího mechanismu monitorovacího mechanismu.
A protože hlad po dotacích je v přírodě silnější než Darwin, rostl tvor dál.
Po několika letech intenzivního přikrmování evropskými fondy už z původního cvrčka nezbylo vůbec nic.
Uprostřed školství seděl obří chlupatý pavouk.
Pavouk s dvaadvaceti kompetencemi. Pavouk s šesti oblastmi.
Pavouk s tolika nohami, že se v nich přestali orientovat i lidé, kteří ho vyrobili. Ministerstvo na něj hrdě ukázalo a řeklo:
„Podívejte, učitelé, moderní nástroj profesního rozvoje!“
Učitelé se podívali. A spatřili... ošklivého a rozlezlého pavouka. Ne aplikaci. Ne profesní rozvoj.
Pavouka. Obřího chlupatého pavouka sedícího uprostřed sborovny.
Pavouka, který se živí volným časem. Pavouka, který vylučuje metodické pokyny. Pavouka, který si staví sítě z kompetenčních modelů. Pavouka, který místo jedu vypouští evaluace. Pavouka, jehož přirozeným nepřítelem není mucholapka, ale zdravý rozum.
Pak se všichni začali divit. Proč jej učitelé nepoužívají?
Přitom je to tak banálně jednoduché, že to fakt mudrcům na NPI snad ani pro svou jednoduchost nemohlo dojít. Zkuste si dát do každé sborovny či kanceláře tarantuli velikosti mikrovlnné trouby.Po roce se vraťte a sepište výzkumnou zprávu:
„Interakce pedagogických pracovníků s tarantulí zůstává pod očekáváním. Doporučujeme posílit propagaci tarantule.“
Přesně tak dnes zní významná část české vzdělávací politiky.
Podle NKÚ navíc stát nebyl schopen řadu vlastních cílů ani vyhodnotit a některé nástroje zůstaly prakticky bez využití.
To znamená, že jsme vytvořili pavouka, vypustili ho do škol, několik let ho krmili miliony kaček, a nakonec si nejsme jisti, zda byl k něčemu dobrý.
To už není řízení projektu. To je chov exotických živočichů. Za veřejné peníze.
Největší tragédií celého příběhu přitom není osm miliard korun.
Největší tragédií je osud toho malého cvrčka. Seděl někde v koutě. Stál dvacet tisíc.
Chtěl po učiteli dvacet minut. Nikoho neděsil. Nikomu nelezl po stropě. Nikdo před ním neutíkal.
Jenže v českém školství platí zvláštní evoluční zákon:
Čím je něco jednodušší, levnější a použitelnější, tím větší je pravděpodobnost, že to bude nahrazeno něčím obřím, složitým a smrtelně fascinovaným samo sebou.
A tak po osmi miliardách korun nezůstala digitální revoluce.
Zůstala lekce biologie. Velmi drahá lekce biologie.
Ukázalo se totiž, že učitelé netrpí odporem k technologiím. Netrpí odporem k digitalizaci. Netrpí ani nedostatkem kompetencí.
Trpí pouze zcela normální, zdravou a evolučně ověřenou reakcí na pohled na obřího chlupatého pavouka. Říká se mu arachnofobie 21.
Jinými slovy:
NKÚ neobjevil problém digitálního vzdělávání. NKÚ pouze statisticky prokázal existenci arachnofobie.
A přiznejme si, že to číslo, které NKÚ uvedlo, 2 % učitelů nepotřebuje další komentář.
Pokračování příště
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