Alzheimer si na mne nepřijde. Mám slepé střevo...
Věda se konečně podívala do zadku – a zjistila, že tam sídlí paměť národa. Apendix, ten zapomenutý archiv evoluce, se směje z formalínu: „Já vám to říkal.“ Chirurgové, co kdysi řezali s jistotou, dnes hledají klíče i vlastní pointu. Kefír se stal novým svatým grálem, fermentovaný exorcista zapomínání. Harvard a Sydney spojují síly, aby potvrdily, že babička měla pravdu. Kdo si nechal vyndat slepé střevo, má teď slepou víru v doplňky stravy. Mléko, kdysi zatracované, se vrací jako bílý rytíř neuronů. Apendix – cloud střevní moudrosti, který jsme smazali bez zálohy. AI to spočítala, účetní zaplakala, a mikrobiom se uchechtl. Kdo pije kefír po litrech, ten prý nezapomene ani na vlastní absurditu.
O amyloidech a neurofibrilárních sítích, i synapsích se teď v jedné studii nepíše. Celý pohled se převrací jako koberec po rodinné oslavě. (Zas bych ovšem neplesal). A není to ledajaká studie. Je „transdisciplinární“, „multimodální“ a hlavně ji vedla umělá inteligence. Ta nemá emoce, nemá předsudky, nemá ani odbory. Ta prostě počítá. A její verdikt? Celou dobu to bylo o vašem pozadí.
Ne o tom, na vašem pozadí, ale ve vašem pozadí. O tom, které nosíte uvnitř: o střevech. A konkrétně o tom malém červíku zvaném apendix. Ano, tom, o kterém vám ve škole říkali, že je to evoluční pozůstatek, stejně užitečný jako klika na ponorce nebo solární panel v jeskyni. Jenže ouha. Podle nové studie z univerzity v Sydney a Harvardu, ano, těch Harvardů, co mají logo dražší než vaše auto, je apendix specializovaný rezervoár střevní mikroflory. Záloha. Flash disk. Cloud. Dropbox vašeho trávení, který jste si nechali smazat, protože „to přece k ničemu není“.
A teď si to spojte.
V patnácti vás bolelo břicho, doktor řekl „akutní apendicitida, rychle na sál“, skalpel nebo robot a bylo po červíkovi. Teď je vám šedesát, hledáte klíče, jméno souseda i vlastní pointu uprostřed věty, a říkáte si, že je to normální. Ale kdepak!!! Je to karma. Karma za to, že jste si nechali uříznout orgán, který si příroda ladila miliony let. Kdo by to byl řekl, že evoluce není úplně blbá? A že možná ví víc než chirurg ve čtyři ráno, který už třetí směnu jede na kávě a zoufalství!
A teď přichází highlight večera.
AI se podívala na deset tisíc lidí, prošla sto dvacet faktorů a s chladnou přesností, která by rozplakala i účetní, zjistila, že apendektomie je jeden z nejsilnějších prediktorů Alzheimerovy choroby. Hned po dlouhodobě mizerné stravě.
Předčí kouření? Předčí genetiku? Předčí vaše celoživotní „já jím zdravě, jen si občas dám koblihu“? S přehledem prý ano.
A pak přišla další bomba: mléčné výrobky chrání mozek. Ano, čtete správně. Sýr, jogurt, mléko. Všechno to, co vám posledních deset let někdo zakazoval, protože „laktóza je ďábel“ a „krávy jsou toxické bytosti“. Studie říká: kdo jí mléčné, má nižší riziko Alzheimeru. To je jako kdyby vám oznámili, že čokoláda léčí migrénu a běhání způsobuje lenost. A přitom plíseň na sýru už jednou zachránila svět. Jmenuje se penicilin. Možná by stálo za to přestat se přírodě posmívat.
Docent Khalilpour suše prohlásil: „Apendix funguje jako rezervoár střevního mikrobiomu. Po jeho odstranění ztrácíte schopnost obnovy střevního ekosystému po narušení.“ Přeloženo do lidštiny: Nemáte zálohu. A když přijde antibiotikum, střevní viróza nebo kebab z nonstopu, váš mikrobiom se rozpadne jako domeček z karet. A už se nemá odkud znovu postavit.
Ale vy si mezitím říkáte, že jste moderní, když si necháte preventivně vyndat mandle, žlučník a všechno, co vás obtěžuje. Medicína tomu říká „optimalizace“. Tělo tomu říká „co to sakra děláš“.
A teď další radostná zpráva. Doplňky stravy?Ty vaše hořčíky, zinky, vitamíny D, omega-3? Podle studie jsou vám k ničemu, pokud vaše strava připomíná tankování motorové nafty do benzinového motoru. Záleží na stravovacím vzorci. Na tom, co jíte roky. Ne na tom, co si dáte jednou, když máte výčitky. Jeden vitamín D nezachrání mozek, který dvacet let běžel na rohlících, limonádě a optimismu.
A co vy, bez apendixu? Číst tohle je pro vás asi tak příjemné jako zjistit, že jste celý život špatně chodili. Ale vědci vám vzkazují:
„Deficit lze částečně kompenzovat fermentovanými potravinami a prebiotiky.“Jinými slovy: „Auto vám ukradli, ale autobus jede každých čtyřicet minut.“
Takže:kysané zelí po lžících, kefír po litrech, kimchi, tempeh, kombucha,
a večer modlitba k Bacteroides fragilis, patronu střevní harmonie.
