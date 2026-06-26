Anatomie politického konvertity: P.H.T.
Pojem „poturčenec horší Turka“ tvoří samotnou DNA české politické scény. Označuje figury, které sice do nového ideového koryta, vládní koalice nebo bruselského kanclíku vlezly teprve nedávno, ale aby zahnaly stín vlastní minulosti (nebo si pojistily politické přežití), chovají se papežštěji než papež.
Skutečného politického poturčence nepoznáte podle toho, že změnil názor: to se v životě stává, zvlášť když vyschne pramen dotací. Poznáte ho podle toho, že lidi a myšlenky, se kterými ještě loni seděl u jednoho stolu a chlastal málem z jedné lahve, dnes v televizních debatách označuje za apokalyptickou hrozbu pro lidstvo. Trpí permanentním strachem, že mu noví páníčci nebudou věřit, a proto musí na své bývalé spojence plivat s dvojnásobnou intenzitou.
Notoricky známé případy z dávné historie, jako jsou bleskové polistopadové transformace z elitních rudých kádrů na vzorné západní demokraty, si protentokrát odpustíme; ty už všichni známe nazpaměť a dotyční si své odpustky možná odsloužili. Pojďme se podívat na ty, kteří v tomto řemesle vynikají v modernější éře.
Zlaté pravidlo P.H.T. (Poturčenec Horší Turka):
„Čím větší špínu na tebe noví kolegové vědí, tím fanatičtěji musíš tleskat na jejich sjezdu a tím hlasitěji musíš v médiích křižovat své bývalé já.“
🇨🇿 Národní galerie politického konvertitství
Zde je šestice elitních českých borců, kteří dokázali, že převlékání dresů a názorová akrobacie není jen nutnost, ale čisté vysoké umění.
1. Tomáš: Hyperaktivní euro-svazák
- Původní dres: Regionální manažer, novinář, analytik a člen KDU-ČSL, který se profiloval jako obránce konzervativních, tradičních venkovských hodnot a kritik zbytečného bruselského papírování.
- Akt osvícení: V roce 2014 byl zvolen do Evropského parlamentu a zjistil, že tamní vzduch (a hlavně diety) mu neuvěřitelně svědčí. V Bruselu zapustil kořeny tak hluboko, že už ho odtamtud nikdo nedostane ani párem volů.
- Míra poturčenectví: Mistrovská třída v disciplíně „V Bruselu pro to hlasuji, doma proti tomu bojuji“. Jako správný poturčenec se stal jedním z nejhlasitějších a nejagresivnějších obhájců unijních struktur na sociálních sítích. Když evropské instituce schválí sebebizarnější zelenou nebo migrační politiku, Tomáš doma na síti X okamžitě spustí palbu. Všem kritikům s křesťanskou láskou vysvětlí, že jsou to dezoláti a ruští agenti, protože Brusel to s námi myslí nejlépe. Svou původní konzervativní identitu lidoveckého kluka z venkova vyměnil za roli hyperaktivního bruselského inkvizitora, který cupuje kohokoli, kdo by chtěl unijní moudrost zpochybnit.
2. Jaroslav: Efektivní manažer politické zrady
- Původní dres: Dvacet let čistého času v ČSSD. Dvacet let budování socialistického ráje v Prostějově a věrného vysedávání na stranických schůzích.
- Akt osvícení: Když Andrej Babiš zavelel, že tradiční politické strany jsou korupční hydra (včetně ČSSD), Jarda neváhal ani vteřinu. Svlékl oranžové sako a oblékl dres hnutí ANO.
- Míra poturčenectví: Čistě pragmatický chlad. Jako bývalý kovaný sociální demokrat se stal hlavním buldozerem, který měl za úkol zlikvidovat tradiční politiku. Své bývalé spolustraníky z ČSSD, se kterými dříve pekl politické bábovky, začal ve sněmovně válcovat s elegancí exekutora. S úsměvem jim vysvětlil, že jejich řeči o sociálním státu nikoho nezajímají, protože teď se stát řídí jako Agrofert. Pro úspěch nového šéfa udělal cokoli; i kdyby to znamenalo tvrdit, že v ČSSD v životě nebyl a jen tam tehdy doručoval hnojiva.
3. Jiří: Politický highlander s proevropským srdcem
- Původní dres: Korunní princ konzervativní ODS, ministr spravedlnosti a miláček pravicových voličů, kteří nechtěli mít s Bruselem nic společného.
- Akt osvícení: Jakmile ho v ODS odstavili od korýtka, Jiří v sobě přes noc objevil hluboké, doposud skryté liberální evropské hodnoty a bleskově dokráčel do náruče TOP 09.
