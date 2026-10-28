Anatomie digitálního alibismu: Když se ze zpovědníka stane generátor výmluv
Vzal dvě stě reálných kožních vzorků, u nichž byla diagnóza stoprocentně potvrzena biopsií, a předložil je dvěma nejpopulárnějším univerzálním chatbotům současnosti. Pro srovnání přizval i deset let starou, jednoúčelovou umělou inteligenci, která neumí nic jiného než koukat na kůži a je na melanomy školena.
Univerzální giganti, kteří s přehledem složí báseň v hexametru nebo rozeberou kvantovou fyziku, skončili v rozlišování melanomů na hlavě. Stará, jednoúčelová skříňka s kódem je pochopitelně hravě strčila do kapsy.
Když k tomu přidáme fakt, že se lidé dnes a denně svěřují chatbotům se svými zdravotními obavami, otevírá se mnohem hlubší a nebezpečnější problém. Proč chodit k felčarovi, když máme šarlatána doma, a ještě toho většinou zadarmo.
Iluze empatického rozhovoru (Když megera začne radit)
Největším trikem moderních chatbotů není jejich encyklopedická vzdělanost, ale jejich plynulá, lichotivá úslužnost. Na rozdíl od unaveného praktického lékaře má chatbot čas vždycky. Vyslechne vás s klidem a odpoví tónem chápavého přizpůsobivého společníka.
Právě v tom tkví past. Konverzace s jazykovým modelem simuluje intimitu, ale postrádá jakoukoliv zpětnou vazbu reality. Chatbot nemá tušení, co to znamená žít v těle, které stárne a bolí. Když s ním konzultujeme, ve skutečnosti hrajeme ping-pong s vlastním strachem. Pokud do promptu podvědomě otiskneme naději (“Myslíš, že to nic není, že?“), model nám ji s radostí odkýve, protože je nastavený tak, aby uživatele potěšil.
Opatrnost jako právní štít, nikoliv projev moudrosti
Zákeřnost chatbotů se naplno ukazuje ve chvíli, kdy se jich zeptáte napřímo: „Mám jít k lékaři?“ V tu chvíli se z brilantního všeuměla stává vystrašený advokát korporátních zájmů.
Jejich náhlá „opatrnost“ totiž není výsledkem lékařského moudra, ale strachu ze soudních žalob. Vývojáři všude na světě dobře vědí, že kdyby AI natvrdo napsala: „Tohle je 100% neškodné, nikam nechoďte,“ a dotyčný by za rok zemřel na rakovinu, následovala by drtivá žaloba.
- Výsledkem je alibistická schizofrenie: model se pojistí formulkou „Nejsem lékař, ale raději běžte…“
- A obratem posílá lidi k doktorovi s každým drobným flíčkem, čímž zahlcuje už tak přetížené zdravotnictví panikou, kterou sám vyvolal.
Outsourcing vlastní intuice a lenost jít do ordinace
Jít k lékaři dnes znamená absolvovat nepříjemný kolotoč: dovolat se do plné ordinace, čekat týdny na termín a sedět v čekárně plné bacilů.
Chatbot nabízí svůdnou zkratku. Umožňuje nám odložit zodpovědnost za vlastní zdraví na stroj, který nedokáže rozeznat spálenou kůži od zhoubného bujení, ale mluví tak sebevědomě, že mu to uvěříme. Odevzdáváme mu schopnost vnímat varovné signály vlastního těla výměnou za levnou a okamžitou iluzi klidu.
Až příště otevřete okno chatbota s úmyslem probrat s ním podivný útvar na kůži, vzpomeňte si na chirurgův experiment. Umělá inteligence nevidí vás, nezná vaši anamnézu a neumí nahmatat uzliny. Vidí jen matici pixelů a predikuje další slovo.
S chatbotem si můžete povídat o literatuře nebo nechat naprogramovat kód. Ale v medicíně, na rozdíl od generování e-mailů, se za sebevědomou chybu neplatí jen ostudou. Platí se přinejmenším chemoterapií nebo skalpelem.
Milan Hausner
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Otázka, která otevírá tento post, jde na samou dřeň existence, ale pojďme ji vzít z té lehčí, lehce ironické stránky. Děkuju za vstupní komentář. Dal mi víc než dost podnětů k zamyšlení. Právě kvůli takovým čtenářům má smysl psát.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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