Možná to pomůže. Možná ne. Ale budete mít aspoň téma na večírek a plynatost jako neortodoxní formy komunikace.
Až půjde vaše dítě k doktorovi s bolestí břicha, dvakrát si to rozmyslete. Ano, zápal pobřišnice je horší než Alzheimer. Ale apendix není nepřítel. Byl to tichý, trpělivý, nepochopený orgán, který si jen dělal svou práci v zákulisí.
Pokud už jste o něj přišli, nezoufejte. Jezte sýr. Pijte jogurt. Vyhýbejte se cukru jako člověk, který to myslí vážně. A doufejte, že váš mozek ještě chvíli podrží světla zapnutá.
Po letech trénování na datech deseti tisíc lidí, po stovkách proměnných a nocích bez kafe nám algoritmus sdělil to, co naše babičky říkaly bez grantů a bez peer review:
„Jsi to, co jíš, ty troubo. A to, že ti vyndali slepý střevo, byla chyba.“
Ale aspoň víme, koho vinit. Ne amyloid beta. Ne genetiku. Vašeho bývalého chirurga. Anebo zcela určitě PŘEDEVŠÍM SEBE.
A aby toho nebylo na vás moc, přidávám ještě postřeh z jiného podobného díla.
Biohack, ha, ha
Existují studie, které naznačují, že střevní mikroflóra může ovlivňovat chuť k jídlu, preference a pocit sytosti. Ne že by vám bakterie šeptaly „dej si koblihu“ lidským hlasem, ale přes hormony, metabolity a nervové dráhy jemně tahají za volant. Přeloženo: možná nejíte sladké proto, že jste slabí, ale proto, že vaše bakterie mají sladký zoubek
a vy jste jejich Uber.A teď brzda. Velká. Červená.
To neznamená, že si můžete „vyměnit mikrobiom“ jako tapetu na mobilu.
Představa, že si koupíte nové bakterie, nasypete je do sebe a řeknete „od zítřka salát“, je poněkud přitažená za vlasy. Mikrobiom není Airbnb.
Je to ekosystém. A ten se cizincům brání.
Ano, transplantace stolice existuje. Ne, není to biohack. Někteří tvrdí, že ano.
Není to ani detox, a ani domácí hobby.Je to přísně indikovaný lékařský zákrok, používaný hlavně u těžkých, opakovaných infekcí, když už všechno ostatní selhalo. Ne proto, že by to bylo cool, ale proto, že jinak by pacient umřel.
Takže ne:
nemůžete si „nahrát nový mikrobiom“, nemůžete si půjčit bakterie od kamaráda, co běhá maratony, a nedělejte doma fekální experimenty, i když jste viděli podcast.
Realita je nudnější a otravnější:
mikrobiom se mění pomalu, roky, ne týdny,
a reaguje hlavně na to, čím ho krmíte dlouhodobě.
Takže milí čtenáři, žerte přiměřeně.
Milan Hausner
A roj přichází...
Duben 2026 · Válka budoucnosti. Esej napsána na základě záznamu CCTV Video News Agency ze dne 19. dubna 2026 ... A vůbec to pro mne není lehké psaní...
Na třetím břehu téže řeky (3)
A tam venku, kde už občas svítí sluníčko na třetím břehu téže řeky. Ani Sykorův zatuchlý skleník, ani Trávníčkův průvan z letiště. Je to prostor, kde se čeština nepíše: ona se vysílá.
Vymývání mozku v rozpuku
Není dnes chvilka, kdy by mi někdo neleštil mozek. Zleva, zpráva, zhora dolů a zdola nahoru. Fráze, které nemají obsah, ale ideologickou sílu blábolu a manipulace.
Z mezinárodního expresu rovnou za katedru (2)
Zatímco Sykora se před větrem skrýval za sklo zatmelené příčestím minulým, jeho kolega z druhého patra, pan učitel Vavřinec Trávníček, představoval přesný opak. On totiž do toho skleníku jen nakoukl.
Velká depka 21. století a my v čele...
Když se podíváme na světová data o duševním zdraví, je to jako sledovat globální soutěž v tom, kdo se psychicky zhroutí s největší elegancí. A světe div se... nejsme v tom sice sami, ale nejsme v houfu, držíme totiž primát.
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Českokrumlovský Palác ilustrace představuje španělské mistry ilustrace
Palác ilustrace v Českém Krumlově představuje mistry španělské ilustrace. Výstava Maestros -...
Po 12 letech a hned rekord. V olomoucké zoo slaví narození šesti gepardů
Šest koťat geparda štíhlého se narodilo v těchto dnech v olomoucké zoologické zahradě na Svatém...
Manévry kvůli ztracenému chlapci. Hledají ho i policisté na koních a hasiči
Policisté od rána pátrají v okolí obce Lukoveček na Zlínsku po sedmnáctiletém chlapci. Do hledání...
Doufal v seznámení, ale naletěl. Dům muži vykradli podvodníci, s lupem ujeli taxíkem
Muž z Pilníkova na Trutnovsku mohl přijít kvůli své důvěřivosti o téměř 300 tisíc korun. Nejspíš...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.