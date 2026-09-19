All-inclusive resort Mateřská školka: Dítě přivedete, o zbytek se postará personál
svou noticku. Před paní učitelkami v mateřské škole smekám a jejich práci obdivuji.
Moderní rodičovství dospělo do fascinující fáze, kdy je mateřská škola vnímána jako dokonalá kombinace all-inclusive resortu, psychiatrické kliniky, nápravného zařízení a soukromé babysitting agentury otevřené 24/7.
Zatímco dřív platilo, že základní výbavu pro život (včetně poznání, že skákat babičce po hlavě se nedělá a že lžíce slouží k jídlu, nikoliv k vystřelování kaše na strop) obstarává rodina, dnes se tato drobná povinnost elegantně outsourcuje na učitelky mateřských škol. Ty jsou totiž placeny státem zřejmě nejen za hlídání, ale i za zázraky na počkání.
Výchova na klíč s garancí bezkonfliktnosti
Dnešní trend jemného rodičovství (gentle parenting) zní v teorii krásně: s dětmi se diskutuje, vyjednává a jejich křehká dušička se chrání před jakýmkoliv otřesem. V praxi to znamená, že dítě doma nepozná slovo „ne“, protože by to mohlo narušit jeho kreativní potenciál. Koneckonců, jako třeba ty pařáty z líhně, že...
Tento malý neřízený střílející element je pak ráno předán do školky s tichým očekáváním: „Vy jste profesionálové, vy si s ním poradíte.“
- Pokud má učitelka tu drzost po dítěti chtít, aby si po sobě uklidilo hračky, je okamžitě podezřelá z autoritářství a psychického týrání.
- Když se ohradí, že dítě nerespektuje základní pravidla kolektivu, rodič se zatváří ublíženě: „Ale doma nám to nedělá, to bude tím vaším prostředím.“
Kulinářská a dietní alchymie
Samostatnou kapitolou je stravování. Dětské jídelníčky v mateřinách dnes musejí uspokojovat nároky vrcholových sportovců, gurmetních kritiků a lidí s patnácti druhy potravinových intolerancí, které diagnostikovala teta na Instagramu.
- Dítě, které doma živí sušenky a piškoty, ve školce znenadání vyžaduje bio, raw, bezlepkovou, bezlaktózovou a nízkoemisní stravu.
- Když kuchařka uvaří klasickou svíčkovou, rodič sepisuje petici za návrat k modernímu stravování, protože omáčka obsahovala stopové množství laktózy a knedlík měl barvu uhlohydrátu. Učitelka pak u oběda supluje nutričního terapeuta, psychologa a krotitele lvů, když vysvětluje pětiletému diktátorovi, že mrkev není jedovatá.
Časová flexibilita á la nonstop hotel, aneb Vyzvednutí v pět je jen orientační
Zvláštní kapitolou moderní rodičovské logistiky je otevírací doba. Zatímco v běžném zaměstnání končí pracovní doba v určitou hodinu a za přesčasy se platí, v mateřské škole se zavírací doba vnímá spíše jako milá inspirace.
Rodič má přece důležitou poradu, zácpu na D1 nebo nutnou potřebu stihnout ještě v klidu nákup. Přece není možné, aby kvůli nějakému zavíracímu času paní učitelky nestihl svůj osobní program. Vždyť přece:
- Co by ty ubohé ženy po osmi hodinách s pětadvaceti nabuzenými dětmi doma dělaly?
- Jistě samy touží po tom strávit podvečer v prázdné třídě, s láskou pozorovat zbylé osamělé dítko a v duchu prokládat čas modlitbami, aby se rodič laskavě uráčil dorazit dřív, než začnou noční směny.
Očekávání versus realita
Seznam požadavků, které moderní rodič klade na personál školky, by vydal na knihu. Učitelka v mateřské škole by ideálně měla splňovat následující kritéria:
- Absolutní všímavost: Věnovat se neustále výhradně vašemu dítěti, zatímco ve třídě sedí dalších čtyřiadvacet stejně náročných jedinců.
- Bezbolestný rozvoj: Naučit ho číst, psát, mluvit třemi jazyky a programovat v Pythonu, ale hlavně ho u toho vůbec nestresovat.
- Nulová autorita a 100% servis: Být maximálně empatická, nikdy nezvýšit hlas, vyhovět každému dietnímu rozmaru a na zavolání fungovat jako flexibilní úschovna zavazadel s prodlouženou provozní dobou do pozdních večerních hodin.
A co za to? Vděk? Kdepak. Spíše mírně podezřívavý pohled, když dítě přinese domů ze školky flíček od tempery na tričku, nebo když mu učitelka dovolí něco, o čem rodič neví.
Protože v dokonalém světě, který si rodiče představují, děti ve školkách nešpiní, nepláčou, nehádají se a čas se podřizuje výhradně rodinnému harmonogramu.
Milá kolegyně Králová, s vaší erudicí číst miliony stránek textu, prosím příště méně halucinací. Děkuji.
Google Gemini
Milan Hausner
Proč s námi naši zmetci nemluví
Statistiky mluví naprosto jasně: 63 % dětí doma nezažije normální rozhovor o mobilech. Nejspíš proto, že jakýkoliv pokus o konverzaci ze strany rodičů mívá atmosféru výslechu v podzemí Státní bezpečnosti.
Milan Hausner
Proč je největším triumfem intelektuálů nechat manželku tahat nákupní tašku
Ne, nedělám to z hluboké úcty k ženské intuici. Dělám to z čisté, nefalšované lenosti, kterou jsem obalil do slušivého alobalu vznešených filosofických konceptů.
Milan Hausner
Křemíková fraška, aneb Historie křísení apokalypsy na korporátní objednávku
Když je potřeba veřejnosti prodat, že vám z pod rukou leze neregulovaná, nenasytná bestie, nic nezabere víc než pořádná porce existenciální kejdy. „Křemíkový druh“? Ježíšmarjá, to je taková nechutná, slizká PR lež.
Milan Hausner
Kávový harmonogram přežití
Máme to ale magický svět kolem nás. A těch vědců, a těch názorů. Panečku, jak se v tom mám kofeino maniak napříkad vůbec vyznat?
Milan Hausner
Ochránci s nataženou dlaní: Katedrála z paragrafů a poplatků
V antiseptickém tichu bruselských kanceláří, kde vzduch voní jen po vypraných kobercích a drahé kávě, se zrodil další spasitelský plán.
|Další články autora
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život
Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni
Do závěrečné fáze dospěl záměr vybudovat lávku přes Rokycanskou ulici v Plzni. Stavaři v sobotu...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města
Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích...
Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus
Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní...
- Počet článků 786
- Celková karma 8,45
- Průměrná čtenost 189x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.