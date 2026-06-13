Anatomie české digitalizace: Velký příběh o registru psů (a jednou i čápů) 2026
I. Úvod: Když se vize potká s realitou
Vítejte v Centrální evidenci psů!
Představte si ideální digitální stát. Stát, kde se narodí štěně, veterinář mu při prvním očkování pípne čip, data automaticky protečou do centrální databáze, spárují se s vaší identitou občana a obecní úřad vám rovnou pošle do bankovnictví předvyplněný příkaz na místní poplatek. Vy jen kliknete „Schválit“. Konec. A teď střih do České republiky v roce 2026. Od 1. července startuje Centrální evidence psů (CEP). Myšlenka? Skvělá: mít přehled o zvířatech, zatočit s nelegálními množírnami, pomoct najít zatoulané psy. Provedení? Čistá, destilovaná esence toho, proč česká digitální transformace připomíná stavbu dálnice D1.
II. Od trilobitů k tříkolce: Od Pirátů k Ano- rátům
V historii české digitální odysey existují dvě zásadní epochy. Ta první patřila pirátským vizionářům, kteří pohořeli na digitálním stavebním řízení. S oběma zavřenýma očima se dalo argumentovat tím, že řezali do živého. Pokoušeli se digitalizovat obří, desítky let neudržované monstrum, kde proti sobě stály stovky různých stavebních úřadů, tisíce dotčených orgánů, památkáři, hasiči a nekonečné procesní lhůty. Byl to pokus postavit digitální raketoplán na základech z parního stroje. Zpackali to velkolepě, ale byl to komplexní systém.
Jenže to, co předvádějí ti, co přišli po nich; novodobí anoráti, to už je úplně jiná disciplína. To je selhání na úrovni tříkolky a ještě s přídatnými kolečky. Zatímco stavební řízení je procesní peklo, Centrální evidence psů je v podstatě banální tabulka v Excelu. Máte jen dva hlavní údaje: číslo čipu (patnáctimístný kód) a identitu majitele. Žádná složitá schvalovací řízení, žádná odvolání, žádná razítka od hydrogeologů. Čistá databáze „jedna ku jedné“, jakou si dneska průměrný student informatiky nakliká za víkend k bakalářské práci. A přesto se novodobým digitálním architektům povedlo zpackat i tento banální systém.
III. Pilíře českého digitálního absurdistánu
Abychom pochopili, proč registr psů dopadne přesně tak, jak dopadne, musíme se podívat na základní zákony českého státního IT:
- Zákon zelené louky (Ignorování funkčního): V Česku patnáct let fungují špičkové soukromé registry (Národní registr majitelů zvířat, BackHome). Jsou v nich miliony psů, data jsou aktuální. Logický krok by byl tato data importovat. Český stát však raději prohlásil minulost za neexistující. Všechny existující registrace se škrtají a dva miliony psů musí do systému vstoupit znovu a RUČNĚ. (R U Č N Ě).
- Přesun fronty (Decentralizace viny): Stát nechtěl platit úředníky, kteří by data zadávali. Přehodil proto povinnost na soukromé veterináře. Z lékařů se stali detašovaní pracovníci CzechPOINTu. Stát sice nařídil povinnost, ale nechal na trhu, ať si určí cenu. Chovatel tak platí soukromému subjektu komerční taxu za to, aby splnil státní nařízení. I u těch, kteří jsou od poplatků osvobozeni. Mea Culpa.
„Podle mého laického názoru,, však takový poplatek musí být stanoven zákonem, nebo jeho maximální hranice či způsob výpočtu. Ústavní soud opakovaně řekl, že: výkon veřejné moci nesmí být komercionalizován bez kontroly, poplatek nesmí být „tržní cenou“, pokud jde o výkon veřejné moci v přenesené působnosti.“
Uživatelské rozhraní z minulého století: Systém se sice tváří moderně, ale chybové hlášky mluví řečí IT backendu z devadesátých let. Místo lidského „Zadejte správný formát čísla“ systém na uživatele vyštěkne chybový kód o narušení integrity databáze.
IV. Případová studie: Tragikomedie kolem ZTP a už registrovaných
Nejlépe se selhání systému ukazuje na těch nejzranitelnějších a nejpoctivějších. Pokud máte asistenčního nebo vodícího psa a průkaz ZTP/P, stát o vás ví naprosto všechno. Ví to Ministerstvo práce a sociálních věcí, ví to úřady práce, ví to vaše obec, která vás osvobodila od poplatků.
V digitálním státě by se systém CEP podíval do registru obyvatel a průkazů, propojil by si data a řekl: „Aha, pan Novák má vodícího psa, zápis je automatický a zdarma.“
Česká realita 2026: Levá ruka ministerstva netuší, co dělá pravá ruka druhého ministerstva. Databáze spolu nekomunikují. Nevidomý člověk tak musí vzít svého psa, jít k veterináři, zaplatit plnou komerční cenu za zápis a digitálnímu systému papírově (nebo skenem) dokazovat, že pes je skutečně asistenční. Stát po občanovi požaduje, aby mu doložil papír, který mu ten samý stát vydal v jiné budově.
