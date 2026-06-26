Apokalypsa v Bakalářích: Proč je červnová bitva o chování lepší než Hra o trůny
Zatímco v září pedagogové nastupují s naivní představou, že budou formovat mladé mysli, v červnu už jen hrají o přežití v pekle. Skutečné finále sezóny ale nepřichází s pátým reparátem z matiky. Ne, největší koridu zažívají školní chodby ve chvíli, kdy se začnou rozdávat ředitelské důtky a dvojky z chování.
V tu chvíli se totiž ze sboroven stávají zákopy, z rodičovských schůzek ústavní soudy v Brně a z třídních učitelek laureátky Nobelovy ceny za mír, pokud to celé přežijí bez záchvatu.
Evoluce červnového delikventa
Abychom byli spravedliví, průměrný český žák nenasbírá hříchy na sníženou známku z chování tím, že by byl geniální zločinec typu Kajinka. Většinou jde o kombinaci těžké puberty, digitální demence a naprosté absence pudu sebezáchovy. Cesta ke dvojce z chování je přitom dlouhá, slavnostní a plná pedagogického optimismu, který postupně umírá jako svíčka v průvanu.
- Září: Třídní učitelka si všimne, že mladý Kevin na chodbě olizuje elektrickou zásuvku. Hodnocení: „Zkoumá svět kolem sebe.“
- Říjen: Kevin přinesl do školy křečka „na projektový den o přírodě“. Křeček utekl do počítačové učebny a způsobil odchod třech zaměstnanců na nemocenskou. Hodnocení: „Má živý zájem o biologii.“
- Leden: Kevin hodil po učitelce dějepisu mokrou houbu na tabuli, protože „chtěl vyzkoušet balistickou trajektorii“. Hodnocení: „Potřebuje pevnější hranice.“
- Březen: Kevin přeprogramoval školní rozhlas tak, aby každý den o přestávce hrál Škodu lásky, kdykoli vstoupil ředitel do budovy. Ředitel si první tři dny nevšiml nic neobvyklého, protože ta píseň mu přišla naprosto přiměřená situaci. Hodnocení: „Projevuje netradiční kreativitu.“
- Duben: Kevin přesvědčil celou třídu, že závěrečné testy jsou podle GDPR nepovinné a škola je povinna je na požádání zlikvidovat. Učitelka informatiky mu paradoxně dala jedničku za přesvědčivost argumentace. Hodnocení: „Má talent na právo.“
- Květen: Kevin založil na TikToku profil školy, kde pomocí deepfake AI nechal pana ředitele tancovat u tyče v latexovém oblečku s popiskem: „Náš rozpočet na příští rok.“ Video má 340 000 zhlédnutí a tři nabídky od reklamních agentur.
A v červnu se milá třídní probudí z letargie, zjistí, že má z Kevina tik v levém oku, který se šíří i na pravé, a navrhne dvojku z chování. V ten moment ale na mobilu Kevinovy matky pípne notifikace z Bakalářů. A peklo se otevírá.
Seznamte se s advokáty chudých (a nevychovaných)
Jakmile rodiče zjistí, že jejich geniální potomek má dostat oficiální flastr, okamžitě zapomínají na to, že ještě minulý týden ho chtěli sami prodat na orgány. Nastává fáze bezbřehé loajality, totální ztráty soudnosti a překvapivě dobré znalosti školského zákona. Na scénu přichází elitní komando rodičů:
1. Matka „Stíhačka s doktorátem z plzeňských práv“
Tato dáma nečte pohádky, ale Školní řád. Přichází do ředitelny s pořadačem A4, kde má zvýrazňovačem označené odstavce ve čtyřech barvách podle závažnosti. Má záložky. Má tabulky. Má přílohy. Vzala si na celý den volno v práci a je patrné, že tohle bere jako dovolenou.
„V článku 3, bodě 14 se jasně píše, že ředitelská důtka se uděluje za ‚opakované porušování‘. Můj chlapeček ale zapálil ty záchody jen jednou! To není opakovaně, to je jednorázový incident! Vy právní diletanti!“
Na námitku, že k incidentu číslo jedna patří i předchozí čtyři, pro které byl Kevin ústně napomenut, odpoví citací nálezu soudu na Joštově ulici z roku 2019, který si s sebou vytiskla. Nikdo v místnosti netuší, zda je citace pravá. Nikdo to nechce ověřovat.
