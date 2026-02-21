Alois Jirásek nebyl historik, ale prognostik.
On nám to totiž všechno předpověděl. Tu naši současnou evropskou slávu. Ty jeho Staré pověsti české? To není historie, to je vlastně podrobná studie dnešního Bruselu!
Vezměte si ty dvě divoženky, Šárku a Vlastu. Tyhle dvě by dneska udělaly díru ve světě, a to ne jen tak ledajakou. Ony by dnes kandidovaly do europarlamentu a tam založily frakci „Dívčí válka 2.0“. Vlasta by byla předsedkyní výboru pro rozpočet, protože kdo jiný by uměl líp rozdělit evropský peníze než ženská, co dokázala zorganizovat armádu a postavit chlapy na vlastní nohy? A Šárka? Ta by šla rovnou do výboru pro obranu. Vždyť ona byla první, kdo použil válečnou lest na evropské úrovni.
Pamatujete, jak Šárka přivázala ke stromu a nalákala Ctirada? Dneska by to udělala úplně stejně, jen by místo medoviny a stromu použila sociální sítě, nejspíš Tiktok a slib dotací. „Milý Ctirade, pojď dál, mám tu pro tebe připravený projekt za pět milionů z Evropských fondů, stačí jen podepsat tuhle smlouvu... „ A chudák Ctirad, samec vyleštěný jako naše dnešní metrosexuální exempláře, co si místo smůlu do tváří vtírá výtažky z plže a kyselinu hyaluronovou, by se na to vrhnul jako štika na udičku. A než by se nadál, měl by na krku nejen Šárku, ale celou Evropskou komisi.
Vlasta by zatím v Bruselu budovala koalice. S Francouzkami, co pořád chtějí mluvit, s Němkami, co chtějí všechno řídit, a s holkama od Baltu, co by nejradši hned zítra obsadily všechno, co je v dosahu a co se dá obsadit. Jejich program by byl jasný: „My ženy jsme si tyhle europoslance vychovaly k obrazu svému. Jsou hodní, starostliví, umí si udělat pleťovou masku a ví, že mají poslouchat. A když neposlechnou, máme pro ně Šárčinu metodu.“
A co teprve ten pověstný hrad Děvín? To by dneska nebyl žádnej kopec u Prahy, to by byla evropská čtvrť v Bruselu. A v něm ty naše poslankyně, který by vydávaly směrnice. První by byla: „Všichni muži v institucích EU jsou povinni nosit na jednání květinu ve vlasech.“ Druhá: „Každý návrh zákona musí být před hlasováním schválen výborem pro ekologický a sociologický dopad.“ A třetí: „Kdo neprojeví dostatek empatie, bude poslán na převýchovu do Dívčí války, tedy do výcvikového tábora v původní či jiné lokalitě, kde se ho ujmou ostřílené bojovnice.“
A ten konec? Jirásek píše, že dívčí válka skončila smírem. Tak tady se nejspíš spletl. I když kdo ví. Dnešní dívčí válka skončí jedině tehdy, až všechny evropské instituce povedou ženy, muži budou v koutě plést z provázků náramky přátelství a na všech jednáních se bude podávat pouze tofu. A ten smír? Ten bude vypadat tak, že naši chlapi dostanou milostivé právo starat se o děti a vařit, zatímco ženy budou létat na jednání o obraně a strategických arzenálech.
Jirásek to věděl. On tu naši budoucnost viděl jasně. Kdyby dneska otevřel oči, kývl by spokojeně hlavou a řekl: „Já jsem vám to říkal, národe. Hledejte ženy, které dobudou Evropu. A chlapi? Ti ať si radši rovnou zvykají na zástěry.“
A já? Jdu si sednout na ten svůj dvorek, přitáhnu si poslední uzenou klobásu a budu vzpomínat na starý dobrý časy, kdy se chlapi nebáli žen a ženy se nebály vařit. Ale co nadělám. Aspoň že ty naše nový bojovný europoslankyně mají jeden program, kterej jim musíme nechat. Ony se aspoň staraj, aby nám bylo dobře. I kdyby to mělo bejt pod jejich vedením. A když se na to podívám z tý lepší stránky – aspoň už nebudou muset chlapi lhát, že je nebaví vařit. Teď to musí dělat oficiálně. A s chutí. Holt máme nový program MEN TOO.
Já už si jen říkám, jestli ta Šárka z Jiráska nebyla náhodou první českou eurokomisařkou. Což bych se nedivil...
Milan Hausner
Učitel může být robot. Jen nesmí nic říct...
Lidé vítají nového kantora a dokonce mu říkají „pane profesore“. Pak mu ovšem přilepí na ústa cedulku „MUTE“.
Milan Hausner
Když reportáž neprojede slalomovými brankami. U nás...běžná disciplína...
Zatímco zahraniční moderátorka na olympiádě blábolí po alkoholu o leguanech a kávě, naše moderátorky občas zvládají podobné výkony i bez té příslovečné kapky. A to je teprve ta pravá disciplína.
Milan Hausner
1.A slzy nad vysvědčením (22)
A pak přijde ten poslední den. Rituál, slavnost, den, kdy se škola mění v ceremoniál. Něco končí, ale také něco začíná. A tak je to i s tou sebrankou tady v naší 1.A.
Milan Hausner
Co nemá školství a medicína společného? Odpovědnost a řízené experimenty.
V medicíně bychom to okamžitě poznali jako selhání systému. Vysokorizikový lék schválený na základě nedostatečných studií. Výrobce skrývající nežádoucí účinky za clonou obchodního tajemství.
Milan Hausner
Elixír života konečně vyřešen! Jako chatovací okno na fejsbuku
Lidé se od pradávna předháněli v tom, jak přelstít smrt. Egypťani stavěli pyramidy, Španělé hledali fontánu mládí, alchymisté míchali podivné směsi v tmavých laboratořích. Až to skončilo slivovicí...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle....
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády
Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Park Javorka v České Třebové čeká návrat k původnímu vzhledu z roku 1885
Park Javorka v České Třebové na Orlickoústecku by měl v budoucnu získat podobu, jakou měl v době...
Humpolecká radnice chce ještě letos projekt na opravu Medovy vily
Radnice v Humpolci na Pelhřimovsku chce ještě letos nechat zpracovat dokumentaci k opravě Medovy...
Policie prověřuje pobodání dvou mužů v Rudné u Prahy, jeden skončil v nemocnici
Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním....
Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu
Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 362
- Celková karma 9,34
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.