- Míra poturčenectví: Aby si pojistil teplé místečko v Evropském parlamentu, začal ODS okamžitě okopávat kotníky. Z člověka, který dříve hájil národní zájmy, se stal nejhlasitější vítač každé bruselské směrnice. V TOP 09 začal bojovat za záchranu planety a evropskou integraci s takovým svazáckým zápalem, že i zakladatelé strany občas raději předstírali spánek, aby tu transformaci nemusel sledovat v přímém přenosu.
4. Jaroslav II. : Od dělnické solidarity k ringu SPD
- Původní dres: Dlouholetá a hlučná tvář ČSSD, která reprezentovala tradiční dělnické voliče a sociální jistoty.
- Akt osvícení: Když zjistil, že v moderní ČSSD se nosí spíš cyklostezky a bio-potraviny než box a motorky, sbalil si svých pár švestek a přešel jinam.
- Míra poturčenectví: Člověk, který měl v popisu práce mezinárodní solidaritu, okamžitě přepnul do režimu „všichni ven, tady je to naše“. Aby dokázal, že je v SPD správně, začal sociální demokracii označovat za bandu vlastizrádných sluníčkářů. Dnes bije do bubnů nacionalismu tak zběsile, že i rodilí členové SPD vedle něj občas vypadají jako ostýchaví skauti.
5. Aleš: Od moderování do babišovského ringu
- Původní dres: Aktivista, moderátor pořadů v televizi a naděje konzervativní TOP O9
- Akt osvícení: Uvědomil si, že pětiprocentní hranici nepřeskočí, a tak přestoupil do hnutí ANO.
- Míra poturčenectví: Proměna v nejtvrdšího mediálního nahaněče Andreje Babiše proběhla s fascinující rychlostí. Juchelka dnes v televizních debatách hájí jakýkoliv, sebedestruktivnější populistický nápad svého nového šéfa s tak neochvějnou věrností, že by mu záviděl i tiskový mluvčí severokorejského diktátora. Své bývalé bratry ve víře z TOP 09 dnes v přímém přenosu cupuje, že by jeden zaplakal.
6. Miroslav: Děkan z barikády
- Původní dres: Respektovaný makroekonom, vysokoškolský pedagog, liberál klasického střihu s obdivem k Margaret Thatcherové a dlouholetý děkan Národohospodářské fakulty VŠE. Muž, který kdysi v televizi srozumitelně vysvětloval, proč jsou daně vysoké a státní aparát nenažraný.
- Akt osvícení: Postupný proces, během kterého zjistil, že akademické debaty o křivkách a deficitech jsou sice fajn, ale opravdový adrenalin (a potlesk davů) na vás čeká až na Václaváku u mikrofonu. Bod zlomu nastal, když se jako náhodný kolemjdoucí s batohem na zádech ocitl uprostřed strkanice o ukrajinskou vlajku na Národním muzeu. Od té doby pochopil, že akademická půda je pro jeho revoluční ekonomické moudro příliš těsná.
- Míra poturčenectví: Absolutní přerod z liberálního ekonoma západního střihu v pouličního tribuna lidu a hrdinu alternativní scény. Zatímco dříve citoval klasické ekonomy, dnes na demonstracích bojuje proti „asociální vládě“ po boku bizarních postaviček, ze kterých by Adamu Smithovi vstávaly vlasy hrůzou. Jako správný poturčenec neustále mluví o cenzuře, totalitě a útlaku, přičemž z pozice děkana prestižní státní fakulty udatně bojoval proti vlastní univerzitě, která se ho marně snažila zbavit. Svou původní roli elitního intelektuála s noblesou vyměnil za roli neohroženého partyzána, který pro ostré slovo a obhajobu čehokoli protisystémového nejde daleko, i kdyby to mělo znamenat, že z VŠE udělá ekonomický skanzen.
Ponaučení z krizového vývoje:
Až budete příště v televizi sledovat politika, který s planoucíma očima křičí, jak moc nenávidí korupci, unijní nařízení nebo naopak opozici, nejdřív si vygooglete, v jakém dresu seděl před pár lety. Dost možná tam s naprosto stejnou vážnou tváří dělal přesný opak toho, co vám dneska cpe do hlavy.
PS: Když už máme v parlamentu tak drtivou většinu specialistů na politický dresing, současný název „Česká republika“ zjevně neodpovídá realitě na trhu. Stát by se měl jmenovat podle toho, co ho skutečně definuje: flexibilita, rychlost převlékání kabátů a absolutní loajalita k momentálnímu vítězi.
U mně s přehledem vítězí. Kamvítrstán
PS: Prosím PHT neplést s AHT.
Milan Hausner
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