V. Případová studie B: Babička, kříženec Ferda a brána e-Identity
Skutečným lakmusovým papírkem každé digitalizace však není technicky zdatný třicátník z IT korporátu, ale osmdesátiletá babička z vesnice, která má na dvorku patnáctiletého voříška Ferdu. Ferda je pro ni středobod vesmíru, poctivě s ním chodí na očkování vzteklinou a na obci za něj platí dvě stovky ročně. A teď do babiččina života vtrhne státní aparát s tím, že Ferda musí být v Centrální evidenci psů, jinak jí hrozí likvidační pokuta.
- Vstup do kyberprostoru: Stát babičce hrdě vzkáže, že si status registrace může zkontrolovat v Portálu občana přes Identitu občana. Babička vlastní tlačítkovou Nokii, internet nemá a o Bankovní identitě slyšela v televizi jen v souvislosti s kyberpodvody, takže se jí bojí jako čert kříže.
- Bezpečnostní rituál: Aby se babička vůbec dozvěděla, zda je Ferda v systému správně zapsán (nebo aby nahlásila, že Ferda ztratil známku), musela by projít dvoufázovým ověřením, spárovat eObčanku s Bluetooth čtečkou nebo si nechat vygenerovat přístupové údaje na poště. Pro člověka, jehož nejvyspělejší technologií doma je dálkový ovladač na televizi, je to ekvivalent pilotování raketoplánu.
- Digitální ponížení: Babičce nezbývá než poprosit vnoučata, nebo se vydat na poštu na CzechPOINT. Tam se ale dozví, že paní za přepážkou sice její identitu ověří, ale Ferdu do registru zapsat stejně neumí, protože „to dělají jen veterináři“. Babička tedy balí Ferdu, platí si souseda s autem, aby ji odvezl k veterináři do okresního města, a tam v čekárně dává polovinu svého týdenního nákupu za to, aby pan doktor pětkrát kliknul do počítače a poslal Ferdu do cloudu.
Digitalizace tak v praxi vytvořila novou formu sociální vyloučenosti. Babička s Ferdou neudělali nic špatně, ale stát je postavil do role prosebníků, kteří bez cizí pomoci nedokážou splnit zákon, protože nevlastní chytrý telefon.
VI. BONUS: Ještě že se nemusí zapisovat čápi (Anatomie překlepu)
Když se v českém dotačně-byrokratickém prostředí mluví o registrech a čipech, člověk snadno sklouzne k čápům. A vlastně to dává dokonalý smysl. V zemi, kde nejslavnější dotační kauzu historie tvoří jedno konkrétní čapí hnízdo, je až s podivem, že Ministerstvo životního prostředí už dávno nespustilo Centrální registr chráněných čápů (CRČ).
Můžeme být rádi, že čápi (na rozdíl od psů) migrují do teplých krajin zcela bez vědomí státu. Kdyby totiž anoráti dostali na starosti registraci čápů, vypadalo by to takto:
- Každý majitel nemovitosti s komínem by musel přes Identitu občana nahlásit, zda na jeho komíně nelegálně nehnízdí biologický objekt s křídly.
- Pokud by čáp odletěl do Afriky bez vyplněného formuláře „Oznámení o dočasném opuštění schengenského prostoru za účelem přezimování“, hrozila by majiteli komína pokuta 300 000 Kč.
- Při návratu by se muselo na CzechPOINTu dokazovat, že přiletěl ten stejný čáp, a to na základě porovnání 3D scanu zobáku, který by ovšem musel do systému nahrát certifikovaný ornitolog za komerční poplatek.
- Nejspíš stačí, když je zapsáno alespoň to jedno hnízdo.
VII. ZÁVĚR: Papírové vítězství
Centrální evidence psů v roce 2026 ukazuje, že digitalizace v českém podání často neznamená zjednodušení, ale pouze digitalizaci staré byrokracie. Místo abychom proces zrušili nebo zrychlili, přebarvili jsme papírový formulář na webovou stránku, schovali ho za složité přihlašování přes e-Identitu a donutili občana, aby dělal pošťáka mezi jednotlivými úřady.
Až tedy půjdete se svým psem k veterináři, nebo budete babičce instalovat aplikaci, abyste zjistili, zda je Ferda legální, pamatujte: náš pes je možná zapsán v cloudu, ale ten cloud má pevnou vazbu na český úřední šiml. Pokrok zkrátka nezastavíš; i kdyby měl po lidech chtít rodné číslo matky jejich čtyřnohého miláčka.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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