Apologie svatého nicnedělání: Chvála zapomenutého nápadu
Online motivátoři, ti digitální proroci sebedůvěry, co s úsměvem prodávají „autenticitu“ v balíčku za 4 990 Kč. Každý kurz je prý revoluční, každý webinář „změní život“—ale jen pokud si ho zaplatíš před půlnocí, jinak se tvá duše zřejmě neprobudí. V jejich světě je neúspěch jen nedostatek vizualizace, chudoba jen špatná vibrace, a kritické myšlení? To se nehodí do upsellové strategie. Ve skutečnosti nemotivují k ničemu jinému než k tomu, abys jim poslal další platbu. Protože největší motivací je pro ně faktura s DPH nebo i bez ní.
Svět se nás snaží přesvědčit o této kacířské tezi: že největší škoda spočívá v nenarozeném slovu, v nápadu, který nikdy neopustil bezpečí vlastní lebky. Ó, jaký to primitivně moderní narcismus! Skutečná, ryzí tragédie by byla ten křehký zárodek geniality vydat na pospas krutému světu. Skutečným uměním, poslední baštou lidské svobody, je totiž dobrovolná a vznešená ztráta motivace. Je to moudrý, téměř stoický ústup od chaosu stvoření do rajského klidu věčné potence.
Pohleďte na ten velký nápad v jeho pre-existencální dokonalosti. Je to nedotčený sníh, na který se neodvážila žádná stopa. Je to román, před nímž by se Proust červenal, je to vynález, který by přepsal zákony fyziky, je to podnikatelský záměr, jenž by mohl, kdybychom se ovšem snížili k akci, vyřešit světový hlad. A proč je tak dokonalý? Protože je čistou abstrakcí. Je imunní vůči zradě vlastních dovedností, vůči omezenosti jazyka, vůči lhostejnosti publika a vůči největšímu zabijákovi snů – účetnímu oddělení. Je to Bůh před stvořením světa, spokojený v dokonalosti vlastní představy.
A do tohoto ráje vkročí had a ponouká nás jednat. A zde, jako záchranné eso z rukávu vesmíru, se vynořuje naše spásná hrdinka: ztráta motivace. Neplést s pouhou leností, to je pouze její vulgární, plebejská sestřenice. Ztráta motivace je sofistikovaná filozofická pozice. Je to aktivní, vědomá volba pro nirvánu nekonání. Je to elegantní úklona s lehce pohrdavým úsměvem směrem k hektickému, propocenému světu „tvůrců“ a „dodavatelů“. Její poselství je jasné: „Mé největší dílo je absence díla. Mé mistrovství je v umění vyhnout se zápasu.“
Motivace je otrokářský dozorce iluzí. Proč se nechat bičovat pochybami a nějakými termíny, když můžete usednout na trůn krále všech teoretiků? Proč se stát jedním z těch směšných snílků, kteří se brodí šedivou břečkou reality, když můžete zůstat neposkvrněným géniem, jehož potenciál je nekonečný, protože nikdy neskončil v konfrontaci s konečnem?
- Šetříme energií: Sepsat onen román? To znamená roky zápasu s vypravěčskými zádrhely a postavami, které se vzpírají poslušnosti. Nechat jej v hlavě? To je okamžik vznešené inspirace při pozorování mraků, po němž následuje posilující šlofík. Energie se neztrácí, nýbrž se konzervuje pro důležitější věci, jako je hloubavé pozorování vlastního stínu na zdi.
- Budujeme nedobytnou pevnost ega: Váš nápad je jako dokonalá kvantová částice – dokud jej nepozorujete (nevyslovíte), existuje ve všech stavů zároveň. Je geniální, revoluční, půvabný. Jakmile jej vypustíte z úst, kolabuje do jediného, často žalostného stavu. Zůstaňte v bezpečí superpozice. Nechte svět hádat.
- Poskytujeme morální i intelektuální nadhled: Můžete s patřičným despektem pohlížet na ty, kdo se namáhali a selhali. Jejich díla jsou triviální, jejich vynálezy nedotažené, jejich podniky předlužené. Vy jste mohl vytvořit dílo věků. Vy jste se ovšem povznesl nad tu dětinskou potřebu po vnější validaci. Vaše satisfakce je čistá, nezkažená kompromisy s obyčejností.
A tak ten Velký nápad zraje. Nejprve je jiskrou, jež osvětluje vesmír. Pak je semínkem, jež zaléváme pochybami – „kdo jsem já, abych…“. Následně je zárodkem, jejž obalíme racionalizacemi – „vlastně to téma je už dostatečně pokryto“. Nakonec se stane relikvií, uloženou v mauzoleu naší mysli, zasypanou květy příjemnějších distrakcí: nekonečným scrollováním, studiem složité psychologie koček nebo vášnivým hledáním toho nejlepšího čaje na večerní uklidnění.
V tomto okamžiku docházíme k prozření. Objevujete, že pravá, nedotčená krása nespočívá v uskutečněných činech, ale v nekonečném horizontu „co by kdyby“. Jste správcem vlastního muzea neuskutečněných mistrovských děl, strážcem pokladu, který nelze vykrást, protože jej nikdo jiný nezná.
Příště, až vás ten malý, ambiciózní tyran v temnotě vašeho vědomí začne pobízet k akci, k výkřiku do tmy, jen jemně, ale rozhodně položte prst na jeho ústa. Zavřete oči a ponořte se do blaženého ticha nevyřčeného. Neztrácíte nic. Právě naopak. Získáváte vše. Jste vládcem říše, jež nikdy nemůže být dobyta, králem země, jež nikdy nebyla zmapována, géniem, jehož genius zůstane navždy neposkvrněn. A to, vážení, není škoda. To je nejvyšší forma vítězství.
Tuto apologii sepsal autor s obrovskou, téměř hrdinskou nechutí, která málem zvítězila nad pouhou potřebou dokončit větu. Jeho svědomí mu to však nedovolilo, a tak musí nést tíhu toho, že alespoň toto jedno dílko přece jen vykonal. Je to pisálkův kříž, za který nejspíše sklidí to správné bičování všem moderních motivátorů. Zaslouží si ho.
Milan Hausner
Rodinná sága: Jak si žije slon
Jeho sloní pověst měla dva monumentální pilíře, oddělené desetiletími, ale spojené dokonalou neohrabaností, pro něj tak typickou.
Milan Hausner
Školní a domácí manželčin řád
„Školní řád a manželka mají společného víc, než byste čekali: oba jsou závazné, oba se neustále mění – a oba se čtou se strachem, že něco porušíte.“
Milan Hausner
Svatá aliance, u které bys tu svátost těžko pohledal
Proč vědec nechodí k Moravcovi? Co má filozofie společného s roztrhaným svetrem? Jak politika recykluje sliby podle barvy duhy? A proč ideologie už dávno nepotřebuje kostel?
Milan Hausner
Manifest přeživšího
Mezi školním řádem a manželčiným řádem není rozdíl – oba se čtou se strachem, oba se mění bez varování a oba mají paměť delší než naše vlastní. Manifest přeživšího je návod, jak nezemřít na paragraf ani na pohled.“
Milan Hausner
Dvě vize svéprávnosti
Na návštěvě v domácnosti, kde svéprávnost znamená schopnost ztratit zdravotní pomůcky rychleji, než pes stihne rozpoznat jejich nutriční hodnotu.
- Počet článků 134
- Celková karma 8,55
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.