Antické ozvěny v pražské realitě
Srovnáním získáme nádherný, přes dva tisíce let starý manuál o tom, jak si elity svou vlastní bohorovností spolehlivě pěstují své hrobaře. Zjistíme, že mezi římským Forem a českou Sněmovnou neleží v otázce politické slepoty vůbec žádná propast. Změnily se jen kostýmy. Tógu vystřídalo sako, svitky nahradily tiskové konference, ale umění establishmentu spáchat demonstrativní sebevraždu za potlesku znuděného lidu zůstává mistrovským dílem.
Krok za krokem se ten historický kabaret odvíjí zhruba takto:
Fáze 1: Arogance vznešených (senát vs. tradiční strany)
Když se římská chudina tísnila v polorozpadlých činžácích a neměla na jídlo, Cato mladší a zbytek tehdejších rozumbradů měli plné ruce práce s plamennou obranou „svatých tradic Republiky“. Rozdat lidem půdu nebo dotovat obilí? Fuj, to je laciný populismus, my tady přece zachraňujeme ústavní pořádek!
Když se o dva tisíce let později lidé v regionech děsili složenek a inflace, tradiční české strany měly plné ruce práce s plamennou obranou „hodnot polistopadové demokracie“. Řešit drahé potraviny hned? Fuj, to je laciný populismus, my tu přece vedeme hodnotový střet s oligarchou!
Fáze 2: Výroba mučedníka na stříbrném podnose
Do toho ovšem nakráčí Caesar (nebo Babiš). Zručný a velmi bohatý pragmatik, který nepotřebuje číst stoická filozofická pojednání, aby pochopil, na co davy slyší. Elity okamžitě zpanikaří. Místo toho, aby lidem nabídly lepší řešení jejich každodenních starostí, začnou na vyzyvatele horečně chystat žaloby.
V Římě se konzervativci upnou k tomu, že Caesara prostě poženou před soud za staré politické přešlapy z dob jeho konzulátu. V Česku se nadšeně zakládají komise ke střetu zájmů a sepisují zprávy o dotačních podvodech. V obou případech establishment zcela propadne dojemné iluzi, že jakmile na náměstí zakřičí zaklínadla jako „zákon“ a „morálka“, lid okamžitě prohlédne a padne vděčností na kolena.
Fáze 3: Očekávání potlesku za vlastní konec
A tady se ten kruh naprosto dokonale uzavírá. Římský senát tak dlouho Caesara zaháněl do právního kouta a vyřvával o záchraně institucí, až Caesar prostě překročil Rubikon. A co udělal lid? Uspořádal na uvítanou fiestu. Ne proto, že by plebejci odjakživa toužili po vojenské diktatuře, ale proto, že senátoři jim byli se svou arogantní morálkou už léta naprosto ukradení, zatímco Caesar přinesl zlato z Galie a odpustil dluhy. Podobně dnešní novodobí „politici“ tak dlouho budují kolem svého soka auru absolutního zla a středobodu všeho dění, až mu tím vyrobí neprůstřelnou svatozář oběti a lid mu ten lístek do urny s radostí hodí.
A co si budeme povídat, i kdyby si u toho nějaký rozhořčený pisálek na blogu sedřel prsty na klávesnici, nezmění na tom vůbec nic. Lidé už mají té neustálé jedovaté sliny odkapávající z monitorů a novinových stránek zkrátka plné zuby. Když na vás odevšad, od rána do večera, prší jen moralizující hysterie a nekonečné kázání o „konci“ světa, ( i když z hlediska globálního konce jde vlastně o...), získáte vůči tomu naprostou imunitu. Z té vytrvalé negativity jsou už všichni tak unavení, že raději zacpou uši, mávnou rukou a jdou si po svém. Každý koneckonců blázní po svém, ale tahle plošná otrava veřejného prostoru, kde se jen neustále plive žluč na jednoho konkrétního nepřítele, už zkrátka nikoho k obraně vznešených starých pořádků nevyburcuje.
Ukazuje se totiž, že ať už na sobě máte ručně tkanou tógu s purpurovým lemem, nebo perfektně padnoucí sako z Pařížské, lidská psychologie funguje spolehlivě stejně.
Pokud svou politickou existenci postavíte výhradně na tom, že vašeho soka musí zkrátka někdy zavřít, nesmíte se pak hrozně moc divit, když on na oplátku zavře celou vaši Republiku. A to je snad jediný rozdíl mezi těma dvěma pány. Ten dnešní k tomu nemá dost sil. Ale ať se stane cokoli, davy u toho budou ještě dělat nadšenou stafáž.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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