2. Otec „Sponzor a lokální oligarcha“
Člověk, který má pocit, že když škole loni věnoval tři ojeté počítače a pět balíků papíru do tiskárny, koupil si tím imunitu pro svého syna na úrovni poslance Parlamentu ČR. Přichází v saku, podává ruku všem přítomným a chová se, jako by přišel na valnou hromadu, jejíž výsledek je předem dohodnutý.
„Podívejte se, pane řediteli, my se přece známe. Snad nebudeme klukovi kazit kádrový posudek kvůli takové blbosti, jako že ukradl ze sborovny chlebíčky a prodával je v devítkách s pětistovkovou přirážkou. To je podnikavost! To byste měli rozvíjet, ne trestat! Já bych mu dal z ekonomiky jedničku.“
Na dotaz, zda ví, že syn mezitím rozjel i předplatné na „prémiový obsah ze sborovny“ za 99 korun měsíčně, zareaguje slovy: „Vidíte? Recurring revenue model. Kluk má budoucnost.“
3. Rodič „Ublížený hledač traumat“
Specialista na psychologii, který v každém spratkovi vidí nepochopeného génia s diagnózou, kterou škola schválně ignoruje. Přichází s vytištěnými články z Psychologie Dnes a odborným posudkem od psychologa, jehož ordinace sídlí nad hernou a ordinuje jen v úterý.
„On neposlal paní zástupkyni do patřičných míst proto, že by byl nevychovaný. On jen verbálně ventiloval frustraci z rigidního vzdělávacího systému, který nerespektuje jeho biorytmy! Vy mu tím trestem způsobíte trauma, které bude léčit do třiceti!“
Učitelka, která incident nahlásila, se pokouší zmínit, že k incidentu došlo ve čtvrt na osm ráno a biorytmy Kevina v tu chvíli zjevně fungovaly velmi dobře, ale je okřiknuta, že jako pedagog nemá vzdělání v oblasti neurověd.
4. Rodič „Tichý hrozitel“
Nepřijde sám. Přijde s bratrancem, který je „právník, no, nebo vlastně ještě studuje, ale ví věci“. Sám nemluví téměř vůbec. Jen tiše sedí, nakloní se k bratranovi, ten něco šeptá, a pak rodič přikývne a řekne: „Dobře. Budeme to řešit jinak.“ Nikdo neví, co to znamená. Nikdo to zjišťovat nechce.
Tabulka trestů: Co se píše vs. co to znamená
Když už k trestu dojde, byrokratický jazyk školství je fascinující ukázkou diplomatické eufemistiky. Zde je stručný překladový slovník pro rodiče, pedagogy i novináře České školní inspekce, kteří si tento článek nejspíš také čtou.
|Oficiální zápis
|Co tím učitel skutečně myslí
|Co v tom vidí rodič
|Napomenutí třídního učitele
|„Už mě vážně štveš, ale nechce se mi kvůli tobě vypisovat papíry pro ředitelství.“
|„Učitelka si na malého zasedla, závidí mu drahé tenisky.“
|Ředitelská důtka
|„Překročil jsi hranici. Pokud uděláš ještě jednu blbost, osobně tě vyprovodím ze dveří.“
|„Doživotní stigma, kvůli kterému ho nevezmou ani ke kase do Lidlu.“
|Dvojka z chování
|„Tento jedinec je neřízená střela a sborovna oslavuje každý den, kdy nepřijela policie.“
|„Vyhlášení války. Volám právníka, píšu na ministerstvo, stěžuju si u ombudsmana a zakazuji dítěti školu navštěvovat jako formu protestu.“
|Zápis do třídní knihy
|„Dokumentuju si to, protože vím, jak tohle všechno dopadne.“
|„Špionáž. Uchovávám jako důkaz k soudu.“
|Pohovor se zákonným zástupcem
|„Potřebuji svědky.“
|„Pozvánka, kterou ignoruji, dokud nepřijde e-mailem, datovkou a doporučeně.“
Mezikrok: Krizová schůzka neboli Ankarský summit NATO s kávou z automatu
Mezi prvním pípnutím Bakalářů a finálním rozhodnutím leží povinná zastávka: krizová schůzka. Formálně jde o platformu pro dialog. Ve skutečnosti jde o to, kdo vydrží sedět déle a kdo přišel s lepší aliancí.
Protože přesně jako na summitu NATO v Ankaře: všichni sedí u jednoho stolu, všichni mluví o společných hodnotách, ale každý má úplně jiné zájmy, minimálně jeden člen blokuje konsenzus z principu a výsledné komuniké neříká vůbec nic závazného.
