Ani důchod nic nezmění na tom, kdo je hlava a krk rodiny

Každá rodina má svou hlavu. Obvykle je to ten pán, který po večeři usedá do křesla s výrazem Caesara, který právě porazil Galy, ačkoli jediné, co ten den porazil, byla sova v rohu místnosti díky své hřmotnosti a nemotornosti.

Jeho jméno zdobí účty za elektřinu, on podepisuje vánoční přání a je tím, kdo „řídí chod“. TEORETICKY.

Ale každý, kdo má alespoň špetku rozumu, ví, že skutečným šéfem, výkonným ředitelem, hlavním stratégem a zároveň i celou úklidovou službou je jeho manželka. Ani s příchodem důchodu se na této pozici nic nemění, ba naopak Vůdce tímto konečně získává dostatek času na to, aby svůj „úřad“ povýšil na dokonalost.

Zatímco manžel-hlava se v důchodu transformuje do podoby, která nejlépe vynikne na gauči před televizí, manželka coby ten krk rozeběhla maraton. Její den začíná v pět ráno tím, že „jen vyluxuje, ať to máme celý den hezké“, pokračuje prohlídkou všech květináčů se zálibou poručíka Colomba hledajícího stopy nedostatku vláhy a vrcholí vytvořením tříchodového menu z toho, „co zbylo v lednici“.

A přitom po celou dobu řídí chod domácnosti jemnými, ale neomylnými signály. Její komunikační kanály jsou dokonalé, proměnné a výmluvné:

  • Neverbální: Zvednuté obočí, které dokáže zastavit manžela-hlavu uprostřed věty, když se chystá vyprávět vtip, který už všichni dvacetkrát slyšeli.
  • Haptické: Poklepání na hodinky, když se manžel zdrží u displeje o pět minut déle a nadešel čas „večeře“.
  • Telepatické: Schopnost zašeptat „Nezapomněls...?“ z vedlejší místnosti v okamžiku, kdy se manžel chystá vyjít z domu bez klíčů, nákupního seznamu nebo svědomí.
  • Komunikační: Jazykové formy nabývají také nových, dříve nepoužívaných tvarů, které jsou ale jasné, srozumitelné a nepřipouští jakékoli odmlouvání. Jen se do veřejného média moc nehodí.

Manžel-hlava si pak večer s pocitem dobře odvedené práce drbe za ušima: „To je neuvěřitelné, vždycky přesně ví, na co zrovna myslím!“ Není to telepatie, člověče; jen celoživotní zkušenost v řízení tvého chodu.

Její nepostradatelnost vynikne nejvíc v krizových situacích. Manžel:„Miláčku, nemůžu najít tu modrou složku (alternativně brýle, trenýrky)? Mám tam důležité dokumenty!“ Manželka(aniž by zvedla hlavu od žehličky): „Horní zásuvka komody, vpravo, pod tvými loňskými pokutami za parkování, vedle záručních listů k televizi. A už sis vzal léky na tlak?“

Ona je živým, dýchajícím archivem, navigačním systémem, personalistkou, kuchařkou a hlavně tím svižným metronomem, který udává rytmus celému domu. Manžel-hlava si možná myslí, že je kapitánem lodi. Ve skutečnosti je však spíše váženým a milovaným cestujícím, nepochybně v první třídě, který si užívá plavby, zatímco jeho manželka kormidluje, stará se o motor, vaří pro posádku a ještě mezitím stihne na allegru zruinovat rodinný rozpočet.

Nezbývá než ji popřát, co nejvíce zdraví a sil. Ať žije její trpělivost, její smysl pro humor a její neuvěřitelná schopnost vědět, kde jsou ponožky, a to ještě ty ze stejného materiálu a barvy. Bez ní by ten dům byl jen hromádkou cihel, prázdnou lednicí a chlapovi by zbyl jen ten kus klobásy a klávesnice...

Je to prostě tak. Hlava rodiny je zkušenostmi získaný, větry ošlehaný titul. Být tou hlavou rodiny... to je celoživotní, nekončící, nádherně mnohdy vtipná, i když taky na nervy lezoucí role. Proto těm našim hlavičkám patří to nejupřímnější poděkování.

Autor: Milan Hausner | úterý 16.9.2025 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Milan Hausner

  • Počet článků 87
  • Celková karma 8,20
  • Průměrná čtenost 215x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

