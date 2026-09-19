Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

All-inclusive resort Mateřská školka: Dítě přivedete, o zbytek se postará personál

Milan Hausner
Děkuji paní Kláře za její poznámku k textu AI, ačkoli je fotografie označena, vlastní článek tak označen není. Co si o takovém textu myslím, jsem napsal v diskuzi. Pro ty, kteří ale neznají reálný stav dětské populace, přídávám...

svou noticku. Před paní učitelkami v mateřské škole smekám a jejich práci obdivuji.

Moderní rodičovství dospělo do fascinující fáze, kdy je mateřská škola vnímána jako dokonalá kombinace all-inclusive resortu, psychiatrické kliniky, nápravného zařízení a soukromé babysitting agentury otevřené 24/7.
Zatímco dřív platilo, že základní výbavu pro život (včetně poznání, že skákat babičce po hlavě se nedělá a že lžíce slouží k jídlu, nikoliv k vystřelování kaše na strop) obstarává rodina, dnes se tato drobná povinnost elegantně outsourcuje na učitelky mateřských škol. Ty jsou totiž placeny státem zřejmě nejen za hlídání, ale i za zázraky na počkání.

Výchova na klíč s garancí bezkonfliktnosti

Dnešní trend jemného rodičovství (gentle parenting) zní v teorii krásně: s dětmi se diskutuje, vyjednává a jejich křehká dušička se chrání před jakýmkoliv otřesem. V praxi to znamená, že dítě doma nepozná slovo „ne“, protože by to mohlo narušit jeho kreativní potenciál. Koneckonců, jako třeba ty pařáty z líhně, že...

Tento malý neřízený střílející element je pak ráno předán do školky s tichým očekáváním: „Vy jste profesionálové, vy si s ním poradíte.“

  • Pokud má učitelka tu drzost po dítěti chtít, aby si po sobě uklidilo hračky, je okamžitě podezřelá z autoritářství a psychického týrání.
  • Když se ohradí, že dítě nerespektuje základní pravidla kolektivu, rodič se zatváří ublíženě: „Ale doma nám to nedělá, to bude tím vaším prostředím.“

Kulinářská a dietní alchymie

Samostatnou kapitolou je stravování. Dětské jídelníčky v mateřinách dnes musejí uspokojovat nároky vrcholových sportovců, gurmetních kritiků a lidí s patnácti druhy potravinových intolerancí, které diagnostikovala teta na Instagramu.

  • Dítě, které doma živí sušenky a piškoty, ve školce znenadání vyžaduje bio, raw, bezlepkovou, bezlaktózovou a nízkoemisní stravu.
  • Když kuchařka uvaří klasickou svíčkovou, rodič sepisuje petici za návrat k modernímu stravování, protože omáčka obsahovala stopové množství laktózy a knedlík měl barvu uhlohydrátu. Učitelka pak u oběda supluje nutričního terapeuta, psychologa a krotitele lvů, když vysvětluje pětiletému diktátorovi, že mrkev není jedovatá.

Časová flexibilita á la nonstop hotel, aneb Vyzvednutí v pět je jen orientační

Zvláštní kapitolou moderní rodičovské logistiky je otevírací doba. Zatímco v běžném zaměstnání končí pracovní doba v určitou hodinu a za přesčasy se platí, v mateřské škole se zavírací doba vnímá spíše jako milá inspirace.
Rodič má přece důležitou poradu, zácpu na D1 nebo nutnou potřebu stihnout ještě v klidu nákup. Přece není možné, aby kvůli nějakému zavíracímu času paní učitelky nestihl svůj osobní program. Vždyť přece:

  • Co by ty ubohé ženy po osmi hodinách s pětadvaceti nabuzenými dětmi doma dělaly?
  • Jistě samy touží po tom strávit podvečer v prázdné třídě, s láskou pozorovat zbylé osamělé dítko a v duchu prokládat čas modlitbami, aby se rodič laskavě uráčil dorazit dřív, než začnou noční směny.