Místnost bývá příliš malá. Klimatizace nefunguje. Na stole stojí hrníčky s kávou z automatu, která chutná jako vřelý pozdrav od správce kotelny. Přítomen je třídní učitel, ředitel, výchovný poradce a občas školní psycholožka, která má výraz člověka, jenž si vybral špatný obor — a dnes to ví lépe než jindy.
Rodiče přicházejí v plném počtu a s jasně rozdělenými rolemi. Matka s pořadačem je Německo: připravená, metodická, trvá na proceduře. Otec se sakem je Turecko: formálně spojenec, ale přišel s vlastní agendou a případně zablokuje cokoli, co se mu nebude hodit. Bratranec-právník sedí jako pozorovatel, který nemá mandát, ale stejně mluví.
Kevin sedí mezi nimi s výrazem člověka, který přesně ví, že čím déle to trvá, tím lépe pro něj. Občas si nenápadně hraje na telefonu. Výchovný poradce ho při tom dvakrát přistihne. Pokaždé se tváří, jako by to neviděl — přesně jako když někdo na summitu NATO zmíní článek 5 v nevhodný okamžik.
Schůzka trvá 90 minut. Reálný obsah by se vešel do šesti. Závěrečné prohlášení je pět vět, které nezavazují nikoho k ničemu a všichni odcházejí s pocitem, že vyhrál někdo jiný.
Spoiler: nevyhrál nikdo. Kromě Kevina.
Finále: Ruka ruku myje, hlavně ať je klid
Jak celý tenhle cirkus končí? V devadesáti procentech případů naprostou kapitulací pedagogického sboru. Ředitel, který má před sebou schvalování rozpočtu na opravu střechy a nechce trávit červenec sepisováním vyjádření pro Českou školní inspekci, nakonec tiskne ruku rozzuřenému otci. Ruka je pevná. Úsměv je profesionální. Oči jsou prázdné jako flipchart po maturitním večírku.
Kevin dostane místo dvojky z chování jen „důrazné ty-ty-ty“ a slavnostní příslib, že „příští rok začínáme od nuly“. Učitelka, která incident nahlásila, odchází domů s migrénou, krabicí uklidňujících léků a vědomím, že si na pedagogické fakultě vybrala pěkně exotický způsob, jak zničit zdraví.
Kevin pak na školním dvoře hrdě ukazuje papír od právníka — vlastně to byl jen dopis, ale kdo to bude rozlišovat — a stává se králem třídy. Dokázal všem, že školní řád je jen cár papíru pro ty, co nemají ostré lokty a tátu s bratrancem, který „studuje práva, no, ale ví věci“.
Třídní učitelka mezitím otevírá LinkedIn a vyhledává pozice v korporátu. Aspoň tam jsou konflikty transparentní a nikdo vám nehází mokrou houbu.
Takže přeji pevné nervy všem pedagogům, kteří právě teď v ředitelnách čelí žalobám za to, že chtěli po dětech takové nehoráznosti, jako je nošení přezůvek, neposílání učitelů do temných anatomických otvorů nebo elementární respekt k budově, která se stejně rozpadá z úplně jiných důvodů.
Přežijte to. Prázdniny a psychiatrické léčebny jsou už na dosah. A Kevin? Kevin si užije léto. Celé. Beze studu.
Milan Hausner
Anatomie politického konvertity: P.H.T.
Pan Urban včera připomněl tento pevně integrovaný přemet ve svém článku. Vracím se tedy k němu a vracím jej zpátky na pevné nohy, což se včera tak úplně nepovedlo. Ten dopad je ale přesně to, co dělá naší politiku tak zajímavou.
Milan Hausner
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To je téma, které tne do živého. Třeboň – magnet na turisty, cyklistická mekka, město lázní, kaprů a malebných hospůdek. Člověk by čekal, že to tu bude v létě (v předvečer prázdnin) žít dlouho do noci.
Milan Hausner
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Milan Hausner
Osvícení z LinkedInu: Proč jsme podle algoritmů všichni jen rozbité kalkulačky
Nemůžu se s vámi ne podělit o jeden diskuzní zážitek. Včera jsem se na LinkedInu dozveděl, že lidstvo je spočitatelné a žádné paradoxy neexistují. Uznejte, že takové tvrzení si vyžaduje komentář.
Milan Hausner
Krev, žluč a daně
Hledáte recept na pohádkové bohatství? Zapomeňte na akcie. Velká média objevila čisté digitální zlato: lidskou n.....t v diskuzích! Každý Caps Lock a urážka v komentářích sype korporátům slušné prachy z reklam.
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