Očekávání versus realita

Seznam požadavků, které moderní rodič klade na personál školky, by vydal na knihu. Učitelka v mateřské škole by ideálně měla splňovat následující kritéria:

  • Absolutní všímavost: Věnovat se neustále výhradně vašemu dítěti, zatímco ve třídě sedí dalších čtyřiadvacet stejně náročných jedinců.
  • Bezbolestný rozvoj: Naučit ho číst, psát, mluvit třemi jazyky a programovat v Pythonu, ale hlavně ho u toho vůbec nestresovat.
  • Nulová autorita a 100% servis: Být maximálně empatická, nikdy nezvýšit hlas, vyhovět každému dietnímu rozmaru a na zavolání fungovat jako flexibilní úschovna zavazadel s prodlouženou provozní dobou do pozdních večerních hodin.

A co za to? Vděk? Kdepak. Spíše mírně podezřívavý pohled, když dítě přinese domů ze školky flíček od tempery na tričku, nebo když mu učitelka dovolí něco, o čem rodič neví.

Protože v dokonalém světě, který si rodiče představují, děti ve školkách nešpiní, nepláčou, nehádají se a čas se podřizuje výhradně rodinnému harmonogramu.

Milá kolegyně Králová, s vaší erudicí číst miliony stránek textu, prosím příště méně halucinací. Děkuji.

Google Gemini

Autor: Milan Hausner | sobota 19.9.2026 13:59 | karma článku: 0 | přečteno: 42x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Milan Hausner

Proč s námi naši zmetci nemluví

Statistiky mluví naprosto jasně: 63 % dětí doma nezažije normální rozhovor o mobilech. Nejspíš proto, že jakýkoliv pokus o konverzaci ze strany rodičů mívá atmosféru výslechu v podzemí Státní bezpečnosti.

19.9.2026 v 11:29 | Karma: 2,49 | Přečteno: 69x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Proč je největším triumfem intelektuálů nechat manželku tahat nákupní tašku

Ne, nedělám to z hluboké úcty k ženské intuici. Dělám to z čisté, nefalšované lenosti, kterou jsem obalil do slušivého alobalu vznešených filosofických konceptů.

18.9.2026 v 14:49 | Karma: 9,81 | Přečteno: 190x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Křemíková fraška, aneb Historie křísení apokalypsy na korporátní objednávku

Když je potřeba veřejnosti prodat, že vám z pod rukou leze neregulovaná, nenasytná bestie, nic nezabere víc než pořádná porce existenciální kejdy. „Křemíkový druh“? Ježíšmarjá, to je taková nechutná, slizká PR lež.

18.9.2026 v 5:53 | Karma: 2,87 | Přečteno: 66x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kávový harmonogram přežití

Máme to ale magický svět kolem nás. A těch vědců, a těch názorů. Panečku, jak se v tom mám kofeino maniak napříkad vůbec vyznat?

18.9.2026 v 0:00 | Karma: 6,04 | Přečteno: 64x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Ochránci s nataženou dlaní: Katedrála z paragrafů a poplatků

V antiseptickém tichu bruselských kanceláří, kde vzduch voní jen po vypraných kobercích a drahé kávě, se zrodil další spasitelský plán.

17.9.2026 v 8:06 | Karma: 11,47 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...
16. září 2026,  aktualizováno  17. 9. 9:01

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích
12. září 2026  14:02

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.
14. září 2026  8:20

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách
13. září 2026

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.
13. září 2026,  aktualizováno  15. 9. 19:06

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...

Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni

Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni. (19. září 2026)
19. září 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Do závěrečné fáze dospěl záměr vybudovat lávku přes Rokycanskou ulici v Plzni. Stavaři v sobotu...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...
19. září 2026

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...

Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města

ilustrační snímek
19. září 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích...

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z...
19. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 786
  • Celková karma 8,45
  • Průměrná čtenost 189x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet